兒童節連假即將到來，這可是大小朋友都期待已久的歡樂時光！憶起小時候的樂園回憶，那些笑聲、旋轉木馬的音樂至今依然回味無窮。今年，各大樂園依舊用心準備，推出超值優惠和精彩活動，不論是免費表演、門票折扣，還是親子住宿優惠，讓全家人都能玩得開心、住得安心。此外，縣市政府也精心策劃了一系列兒童節限定活動，無論是親近大自然、探索文化，還是參與有趣的體驗，都讓這個假期充滿歡樂與驚喜。今年的兒童節，就帶著家人一起出發，創造更多美好回憶。



延伸閱讀：台東紅葉谷免費入園！2025兒童節首推水上樂園、創意手作與布農市集玩不停。



▲各大樂園精心準備了各式各樣的親子優惠，圖為劍湖山世界遊樂園水上設施/劍湖山世界提供、WalkerLand窩客島整理

北部樂園／小人國、兒童新樂園、六福村主題樂園、貓空纜車

位於桃園市龍潭區的小人國主題樂園於4月3日至4月6日舉辦兒童節專屬優惠活動，12歲以下兒童可享「ENJOY歡樂價」門票，價格為190元。 購票時需攜帶兒童健保卡，並至少搭配一位成人同時入園。 另4月6日當日，若本人身分證字號中包含包含一個「4」，票價為390元；兩個「4」只要290元。



兒童新樂園則為慶祝兒童節，特別推出多項優惠與活動，4月1日至4月5日，全台12歲以下、國小（含）以下學童，出示身份證明文件可免門票入園，陪同家長一位亦可免費入園優惠，但樂園內遊樂設施仍正常收費。並於3月25日至4月26日推出酷課雲「城市解謎」活動，完成園區解謎任務，即可至遊客中心兌換禮品1份。也有搭乘ACE摩天輪，離場時可獲得ACE軟糖；搭乘麥當勞玩轉咖啡杯，則可獲得麥當勞專屬小讀本1本。



六福村主題遊樂園於4月3日至4月6日舉辦兒童節連假活動，連續4天未滿18歲免費入園，成年的民眾則有期間限定推出的「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」優惠活動，前者若裝扮符合當月主題，購票即可享有499元入園優惠。除此之外4月1日至30日，姓名內含「木」或「木字部首」享優惠價599元，同行親友享優惠價799元（至多3位）。



在2025年兒童節期間，貓空纜車推出了超值優惠，從4月3日至4月6日，國小（含）以下的兒童，持有2025兒童月探索摺頁、學生證或健保卡等證件，便可至貓空纜車各站兌換「免費搭乘券」，當日不限次數搭乘，不過，陪同的家長則需要另行購票。



▲小人國樂園推出兒童節活動，12歲以下兒童可享「ENJOY歡樂價」門票，價格為190元/小人國提供、WalkerLand窩客島整理

中部樂園／麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界

麗寶樂園於4月3日至4月6日推出了超值的兒童節優惠活動，活動期間，12歲以下兒童（以2005年4月3日後出生者為主）持有效證件可享票價199元的優惠，並可選擇「探索世界」或「馬拉灣」兩大園區入園。此外，4月3日至4月5日，探索世界雙人月光票499元，該優惠需16時以後入園，且2人須同時入場，優惠不得併用且團體不適用。另兒童節連假還規劃了專屬的LINE FRIENDS明星，兔兔、莎莉生日慶典見面會，以及「第七屆麗寶小小藝術家繪畫比賽」活動。



▲麗寶樂園推出12歲以下兒童（以2005年4月3日後出生者為主）持有效證件可享票價199元的優惠/麗寶樂園提供、WalkerLand窩客島整理



九族文化村於4月3日至4月6日（星期日）為親子帶來豐富的假期體驗。活動期間，紫戀薰衣草季將盛大開幕，特別在水沙連歐洲花園打造主題花圃，整個園區還融入了梵谷經典畫作元素，並提供成人票特價830元、學生票特價780元，還有博幼票特價490元，100公分以下或未滿3歲的兒童可以免費入園，除此之外，4月5日還有紫戀音樂會，讓全家都能盡情享受這個特別的節日。



