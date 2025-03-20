為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台北室內親子景點7大必玩！搭捷運衝台北森林植物園，室內親子遊戲區下雨照玩。

台北室內親子景點7大必玩！搭捷運衝台北森林植物園，室內親子遊戲區下雨照玩。

台北親子景點 台北景點 台北室內景點 室內親子景點 more
2025-03-20 16:07:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台北人假日就搭捷運開玩！假日想帶小孩出門玩，又不想開車出城的話，台北也有許多親子景點，不僅充滿趣味性，大人自己來玩也很新奇，這次窩客島蒐羅7個台北室內親子景點，有12萬藏品、驚人恐龍化石的博物館、宇宙系遊戲區、室內森林植物園等，大小孩都能一起玩，再加上都在室內空間，讓你不用怕兒童清明連假下雨，搭捷運就帶小孩、揪親友玩整天。

▲搭捷運就到台北親子景點7選，台北森林系植物園、親子遊戲區室內就能玩 / WalkerLand窩客島整理

▲帶小孩玩7大台北室內親子景點，台北必玩博物館、天文館一次看 / WalkerLand窩客島整理


台北車站附近親子景點：臺灣博物館古生物館、臺灣博物館鐵道部園區

從捷運台北車站、臺大醫院站步行都很近的「臺灣博物館古生物館」，只要購買臺灣博物館本館門票可以一次參觀本館、古生物館，本館作為全台最古老的博物館有近12萬個藏品，古生物館則有超壯觀恐龍化石、動物標本；而「鐵道部園區」展出了台灣鐵道歷史，並復刻早期木製車站，也有親子專門的蒸汽火車展區，想玩一整天的話，直接買臺灣博物館四館聯票，全票130元、半票65元更划算。

▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館古生物館，門票全票30元、半票15元 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館鐵道部園區，門票全票100元、半票50元 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理


士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館、天文科學教育館

假日玩台北，推薦直接搭到捷運士林站，轉公車就能到「臺灣科學教育館」，除了不定時展出特展，3到6樓常設展有各種科學性小遊戲，其他樓層還有空中腳踏車等互動設施，想帶小孩放電就來這；科教館旁邊就是「天文科學教育館」，有宇宙展區、宇宙劇場，其中「宇宙探險設施展區」可以在宇宙佈景的氣氛下，乘坐探險車、玩射擊遊戲、遊戲機等，大人、小朋友都會愛。

▲士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館，門票全票100元、優待票70元 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲士林捷運站台北親子景點推薦：天文科學教育館，門票普通票40元、臺北市民票、優待票20元 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理


台北親子景點推薦：台北典藏植物園、袖珍博物館、蟲蟲巴斯

如果不想玩遊戲設施，推薦免費就能入場的「台北典藏植物園」，擁有熱帶、溫帶、蘭花、蕨類等500多種生態植物，逛完還能去一旁的圓山花博公園賞花，來趟台北植物賞花一日遊；靠近捷運松江南京站的「袖珍博物館」，則收藏了近300件歐美袖珍藏品，從人偶、古典車、宮廷城堡到英國皇家閱兵大典的場景都十分逼真；而在民生社區的「蟲蟲巴斯」，則有多種昆蟲與兩棲爬蟲類可以觀賞，還提供免費飲品，小朋友喜歡昆蟲的話，就到這台北隱藏版親子景點。
​​
▲免門票台北親子景點推薦：台北典藏植物園，靠近圓山捷運站、就在花博公園附近 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北親子景點推薦：袖珍博物館，門票成人票250元、優待票200元、兒童票150元 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理


國立臺灣博物館古生物館  位置資訊

地址：台北市中正區襄陽路25號
電話：02-2314-2699
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：國立台灣博物館 古生物館》臺灣博物館土銀展示館，來恐龍博物館 還可以吹冷氣看恐龍化石展，一比一的雷龍化


國立臺灣博物館鐵道部園區  位置資訊

地址：台北市大同區延平北路一段2號
電話：02-2558-9790
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：台北市大同區國立臺灣博物館鐵道部園區》蒸汽夢工廠好好玩 歷史建築好迷人 鐵道迷建築迷親子景點一次滿足｜台北捷運親子


國立臺灣科學教育館  位置資訊

地址：台北市士林區士商路189號
電話：02-6610-1234#1000
完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北士林】科教館(國立臺灣科學教育館)-室內親子景點必玩-門票資訊/常設展覽/樓層地圖


天文科學教育館  位置資訊

地址：台北市士林區基河路363號
電話：02-2831-4551
完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：台北室內親子景點【台北市立天文科學教育館/展示場】按比例縮小的八大行星與瞭解宇宙奧秘，1至3樓都有互動遊戲，小男生超愛玩空氣火箭，兒童遊戲區6歲以下可使用。


台北典藏植物園  位置資訊

地址：台北市中山區濱江街16號
電話：02-2585-2955
完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北景點】台北典藏植物園-花博公園新生園區室內免門票親子景點


袖珍博物館  位置資訊

地址：台北市中山區建國北路一段96號B1
電話：02-2515-0583
完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北景點】袖珍博物館-取材至真材實料小小世界大大驚喜/台北親子景點陰雨天室內溜小孩


蟲蟲巴斯  位置資訊

地址：台北市松山區富錦街350號1樓
電話：02-2753-1592
完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：台北室內景點，來「蟲蟲巴斯」輕鬆探索昆蟲生態，顯微鏡觀察課收獲滿滿，還有免費飲品享用，下雨天親子好去處～

 


更多 台北親子景點 照片：


▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館古生物館 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館鐵道部園區 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北車站附近親子景點：臺灣博物館鐵道部園區，動態模型鐵道建築園區 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

▲士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館，空中腳踏車體驗 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館，3~6樓常設展有各種科學性遊戲設施 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲士林捷運站台北親子景點推薦：臺灣科學教育館 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲士林捷運站台北親子景點推薦：天文科學教育館 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理

▲士林捷運站台北親子景點推薦：天文科學教育館 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北親子景點推薦：袖珍博物館，館內藏品從人偶、袖珍古董車、宮廷擺設都有 /Vanessa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北親子景點推薦：蟲蟲巴斯，門票每人100元入場不限時參觀 /兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北親子景點推薦：蟲蟲巴斯 /兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北景點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
親子景點攻略
朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。

朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。
【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點

【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點
【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub

【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub
礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。

礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。
[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉

[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉
桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！

桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！
morechevron_right
相關商家

台北市立天文科學教育館

phone02-2831-4551
place台北市士林區基河路363號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.50
服務
4.00
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
延伸閱讀
台北人激推北投美食7選！北投必吃牛肉麵 市場黑金滷肉飯，排到巷尾也要吃。
 編輯 鄭亦庭
竟然在中山區！免費森林系景點「台北典藏植物園」搶打卡，不用日曬雨淋「室內森林玻璃屋」台北人沒去過太遜。
 編輯 鄭雅之
大腦真的會燒起來！奇美博物館推出「末日慶典」實境遊戲，推理偵查、解謎緝凶、從展廳玩到戶外，發現博物館工作人員不為人知的一面。
 編輯 李維唐
回春植栽Vivify Plants是一間充滿森林感的觀葉植物奇幻世界，許多植栽愛好者會特別慕名前往參觀選購。
 Walker新發現
在城市裡遇書帶蕨VITTARIA CAFÉ這座小森林，網美必拍夢幻綠景，用餐之餘還能享受悠閒寧靜的美好時間。
 Walker新發現
推薦商品
keyboard_arrow_up