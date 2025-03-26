4天兒童節連假，正是安排親子出遊的好時機！爸爸媽媽們不用擔心該如何規劃兒童節連假行程、煩惱去哪玩才不會踩雷，窩客島特別整理出全台最新兒童節連假活動資訊，包含親子市集、體驗活動、特色展覽等，幫助家長輕鬆安排假期行程，一起為孩子創造美好回憶，讓這個兒童節連假成為最棒的親子時光。



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▲為了讓孩子們度過充實又難忘的假期，全台各地紛紛推出多項兒童節限定活動/野柳地質公園網站提供、WalkerLand窩客島整理



免費親子景點／野柳地質公園、雲仙樂園、新北客家園區、各大科學教育場館

歡慶兒童節，野柳於今年推出一系列以「植物」為主題的特色活動，活動現場將限量提供以原生植物為食材的在地小點苧麻麻糬，讓家長與孩子們在品嚐美食的同時，也能感受北海岸獨特的風味與文化。此外，今年的兒童節活動特別加碼推出2場「女王的故事時光」，透過閱讀，帶領親子一起探索並了解野柳的歷史與故事。



雲仙樂園則將於4月3日至4月6日推出一系列精彩的優惠活動，凡是12歲（含）以下的兒童可免費入園一次，讓爸媽與孩子們一起盡情享受大自然的美好與樂趣。樂園內特設的闖關遊戲規則簡單又刺激，每當參與者邁出一步，便會面臨各種有趣的挑戰，涵蓋搞笑任務、創意小考驗和驚喜環節，讓全家人一起開心挑戰，共度難忘的時光。



為慶祝2025年兒童節，新北客家園區將於兒童節連假期間推出「童玩闖關趣」活動，邀請全家大小一同來體驗充滿樂趣的親子闖關遊戲。活動期間，參與的遊客可享受各種有趣的挑戰，並有機會獲得價值至少100元的客家小禮物。



▲圖為示意圖，孩子們開心地在遊樂設施內玩樂/西湖度假村提供、WalkerLand窩客島整理



特色展覽／救援小英雄波力、恐龍特展、台北台南美術館

在今年4月4日，台北市立天文科學教育館推出一項特別優惠，所有12歲（含）以下的兒童可以免費搭乘「宇宙探險車」一次，體驗宇宙之旅。而台北市12歲以下兒童持「探索手冊」可至服務台領取小禮物1份，並可免費參觀展示場1次。4月3日至4月6日期間，立體劇場和宇宙劇場將提供免費影片欣賞，每天有三場次放映不同短片，共計12場免費放映。兒童節當天，國立臺灣科學教育館將提供全國12歲以下兒童免費參觀3至6樓的常設展，讓孩子們在有趣的科學展示中，開啟探索知識的旅程。另位於台中的國立自然科學博物館將於4月4日舉行兒童節活動，所有未滿12歲的兒童可憑證件免費入館，並可參觀展示場、科學中心、植物園溫室、921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區。值得注意的是，太空及立體劇場的票務不在免費範圍內。此外，全台多個熱門景點也推出兒童免費入場活動，包括福壽山農場、嘉義佐登妮絲城堡、台灣史前博物館、高雄壽山動物園、台東知本森林遊樂區等，從農場到動物園，從城堡到博物館，各式各樣的活動和景點等著你和孩子們一同探險，讓全家人可以在這個假期盡情享受大自然與文化的魅力，詳細兒童節活動內容請洽各景點官網查詢。▲為了讓孩子們度過充實又難忘的假期，全台各地紛紛推出多項兒童節限定活動，圖為孩童手作示意圖/國立科教館提供、WalkerLand窩客島整理

著要介紹的是各大展覽部分，從動態實境恐龍到小英雄的救援故事，再到藝術文化的深度體驗，這些活動不僅能讓孩子們開心學習，也能讓全家一起享受歡樂假期。其中，台北市將推出「救援小英雄波力特展」，這場展覽專為兒童設計，帶領孩子們進入波力特這位救援小英雄的世界。展覽不僅展示波力特的冒險故事，還有互動遊戲區讓孩子們可以親自參與，體驗成為一名小小救援英雄的樂趣。



▲台北市於兒童節假期推出「救援小英雄波力特展」/兒童新樂園提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗西湖渡假村則在兒童節期間推出「動態實境恐龍特展」，讓孩子們沉浸在恐龍的奇妙世界中。這場特展利用先進的動態實境技術，將恐龍重現眼前，讓孩子們彷彿置身於遠古時代，親身體驗與恐龍的互動。無論是愛好恐龍的孩子，還是對科學充滿好奇的家庭，這都是一場不容錯過的精彩冒險。



此外，台北市立美術館也將在兒童節期間提供免費入場，邀請親子家庭來館內參觀，享受藝術的熏陶。美術館內的多樣展覽將為孩子們打開通往藝術世界的大門，從繪畫到雕塑，孩子們能在藝術的氛圍中發揮創意，提升感官與情感的體驗。



而台南市美術館則舉辦「春日藝術派對」，這是一場以春天為主題的藝術盛會，並提供國內外12歲以下兒童免費入館參觀的優惠。孩子們可以與家人一同參觀美術館內的各式展覽，享受一場視覺與心靈的藝術之旅。展覽內容不僅涉及當代藝術，還有許多互動式的展示，讓孩子們能夠以更加親近的方式來體驗藝術。