▲歡慶兒童節，九族文化村推100公分以下或未滿3歲的兒童可以免費入園。圖為園區紫戀薰衣草季/九族文化村提供、WalkerLand窩客島整理



為慶祝2025年兒童節，劍湖山世界於4月3日至4月6日推出車牌號碼中包含1、7、9、8任一數字的車輛，每人票價只需399元，若車牌中有兩個以上的指定數字，票價更低至299元，同一號碼不重複列入計算（例如車牌號碼1123對中1碼、1777對中2碼）；每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。除此之外，還有一泊二食的住宿優惠，價格為5,999元，包含兩張劍湖山門票和小火車「劍湖山古坑號」的接駁票。



▲圖為劍湖山世界水上樂園設施/劍湖山世界提供、WalkerLand窩客島整理

南部、東部樂園／義大遊樂世界、遠雄海洋公園、宜蘭傳藝中心

義大遊樂世界於2025年兒童節期間，推出全民童樂價699元，12歲以下兒童則可享有特惠票價99元，不過需搭配一名購買全票1,080元，還有學童暢玩票2499元。至於義大皇家酒店也推出住宿優惠假，「兒童歡樂送」住房加贈早餐，專案價每房4688元起，並推出「小小英雄出擊趣·海陸守護體驗營」。另4月5日當天將舉行「YOYO見面會」，將邀請最受歡迎的香蕉哥哥及櫻桃姊姊，一起與孩童們共「童」唱唱跳跳。



遠雄海洋公園於兒童節期間，推出12歲以下的兒童在搭配一位同行者購票全票990元的情況下，可以免費入園。另一活動為牡羊座民眾可以憑證件享有590元的優惠票價，而同行親友則可享699元優惠票價，最多4名。第三個活動則是穿著運動服裝如棒球、籃球或足球上衣的遊客也可享有699元優惠票價。



▲兒童連假期間，來到遠雄海洋公園穿著運動服裝如棒球、籃球或足球上衣的遊客可享有699元優惠票/遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理

也有針對宜花東鄉親推出專屬「5告青春優惠」，於3月28日前開放線上購票，凡設籍宜蘭、花蓮、台東者（或身分證字號為 G、U、V 開頭），兩人同行只要500元。而年輕的大專生們於5月29日前，只要憑學生證更可享「大專生兩人同行優惠990元」。



▲遠雄海洋公園推出12歲以下的兒童在搭配一位同行者購票全票990元的情況下可免費入園/遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭傳藝中心園區於2025年兒童節連假期間，推出12歲以下兒童可免費入園，帶著孩子一起參加「小狀元大富翁」闖關遊戲，還有手作DIY體驗，讓親子共同動手；並且不容錯過園區內的精彩演出，像是與駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》等。此外，4月4日當天上午11時與下午3時有福利熊跟虎利的粉絲見面會，歡迎小朋友前往參與。



▲宜蘭傳藝中心4月4日有福利熊跟虎利的粉絲見面會，歡迎小朋友前往參與/宜蘭傳藝中心提供、WalkerLand窩客島整理

邀寶貝動起來 新北63家親子館指定集點抽獎

為了讓孩子們在快樂中成長，新北市親子館於4月起推出為期一整個月的「親子運動日活動」，帶領寶貝們動起來，開心玩、快樂學，並到新北市63家親子館參加「指定集點」還能抽獎。3大活動包含「親子來運動」、「闖關玩永續」、「集點抽好禮」，讓家長和孩子共度美好時光。



活動日期：4/1-4/30

活動地點：新北市63家親子館

費用：依每家親子館標示價格為主

詳細資訊請看新北社會局臉書

與三麗鷗明星見面 新竹兒童節連假打造飛翔樂園

2025新竹兒童遊藝節「飛翔樂園」將於4月3日至4月6日在新竹公園舉行，孩子們將能體驗超大型氣墊遊具、科技互動與藝術創作。特別的演出活動包括來自銀河谷音劇團、偶偶偶劇團等團隊的表演，還特別攜手知名IP 「三麗鷗 Sanrio」 合作，推出「三麗鷗明星見面會」。



除此之外，現場還有「彩虹童趣市集」，讓親子家庭在享受藝文活動的同時，也能品味美食、手作創意。活動期間，市府也與當地旅宿業者合作，推出限時住宿專案優惠，還可參加抽獎活動，贈送住宿券與餐券等獎品。



