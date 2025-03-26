2025兒童節連假全台各地推出不少活動，孩童們迫不急待想要出遊FUN鬆、玩樂一整個假期！今年台東延平鄉的「紅葉谷綠能溫泉園區」於兒童節連假期間特別祭出6歲以下兒童免費入園，以及限定的「童趣假期．繽紛製造所」活動，結合自然生態、水上遊樂、創意手作與布農微市集，讓大小朋友都能在這片療癒的溫泉樂園裡，盡情享受兒童節假期的美好。



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▲紅葉谷溫泉戲水區，孩子們歡笑暢玩安全滑水道，享受親水時光/雲朗觀光提供、WalkerLand窩客島整理



為了迎接即將到來的兒童節連假，紅葉谷綠能溫泉園區特別祭出6歲以下兒童免費入園的超值優惠，並提供浮具借用，讓孩子們在安全無憂的環境中體驗水上樂趣。園區內設有戲水池、水上滑梯、噴泉區等設施，孩童們可以盡情暢玩、釋放活力，而家長則可在溫泉水療區泡湯放鬆。



除了水上樂園，園區還提供充滿創意的手作體驗，讓孩子們動手做、發揮創意。活動期間，園區消費即贈送幾米聯名拖鞋或水泥彩繪體驗一次。這些可愛的拖鞋設計充滿童話色彩，孩子們穿上後可以更享受探索紅葉谷的樂趣。而水泥彩繪體驗則讓親子共同創作，留下獨一無二的紀念品，增添兒童節的回憶。



▲紅葉谷推出水泥彩繪DIY，邀請大小朋友發揮創意，親手繪製獨一無二的作品，感受手作樂趣/雲朗觀光提供、WalkerLand窩客島整理

而園區為了讓旅客能夠更深入體驗台東在地文化，紅葉谷也邀請延平鄉布農族職人於活動期間舉辦 「布農微市集」，展售傳統手工藝品與文創商品。家長可以帶著孩子一邊逛市集，一邊認識布農族的智慧與故事，感受台東獨特的人文魅力，讓這趟兒童節之旅更具文化深度。▲自4月3日至4月6日紅葉谷舉辦布農微市集，展現傳統織布與刺繡工藝，讓遊客感受獨特的文化魅力/雲朗觀光提供、WalkerLand窩客島整理

童趣假期．繽紛製造所活動亮點

亮點1：6歲以下兒童免費入園

亮點2：戲水設施、幾米拖鞋設計及水泥彩繪體驗

亮點3：布農微市集，展售傳統手工藝品與文創商品

紅葉谷綠能溫泉園區資訊

地址：台東縣延平鄉紅葉村紅谷路121號

電話：08 956 1068

營業時間：週一10:00-17:00 週三至週日11:00–21:00 （週二公休）

紅葉谷綠能溫泉園區官網



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