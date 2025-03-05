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台北拼圖咖啡廳，葛樂蒂咖啡館，輕食配咖啡很愜意，還能跟小孩一起拼拼圖！（附菜單價位）

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2025-03-05 12:38:00 文字：兩隻小豬
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兩隻小豬

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台北拼圖咖啡廳，葛樂蒂咖啡館，輕食配咖啡很愜意，還能跟小孩一起拼拼圖！（附菜單價位）

最近豬爸爸找到一個適合帶小孩去的親子咖啡廳！以拼圖咖啡廳為主題，餐點品項選擇多樣化，內用就能免費借拼圖來玩，店內也販售許多質感拼圖及裱框，推薦給拼圖迷們～

 

文章目錄
葛樂蒂咖啡館｜在哪裡？怎麼去？
葛樂蒂咖啡館｜用餐環境&空間
葛樂蒂咖啡館｜菜單價位
葛樂蒂咖啡館｜餐點表現
葛樂蒂咖啡館｜體驗拼圖區
葛樂蒂咖啡館｜餐後心得

  

 

葛樂蒂咖啡館｜在哪裡？怎麼去？ 

台北拼圖咖啡廳，葛樂蒂咖啡館，輕食配咖啡很愜意，還能跟小孩一起拼拼圖！（附菜單價位）

台北拼圖咖啡廳，葛樂蒂咖啡館，輕食配咖啡很愜意，還能跟小孩一起拼拼圖！（附菜單價位）

葛樂蒂咖啡館位置靠近台大公館，從捷運台電大樓站2號出口出來，步行7分鐘即可。

開車的朋友，導航葛樂蒂咖啡館即可抵達，附近有付費停車場，交通還算方便。

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葛樂蒂咖啡館

地址：台北市大安區辛亥路一段136號

營業時間：週一～週四10:00-18:00；週五六日10:00-19:00

電話：02-23622585

inline線上訂位

 

 

葛樂蒂咖啡館｜用餐環境&空間

葛樂蒂咖啡館室內空間寬敞舒適，佈置的很有質感，大部分客人都會借拼圖來玩，不過假日人潮多，建議想要用餐或拼拼圖，一定要先預約喔！

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另一邊則是拼圖販售區，喜歡拼拼圖的朋友，可以直接買回家慢慢拼。

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葛樂蒂咖啡館｜菜單價位

葛樂蒂咖啡館提供早午餐、鹹派、鬆餅、手工餅乾、咖啡花茶等多種飲品，老實說餐點價格偏高，建議來這點蛋糕和飲品就好。 

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每人低消$150，酌收10%服務費

假日用餐時間150分鐘

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櫃檯區有甜點和瓶裝飲品可選擇。 

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蛋糕價位約在150-$180之間，點了一個安全牌起司蛋糕試試～

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葛樂蒂咖啡館｜餐點表現

舒肥松露蕈菇飯 $290

跟我想的不太一樣，不是融入醬汁稠稠的那種，比較像是健康餐，上方還放三塊舒服雞肉，調味非常清淡健康，旁邊有附胡麻醬和果汁。

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地中海香煎雞腿 $300

煎至金黃色澤的雞腿肉美味多了～肉質鮮嫩不乾柴，一旁有生菜沙拉、地瓜、毛豆和煎蛋。

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但來這邊建議不要點排餐，這價位去外面吃飯就好🤣我們是因為還沒吃午餐才打算在這解決。 

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原味起司蛋糕 $150

推薦點甜點套餐，甜點任選+$180元以內的飲品，組合價$300還可以～ 

起司蛋糕還不錯吃，口味香濃綿密，底部還有一層餅乾，小小一塊很快就完食。

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仲夏野莓氣泡飲 $190

這杯是幫老公點的，一杯將近$200的氣泡飲，也是蠻貴的！

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黑糖拿鐵 $190 

整體味道偏甜，請店員幫忙加熱水才比較可以入口😂下次會想喝茶類。

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葛樂蒂咖啡館｜體驗拼圖區

店內提供多種拼圖，48片到300片拼圖都有，可以依照難度挑選，還配置拼圖版更方便。

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我們選200片的恐龍爭霸，巨大兇猛的恐龍們，在色彩鮮豔的叢林世界，色塊好區分，蠻適合新手。

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豬爸爸負責將顏色歸類後，我們三人再一起拼湊起來。

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快速拼拼圖方法，先將角落邊框找出來，從比較明顯的顏色、圖案著手，然後再透過細節和拼片形狀，確認拼片位置。

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（拼到一半玩起來？）

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大概花了一小時半完成，中間拼到一度想放棄😆最後還是靠豬爸爸拼齊全。

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難得能跟孩子一起享受組合拼圖的樂趣，拼完覺得很有成就感啊！

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葛樂蒂咖啡館｜餐後心得

一下午完成200片拼圖，還享用了早午餐和飲品，邊拼拼圖邊吃甜點很棒，小孩也覺得有趣，說下次還想再來😆餐點單價稍高，建議吃飽飯留點胃再過來吃個下午茶。提醒一下，假日非常熱門，記得先電話或線上訂位喔

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＊本篇為自費文

 

  

【關於作者：兩隻小豬】 

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住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，

喜愛分享各地美食＆旅遊～ 

最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。

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