活動日期： 4/3-4/6

活動時間： 每日10:00至17:00

活動地點：新竹公園

詳細資訊請看新竹市文化局臉書



▲新竹市兒童連假打造飛翔樂園，圖為特技表演/新竹市文化局提供、WalkerLand窩客島整理

兒童節嘉年華 登上雲林虎尾同樂夢想號

雲林縣虎尾鎮將於本月29日舉辦免費入場的「虎尾童樂夢想號」兒童節嘉年華。 活動地點設於虎尾圓環停車場，現場將佈置成遊樂園般的奇幻世界，提供各式適合親子同樂的遊樂設施與互動體驗，包括各式美食攤位齊聚、夢幻花車大遊行、精彩街頭藝人表演以及各種音樂和舞蹈匯聚於此的舞台表演。



另外，只需在虎尾鎮公所粉絲團打卡，當天現場出示即可領取摸彩券，每人限領一張，還有精美小禮物及超過萬元的精彩摸彩品，如樂高、腳踏車和電視等，為小朋友們創造美夢成真的時刻。



活動日期： 3/29

活動時間： 16:00-21:00

活動地點：虎尾圓環停車場

詳細資訊請看慢遊雲林臉書



▲雲林縣虎尾鎮將於本月29日舉辦免費入場的「虎尾童樂夢想號」兒童節嘉年華/雲林鎮公所提供、WalkerLand窩客島整理

嘉義5大主題兒童節熱鬧登場 專屬套票8折優惠

2025嘉義親子藝術節將於4月3日至13日在表演藝術中心熱鬧登場，今年主題兒童新莊園，包括奇幻舞臺、神奇劇場、魔法小屋、歡樂影城、尋寶市集五大主題，19組表演團隊、26場互動體驗工作坊、119場精采演出及40間親子特色市集，打造屬於孩子的藝術新莊園，嘉義文觀局也特別推出「嘉義親子藝術節套票優惠」，任選2檔節目不限張數享8折優惠。



活動日期： 4/3-4/13

活動地點：嘉義表演藝術中心、演藝廳、實驗劇場

詳細資訊請看嘉義表演藝術中心網站



▲嘉義親子藝術節將於4月3日至13日在表演藝術中心熱鬧登場/雲林鎮公所提供、WalkerLand窩客島整理

傳統表演與創意市集 就在台南隆田Cha Cha童樂節

兒童節連假出遊新選擇，2025隆田Cha Cha童樂節將於4月3至6日於隆田文化資產教育園區登場，動豐富多元，包含皮影戲、扯鈴與溜溜球表演、兒童劇團，以及每日不間斷絆伴市集，歡迎民眾把握兒童節假期前往遊玩。活動結束亦可到附近來趟官田美食之旅、順遊官田市道171線周邊景點。



活動日期： 4/3-4/6

活動時間：依表演項目有所不同

活動地點：臺南市官田區新生街43號

詳細資訊請看隆田文化資產教育園區網站

滑步車競賽嗨翻高雄 小螞蟻樂園等你來玩

高雄市政府都發局宣布將於4月3日至6日在旗糖農創園區舉辦「小螞蟻樂園」活動，現場除規劃山城小騎士滑步車競賽，還有氣墊遊樂設施、冒險遊戲，以及互動魔術、親子話劇、主題市集等，還可搭乘免費遊園小火車繞看園區舊糖廠風景，前往園區商家選購特色商品及體驗文化手作與參觀百年製糖工廠。活動期間，遊客於園區服務中心拍照打卡，可兌換杯墊、鑰匙圈、無柄扇、毛巾掛飾等紀念品，每樣限量200份。