▲苗栗西湖渡假村在兒童節期間推出「動態實境恐龍特展」，讓孩子們沉浸在恐龍的奇妙世界中/西湖度假村提供、WalkerLand窩客島整理



市集活動／101兒童公益、基隆童話藝術節、台中兒童藝術節、北流歡樂島

台北101將於兒童節至母親節期間，連續6個週末舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，套票含「觀景台成人假日門票兌換券壹張」、活動券200點，每位成人可免費帶2位12歲以下學童入場，攤位將展出各式各樣的手作小物、環保商品以及獨立設計商品。除了公益市集，台北101還為孩子們準備了豐富的親子活動，包括互動式遊戲、手作工坊、繪畫比賽等。



▲台北101將於兒童節至母親節期間，連續6個週末舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」/台北101網站提供、WalkerLand窩客島整理

基隆市將於2025年4月3日至4月5日舉辦年度盛事「基隆童話藝術節」，活動將於國門廣場熱鬧登場，帶來舞台表演、風格市集、DIY手作、裝置藝術等精彩內容，為全家人帶來難忘的假期體驗。節慶期間，市民還可參加「我的基隆旋律」短影音徵集活動，並有機會獲得限量音樂盒。活動也將與人氣Podcast「我們家的睡前故事」合作，帶領小朋友認識基隆。台中市將於兒童節期間舉辦「兒童藝術節」，活動內容包括3大主題「製夢劇場」、「夢的派對」及「夢禮市集」。大小朋友將能沉浸在五感的藝術體驗中，激發無限想像力。親子文創市集更讓家庭共享創意與樂趣。此外，人氣日本卡通IP巴布豆 BOB DOG也將登場，為大家帶來親切的陪伴。▲孩童們開心的乘坐小火車/西湖度假村提供、WalkerLand窩客島整理2025台北兒童月將於4月初在北流盛大登場，活動內容涵蓋由學生團體、無獨有偶、天馬戲創作劇團等表演團隊帶來的精彩演出，與全台最大親子二手市集「小樹市集」一同呈現。這場以音樂、創意與互動為主題的活動，將為大小朋友帶來難忘的親子時光，邀請全家一起來共襄盛舉，感受春天的氛圍。▲全台最大親子二手市集「小樹市集」將於4月初在北流盛大登場，圖為今年初的屏東場/小樹市集提供、WalkerLand窩客島整理

2025兒童節推薦親子免費活動

野柳地質公園

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

「好野！童樂石光」日期：4/4（四）10:00-16:00

「女王的故事時光」互動場次：11:30、14:30

活動優惠：12歲以下兒童免費入園（民國102年4月4日及以後出生者含在內）

野柳地質公園官網



雲仙樂園

地址：新北市烏來區烏來里瀑布路1-1號

活動日期：4/3-4/6活動對象：12歲（含）以下兒童

雲仙樂園官網



新北客家園區

地址：新北市三峽區隆恩街239號

活動日期：4/3-4/6 (4/7休館)

新北客家園區官網



台北市立天文科學教育館

地址：臺北市士林區基河路363號

活動日期：4/3-4/6

活動對象：全台12歲以下（含）兒童及家長

台北市立天文科學教育館官網



國立臺灣科學教育館

地址：台北市士林區士商路189號

活動日期：4/4

活動對象：全台12歲以下（含）兒童及陪同家長

國立臺灣科學教育館官網



國立自然科學博物館

地址：台中市北區館前路1號

活動日期：4/4

活動對象：12歲以下兒童憑證免費參觀

國立自然科學博物館官網



2025兒童節推薦特色展覽資訊



台北救援小英雄波力特展

日期：4/1-6/15

地點：臺北市兒童新樂園樹蛙表演場後室內廣場

費用：親子同遊票399元（含全票1、兒童票*1）

台北市兒童新樂園官網



苗栗西湖渡假村動態實境恐龍特展

日期：1/25-4/6

地點：苗栗縣三義鄉西湖11號

費用：399元（12歲以下兒童免費）

苗栗西湖渡假村動態實境恐龍特展官網



台北市立美術館

地址：臺北市中山區中山北路三段181號

活動日期：4/3 9:30-17:30 1F大廳，全日免票入館、 活動免費

活動對象：不同工作坊及活動有不同活動對象

台北市立美術館官網



台南市立美術館

地址：1館 臺南市中西區南門路37號、 2館 臺南市中西區忠義路二段1號

活動日期：4/4

活動對象：12歲以下兒童

台南市立美術館官網



2025兒童節推薦親子市集資訊



愛在雲端101 兒童公益市集

日期：4/2-5/8（週末）

地點：台北101觀景台89F

費用：500元/人

愛在雲端101活動官網



基隆童話藝術節

日期：4/3-4/5

地點：基隆國門廣場

費用：免費

基隆童話藝術節活動官網



台中兒童藝術節

日期：4/3-4/5

地點：台中文心森林公園

費用：免費

台中兒童藝術節活動官網



北流歡樂島＋小樹市集

日期：4/5-4/6

地點：臺北流行音樂中心文化館、產業區、戶外表演空間

費用：免費

北流歡樂島活動官網



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