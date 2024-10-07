下雨天不知帶孩子去哪玩？來蟲蟲巴斯觀察昆蟲生態吧～除了超多種類的獨特昆蟲與兩棲爬蟲，還能報名自然生態課程，我們當天參加的是顯微鏡觀察課，從顯微鏡的使用操作，到實際觀察昆蟲標本、繪製紀錄，整個過程輕鬆有趣，讓人學到不少昆蟲的生態與習性；而且館內乾淨超舒適，有貼心提供免費飲品，還能閱讀昆蟲故事書、圖鑑百科，非常適合大朋友小朋友一起來探索昆蟲生態。

蟲蟲巴斯｜在哪裡？怎麼去？

蟲蟲巴斯位於台北民生社區的富錦街，隱身在一條鬧中取靜的昆蟲博物館，交通非常便利，不論是開車還是搭乘大眾交通工具都很方便。



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蟲蟲巴斯

地址：台北市松山區富錦街350號1樓

捷運：搭乘文湖線至「松山機場捷運站」由3號出口出站再步行約10分鐘

公車：

1.搭至公車站牌「聯合二村」下車再步行約5分鐘；會到聯合二村的公車：12、225、254、262、262品、505、521、612、63、652、905、905副、1、民生幹線

2.搭至公車站牌「民權公園」下車再步行約4分鐘；會到民權公園的公車：民權幹線、617、紅31、紅29、紅50、902、903、630、556、214、617副、內科通勤專車18

開車：民生立體收費停車場 或 民權公園地下停車場

蟲蟲巴斯｜入場費用

蟲蟲巴斯單純參觀費用是$100/人，

場館生態探索是$300/人，可近距離接觸昆蟲，

一歲以下的幼兒入場免收費。

提醒一下，假日導覽時段需預約入場，費用包含導覽、動物互動體驗。

蟲蟲巴斯｜館內環境

蟲蟲巴斯是台北首間以竹節蟲為主題的昆蟲店，收藏超過15種以上來自國內外的特殊品種，團隊成員多數畢業於台大昆蟲學系，擁有豐富的課程知識以及超過十年的專職講師經驗，提供各種實作體驗與生態導覽，還有機會寄養飼養昆蟲，從觀察、接觸，到慢慢喜歡上這些小生物喔！