活動日期： 4/3-4/6

活動地點：東九道之驛-高雄旗糖農創園區

費用：300元

詳細資訊請看高雄市政府都市發展局網站



▲高雄推出兒童節期間在旗糖農創園區舉辦「小螞蟻樂園」活動，圖為小騎士滑步車競賽/高雄都發局提供、WalkerLand窩客島整理

2025全台各大樂園兒童節資訊



2025小人國兒童節 12歲以下兒童門票特價190元

活動時間：4/3-4/6

優惠內容：12歲以下兒童，現場購票並搭配一位大人入園，門票特價190元

4/6身分證有4，1碼票價390元，2碼290元（需主動出示身分證）

資訊來源：桃園小人國官網

2025兒童新樂園兒童節限定優惠

活動時間：4/3-4/5

優惠內容：

1、兒童節連假延長營業時間至晚上21:00，4/6營業到晚上18:00

2、全國國小（含）以下兒童，持相關證明文件(學生證、健保卡)，享兒童及陪同家長1位免費入園

3、完成酷課雲解謎任務，即可至遊客中心兌換禮品1份

資訊來源：兒童新樂園官網

2025六福村兒童節18歲以下免費

活動時間：4/3-4/6

活動內容：未滿18歲免費入園

資訊來源：六福村臉書



2025六福村兒童節姓名內含「木」或「木字部首」享優惠價599元

活動時間：4/1-4/30

活動內容姓名內含「木」或「木字部首」享優惠價599元，同行親友享優惠價799元（至多3位），平假日均適用，限本人使用，需出示身分證件，幼童出示健保卡加上戶口名簿

資訊來源：六福村臉書

2025貓空纜車兒童節 國小以下兒童可免費搭乘

活動時間：4/3-4/6

優惠內容：國小（含）以下兒童，持有2025兒童月探索摺頁、學生證或健保卡等證件，可至貓空纜車各站兌換「免費搭乘券」，當日不限次數搭乘。陪同家長須另行購票

資訊來源：貓空纜車官網

2025麗寶樂園兒童節 入園享199元優惠

活動時間：4/3-4/6

優惠內容：12歲以下兒童無須搭配其他票種，即享雙園擇一（探索世界／馬拉灣）入園199元優惠

資訊來源：麗寶樂園官網

2025麗寶樂園兒童節 雙人月光票499元

活動時間：4/3-4/5

優惠內容：活動期間雙人月光票499元，需16:00以後入園，且2人須同時入場

資訊來源：麗寶樂園官網

2025九族文化村兒童節 3歲以下免費入園

活動時間：即日起至4/6

優惠內容：門票優惠價830元，一票玩到底，含遊樂設施、纜車搭乘，100公分以下或未滿3歲的兒童可以免費入園

資訊來源：九族文化村官網

2025劍湖山世界兒童節 汽機車號碼對中兩碼299元

活動時間：即日起至4/6

優惠內容：汽、機車車牌號碼有1、7、9、8，對中任一碼車上每人399元、對中任兩碼以上車上每人只要299元（數字不重複計算，汽車至多優惠4人，機車至多2人）

資訊來源：劍湖山世界官網

2025劍湖山世界兒童節 一泊二食加碼送門票2張

入住日期：4/3-4/6

優惠內容：一泊二食加上劍湖山門票2張，再送小火車「劍湖山古坑號」單次接駁2張，只要5,999元

資訊來源：劍湖山世界官網

2025義大遊樂世界兒童節 12歲以下兒童99元

活動時間：4/3-4/6

優惠內容：全民童樂價699元，12歲以下兒童童樂票99元（需搭配一名購買全票1,080元）

學童暢玩票2,499元（12歲以下學童本人須持證件、當日門票及手章加購）

資訊來源：義大遊樂世界官網

2025義大遊樂世界兒童節 兒童住宿加贈早餐

活動時間：4/3-4/6

住宿優惠內容：「兒童歡樂送」住房加贈早餐，專案價每房4688元起

資訊來源：義大遊樂世界官網

2025遠雄海洋公園兒童節 指定運動服享優惠699元

活動時間：3/3-4/28

優惠內容：不限男女年齡，穿著指定運動上衣（棒球、籃球、足球），本人享入場優惠價699元

資訊來源：遠雄海洋公園官網

2025遠雄海洋公園兒童節 大專院校兩人同行990元

活動時間：3/8-5/29

優惠內容：大專院校學生（含研究所），兩人同行只要990元（原價1980元／2人），驗票時兩人皆需出示學生證

資訊來源：遠雄海洋公園官網



2025遠雄海洋公園兒童節 牡羊座入園享590元優惠價

活動時間：3/21-4/19

優惠內容：牡羊座憑證件入園可享590元優惠價，同行親友至多4人亦可享699元優惠票價

資訊來源：遠雄海洋公園官網

2025遠雄海洋公園兒童節 搭配全票者12歲以下孩童免費入園

活動時間：4/3-4/6

優惠內容：12歲以下孩童只需搭配一位購買全票990元的同行者，孩童本人即可享免費入園

在兒童清明連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園

資訊來源：遠雄海洋公園官網

2025宜蘭傳藝中心兒童節 12歲以下兒童免費入園

活動時間：4/3-4/6，每日9:00至18:00

優惠資訊：12歲以下兒童免費入園，持身分證明文件可免費入園

資訊來源：宜蘭傳藝中心官網

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