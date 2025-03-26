是不是到了兒童清明連假，不少家庭、情侶、朋友就開始討論「連假快到了，要不要安排一趟旅行」，又或者是看快快窩客島有沒有連假買一送一優惠、還是最新的速食連假優惠，不論是兒童遊樂園、自然戶外景點、能放鬆身心的住宿飯店，不少人已經默默查起了行程，也開始關注假期期間有哪些期間限定的活動、優惠或是適合親子出遊的地方。雖然名義上是「兒童節」，但這段假期的受惠對象早已不限於孩子，能夠與家人共度連續假期的那份難得時光，才是許多人真正期待的重點。



▲兒童節放假這樣玩！優惠免費活動 景點推薦行程 交通管制一次看 / WalkerLand窩客島整理提供



為什麼兒童節可以全民都放假

而會有這樣的安排，得從1991年說起。當時政府認為若只有兒童放假，而家長仍須上班，家庭照顧安排將會困難，因此決定將3月8日婦女節與4月4日兒童節合併為一個共同假期，也就是如今熟知的「婦幼節」。後來在1998年週休二日制度上路後，兒童節曾短暫從國定假日名單中消失。直到2011年，這項象徵性十足的節日才又被恢復為全體國民的休假日，並與清明節合併為固定連假組合，成為春季中最適合安排活動與出遊的檔期之一。



清明連假帶著兒童節一次看懂怎麼玩

2025年的兒童節與清明節恰好落在同一日，也就是4月4日星期五，政府順勢安排4月3日星期四起放假，搭配週末形成四天連假，且無須補班或補課。這樣的安排讓許多家庭與旅遊族群早早開始動身規劃，無論是回鄉祭祖、城市近郊一日遊，還是結合住宿的輕旅行，都有不少彈性空間。春季氣候穩定、花季盛開，又有不少樂園推出限定優惠、商圈祭出童趣主題活動，就連親子友善的住宿空間與餐廳也在此時段特別受到青睞。



▲2025年的兒童節與清明節恰好落在同一日，也就是4月4日星期五，政府順勢安排4月3日星期四起放假，搭配週末形成四天連假 / WalkerLand窩客島整理提供



兒童節清明連假交通管制 出遊避開高乘載時段

但正因為是假期，相關交通調整仍不可忽視。交通部高速公路局表示，連假期間與前兩個週末，國道整體車流預估將大幅上升，尤以國道5號為主要熱點。為分流人潮與車流，高公局規劃包括部分匝道高乘載管制、出入口彈性封閉，以及凌晨時段收費優惠等措施，建議用路人多加利用公共運輸，或掌握即時路況避開尖峰時段。



兒童節優惠活動登場 親子景點 免費活動

不只是交通，從餐飲空間到休閒產業，整個四月初的連假氛圍也早已悄悄加溫。不少業者會針對兒童節活動設計限定體驗，像是免費入園、親子互動遊戲、主題裝置打卡，或是只在假期登場的表演秀。此外，各地也陸續推出結合地方文化與自然景觀的兒童節免費活動，成為家長們提前查詢的熱門項目。對於有學齡兒童的家庭來說，如何安排一趟兼具放電與互動的假期，也讓「兒童節親子景點」成為搜尋熱度快速竄升的關鍵字之一。



▲不少業者會針對兒童節活動設計限定體驗，像是免費入園、親子互動遊戲、主題裝置打卡 / WalkerLand窩客島整理提供



兒童節連假不只是放假 還要學會保有童心

最後，兒童節雖然名稱與兒童相關，但實際上早已成為全民共享的國定假期。不論是學生、上班族，還是退休長輩，都能在這四天裡選擇自己喜歡的方式休息、放鬆，甚至只是單純地在城市中走走看看，也是一種難得的切換節奏。而這段由制度設計出來的假期，不只是日曆上的空白，更是每年春天最具溫度的期待。當我們在規劃去哪裡玩、與誰出門、住哪裡、吃什麼時，這個節日也悄悄提醒我們：不管年齡幾歲，每個人都值得被陪伴與被照顧，更要時時保有童心，愛著每一個人。



▲不論是學生、上班族，還是退休長輩，都能在這四天裡選擇自己喜歡的方式休息、放鬆 / WalkerLand窩客島整理提供





四天連假兒童節不能錯過的優惠活動懶人包