到地下一樓前，會先遇到可愛的蜥蜴，近看真的很萌！

下樓到B1，有著舒適質感的自然空間，展出各式特色昆蟲與可愛的兩棲爬蟲動物，兒子已經開始自己逛起來啦～

除了竹節蟲外，也展出許多小朋友最愛的甲蟲和台灣獨特昆蟲，特製的展櫃設計高度，對4歲小孩來說剛剛好，方便近距離觀察昆蟲生態。

還有一整面的兩棲爬蟲區，有超可愛的鬆獅蜥、豹紋守宮、變色龍及樹蛙，小朋友們看得目不轉睛。

這邊也有許多昆蟲書籍，有興趣的朋友都能拿來翻閱～

我們等一下上課的教室就是這間，看起來很寬敞溫馨。

館內非常貼心，有提供果汁、綠茶及咖啡可自行取用唷

另外，也有蟲食下午茶套餐給大家參考！

洗手間部分，給人乾淨衛生的感覺，高度設計連小小孩也洗的到唷👍

蟲蟲巴斯｜顯微鏡觀察課程

這次幫兒子報名的是顯微鏡觀察課程，主要以遊戲的方式進行課程，從操作顯微鏡、觀察標本再繪製紀錄昆蟲的各種特徵，結合實驗跟手作體驗。

顯微鏡觀察課一堂是90分鐘，適合5歲以上小朋友，大人可以陪同。

想要當個小小昆蟲學家，學習使用顯微鏡是很重要的，跟著森森老師一起找出蟲蟲通緝犯吧！

首先，森森老師會教小朋友們如何操作顯微鏡，調整調節輪和焦距。因為有的昆蟲體型比較小，肉眼難觀察外表，有顯微鏡當作輔助是很重要的！

觀察昆蟲前，老師讓我們拿出百鈔在顯微鏡下觀察，原來100元上面還有好多小小數字100，以前都沒發現耶😆

接下來每個人會拿到一張蟲蟲檔案卡，上面有很多不同圖形的昆蟲，破解後就能拿到屬於自己的蟲蟲檔案囉！

我們拿到的標本是偷菜賊：螽斯，後足明顯比前中足粗，非常好辨認的特徵，然後再根據顯微鏡上看到的樣貌畫下來。

有沒有發現，螽斯細長的觸角比身體還長呢！後腳部分也很細長。

最後，森森老師會依序介紹椿象、蠼螋、螳螂、螽斯和天牛的特徵及食性。跟孩子在旁邊上課，自己也學到很多昆蟲知識😍

開心和自己畫下來的螽斯合照😁

蟲蟲巴斯｜近距離接觸鬆獅蜥

蟲蟲巴斯推出會員方案非常吸引人，可以獨享專屬空間和各項優惠，除了享有無限次免費入場，還有摸摸券、紅利回饋、課程優惠券等多重好康，讓喜愛蟲蟲巴斯的小朋友們有空都能來這裡玩～

離開前，兒子還有摸摸鬆獅蜥，近距離看鬆獅蜥好大一隻😳兒子完全不怕，從頭摸到尾哈哈～説牠身體起來粗粗軟軟的，觸感很特別，期待下次再見囉！

看他摸著鬆獅蜥愛不釋手的樣子，感覺回家後應該會一直纏著媽媽說要養一隻回家吧😂

蟲蟲巴斯｜實際心得

台北親子景點推薦-蟲蟲巴斯

館內不僅能欣賞到許多珍稀的昆蟲和兩棲爬蟲類，主題生態課程也是相當豐富，像這次上的「顯微鏡觀察課程」，實際觀察昆蟲標本真的好新奇，還能學到不少昆蟲的特性。幸好兒子第一次接觸顯微鏡很快就上手，不用擔心小朋友跟不上課程，內容簡單易懂，學習體驗超豐富。

而且，這裡的老師都有昆蟲專業背景，對昆蟲、動物和自然生態有著深厚的知識，上完絕對能讓每位小朋友都收獲滿滿～非常推薦給喜愛昆蟲與動物的孩子們，是個親子家庭輕鬆又有趣的學習好去處。

蟲蟲巴斯｜常見問題

Q1.蟲蟲巴斯參觀需要預約嗎？怎麼收費呢？

➤ 單純參觀直接到現場購票就好，費用是$100/人（一歲以下小孩免收費），但如果要參加課程，需提前在網路上預約並繳費，才算報名成功唷！

Q2. 蟲蟲巴斯營業時間？

➤ 週二至週五 13:00-19:00；週六、週日 09:30-18:00，夜遊星光場為週五、週六 20:00-23:00

Q3. 顯微鏡觀察課程家長可以陪同嗎？

➤ 每堂課的價格都包含一位家長陪同費，可以和孩子一同參與課程喔

Q4.蟲蟲巴斯生態探索是如何收費呢？

➤ 大人小孩皆是$300元，「場館生態探索」是各個年齡層都適合參加的課程，包含導覽解說、認識昆蟲及動物互動，時間約1小時。

Q5.蟲蟲巴斯課程適合幾歲以上小孩參加？

➤ 小學以上的孩子都可以報名；學齡前的孩子則適合「動物觀察」、「昆蟲觀察」這類型的課程；更詳細的課程分級可以參考課程比較表。

Q6.蟲蟲巴斯可以吃東西嗎？

➤ 館內可以飲食，且有免費的果汁、茶及咖啡可自行享用。

蟲蟲巴斯｜景點資訊

⚘蟲蟲巴斯

⚘地址：台北市松山區富錦街350號1樓

⚘營業時間：週二至週五 13:00-19:00；週六、週日 09:30-18:00

⚘電話：02-27531592

⚘FB粉專：https://reurl.cc/7dnegN

⚘IG：https://www.instagram.com/ento_buzz/

⚘實驗課程介紹與報名：https://reurl.cc/vvA13k

⚘官方line帳號：@entobuzz

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＊本篇為體驗文