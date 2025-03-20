台北人假日就搭捷運開玩！假日想帶小孩出門玩，又不想開車出城的話，台北也有許多親子景點，不僅充滿趣味性，大人自己來玩也很新奇，這次窩客島蒐羅7個台北室內親子景點，有12萬藏品、驚人恐龍化石的博物館、宇宙系遊戲區、室內森林植物園等，大小孩都能一起玩，再加上都在室內空間，讓你不用怕兒童清明連假下雨，搭捷運就帶小孩、揪親友玩整天。



▲搭捷運就到台北親子景點7選，台北森林系植物園、親子遊戲區室內就能玩 / WalkerLand窩客島整理



▲帶小孩玩7大台北室內親子景點，台北必玩博物館、天文館一次看 / WalkerLand窩客島整理



台北車站附近親子景點：臺灣博物館古生物館、臺灣博物館鐵道部園區

從捷運台北車站、臺大醫院站步行都很近的「臺灣博物館古生物館」，只要購買臺灣博物館本館門票可以一次參觀本館、古生物館，本館作為全台最古老的博物館有近12萬個藏品，古生物館則有超壯觀恐龍化石、動物標本；而「鐵道部園區」展出了台灣鐵道歷史，並復刻早期木製車站，也有親子專門的蒸汽火車展區，想玩一整天的話，直接買臺灣博物館四館聯票，全票130元、半票65元更划算。



▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館古生物館，門票全票30元、半票15元 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館鐵道部園區，門票全票100元、半票50元 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館、天文科學教育館

假日玩台北，推薦直接搭到捷運士林站，轉公車就能到「臺灣科學教育館」，除了不定時展出特展，3到6樓常設展有各種科學性小遊戲，其他樓層還有空中腳踏車等互動設施，想帶小孩放電就來這；科教館旁邊就是「天文科學教育館」，有宇宙展區、宇宙劇場，其中「宇宙探險設施展區」可以在宇宙佈景的氣氛下，乘坐探險車、玩射擊遊戲、遊戲機等，大人、小朋友都會愛。



▲士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館，門票全票100元、優待票70元 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理



▲士林捷運站台北親子景點推薦：天文科學教育館，門票普通票40元、臺北市民票、優待票20元 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



台北親子景點推薦：台北典藏植物園、袖珍博物館、蟲蟲巴斯

如果不想玩遊戲設施，推薦免費就能入場的「台北典藏植物園」，擁有熱帶、溫帶、蘭花、蕨類等500多種生態植物，逛完還能去一旁的圓山花博公園賞花，來趟台北植物賞花一日遊；靠近捷運松江南京站的「袖珍博物館」，則收藏了近300件歐美袖珍藏品，從人偶、古典車、宮廷城堡到英國皇家閱兵大典的場景都十分逼真；而在民生社區的「蟲蟲巴斯」，則有多種昆蟲與兩棲爬蟲類可以觀賞，還提供免費飲品，小朋友喜歡昆蟲的話，就到這台北隱藏版親子景點。

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▲免門票台北親子景點推薦：台北典藏植物園，靠近圓山捷運站、就在花博公園附近 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北親子景點推薦：袖珍博物館，門票成人票250元、優待票200元、兒童票150元 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理



國立臺灣博物館古生物館 位置資訊

地址：台北市中正區襄陽路25號

電話：02-2314-2699

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：國立台灣博物館 古生物館》臺灣博物館土銀展示館，來恐龍博物館 還可以吹冷氣看恐龍化石展，一比一的雷龍化



國立臺灣博物館鐵道部園區 位置資訊

地址：台北市大同區延平北路一段2號

電話：02-2558-9790

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：台北市大同區國立臺灣博物館鐵道部園區》蒸汽夢工廠好好玩 歷史建築好迷人 鐵道迷建築迷親子景點一次滿足｜台北捷運親子



國立臺灣科學教育館 位置資訊

地址：台北市士林區士商路189號

電話：02-6610-1234#1000

完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北士林】科教館(國立臺灣科學教育館)-室內親子景點必玩-門票資訊/常設展覽/樓層地圖



天文科學教育館 位置資訊

地址：台北市士林區基河路363號

電話：02-2831-4551

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：台北室內親子景點【台北市立天文科學教育館/展示場】按比例縮小的八大行星與瞭解宇宙奧秘，1至3樓都有互動遊戲，小男生超愛玩空氣火箭，兒童遊戲區6歲以下可使用。



台北典藏植物園 位置資訊

地址：台北市中山區濱江街16號

電話：02-2585-2955

完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北景點】台北典藏植物園-花博公園新生園區室內免門票親子景點



袖珍博物館 位置資訊

地址：台北市中山區建國北路一段96號B1

電話：02-2515-0583

完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北景點】袖珍博物館-取材至真材實料小小世界大大驚喜/台北親子景點陰雨天室內溜小孩



蟲蟲巴斯 位置資訊

地址：台北市松山區富錦街350號1樓

電話：02-2753-1592

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：台北室內景點，來「蟲蟲巴斯」輕鬆探索昆蟲生態，顯微鏡觀察課收獲滿滿，還有免費飲品享用，下雨天親子好去處～