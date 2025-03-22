日本超人氣自然教育動畫「昆蟲島」實體樂園來台灣了！這個專為家庭親子設計的室內遊樂設施，預計3月22日起於國立臺灣科學教育館登場，場內滿滿的知識量，利用遊戲、創作等方式，讓12歲以下的兒童以全新的昆蟲視角，在歡樂中探索昆蟲世界，激發孩子的好奇心與學習興趣，享受一場奇妙又充滿樂趣的冒險。



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▲Insect Park昆蟲島互動樂園場內共分為4大區域，涵蓋了遊樂、學習和創作等多元化的體驗/曼迪提供、WalkerLand窩客島整理



Insect Park昆蟲島互動樂園場內共分為4大區域，涵蓋了遊樂、學習和創作等多元化的體驗，包括「昆蟲遊樂場」內有各式各樣的互動設施，例如「瑪克欣的柔軟山丘」，可以讓小朋友使用巨大的葉子當作雪橇滑行；「泰奧的花田彈跳床」，則讓小朋友挑戰幫助植物們授粉的任務；還有「加百列的巨大積木」，這些巨大遊具可以讓孩子們化身為可愛的昆蟲，在遊樂場裡歡快地玩耍。



擁有許多有趣的教具的「昆蟲學習場」，能讓小朋友在玩樂中學習昆蟲的生態系統，並了解它們的生活習性和作用。此外，還可以穿上蘭花螳螂服裝，學習昆蟲的擬態特徵，體驗蜻蜓的視角，感受昆蟲的世界。



▲在Insect Park昆蟲島互動樂園中，小朋友可以在玩樂中學習昆蟲的生態系統/曼迪提供、WalkerLand窩客島整理

可以讓孩子們發揮創意的「昆蟲工作坊」，小朋友可以利用螢光筆畫出螢火蟲的繪本，並在暗房內欣賞螢火蟲的點點夜光；還可以製作美麗的蝴蝶手環，創作出屬於自己的昆蟲藝術。另外，「昆蟲知識問答區」不僅有多元的互動遊戲，還設有昆蟲知識問答區，幫助小朋友更深刻了解昆蟲的生態，並提升他們的好奇心。▲Insect Park昆蟲島互動樂園首度來台，是專為家庭親子設計的室內遊樂設施，預計3月22日起於國立臺灣科學教育館登場/曼迪提供、WalkerLand窩客島整理除了豐富的展區設施，Insect Park昆蟲島互動樂園還安排了豐富的活動，除了入場可以獲得冷燙貼紙入場禮，假日的故事時間，大姊姊將為孩子們講述昆蟲的奇妙故事，讓孩子們進一步了解昆蟲世界的奧妙。場外則設有商品販售區，提供多款昆蟲島動畫相關商品，讓孩子們在樂園結束後，也能將這些有趣的物品帶回家。▲Insect Park昆蟲島互動樂園首度來台，是專為家庭親子設計的室內遊樂設施，預計3月22日起於國立臺灣科學教育館登場/曼迪提供、WalkerLand窩客島整理Insect Park昆蟲島互動樂園的預售票將於2月20日開賣，兒童票每張350元（限12歲以下使用，需有家長陪同入場）。另親子套票不僅享有優惠價格，還能獲得日本直送的「昆蟲島角色童襪」乙雙，三款人氣角色可供選擇，數量有限。為了維持安全的遊玩體驗，Insect Park昆蟲島互動樂園將採取線上預約入場制，請提前預約入場時段。▲親子套票不僅享有優惠價格，還能獲得日本直送的「昆蟲島角色童襪」乙雙/曼迪提供、WalkerLand窩客島整理

昆蟲島互動樂園資訊

開展時間：2025年3月22日起

展覽地點：國立臺灣科學教育館

展區設施：昆蟲遊樂場、昆蟲學習場、昆蟲工作坊、昆蟲知識問答區



昆蟲島互動樂園／預售票券資訊

售票通路：博客來售票網（ibon票）、全家FamiPort / Famiticket 全網購票網（系統票）、Klook（電子票）、Trip.com（電子票）、ezTravel（電子票）



昆蟲島互動樂園／說故事時間表 （14:30 -15:00 ）

3/23 昆蟲島1-螢火蟲亞當和星空宴會

3/30 昆蟲島2-森林英雄獨角仙加百列

4/6 昆蟲島3-螳螂夏洛特與鈴蘭電話

4/13 昆蟲島4-蝴蝶伊甸笑容的魔法師

4/20 昆蟲島5-鞦形蟲拉斐爾小霸王的秘密

4/27 昆蟲島1-螢火蟲亞當和星空宴會

5/4 昆蟲島2-森林英雄獨角仙加百列

5/11 昆蟲島3-螳螂夏洛特與鈴蘭電話



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