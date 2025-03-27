兒童節就帶小孩來這放電！親子餐廳不僅有美食，還設有趣味十足的兒童遊樂設施，讓你在吃美食的同時，就能讓小孩徹底嗨玩，有些親子餐廳甚至還有超可愛小動物可以近距離接觸，大人也能一起被療癒，窩客島這次推薦你7間超人氣「親子友善餐廳」，包括隱藏多個打卡點的新北英倫復古餐廳、兒童5折的甜點吃到飽，有兒童遊樂區也能餵小動物的南投超人氣夜景餐廳等，兒童節連假不妨就來這7個親子餐廳看看。



▲兒童節遛小孩推薦親子餐廳7選，免門票爽玩兒童遊樂設施、餵羊駝水豚，根本小型兒童樂園 / WalkerLand窩客島整理



▲兒童節親子餐廳人氣7選，必玩親子農場景觀餐廳、英倫風復古餐廳 / WalkerLand窩客島整理



兒童節必吃甜點吃到飽親子餐廳：Han’s coffee&cookie 三十早人羽

兒童節就帶小孩吃甜點吃到飽！位在高雄的「Han’s coffee&cookie」針對兒童節連假首次推出甜點吃到飽自助吧，即日起到4月21日15歲以下兒童只要半價，不只有磅蛋糕、多款切片蛋糕，還有熊熊餅乾、熊熊瑪德蓮、小鴨泡澡蛋糕等各種超可愛的兒童節定甜點，也有特調漸層氣泡飲料，兒童節來吃甜點吃到飽優惠順便拍一波。



▲兒童節必吃親子餐廳推薦：Han’s coffee&cookie 三十早人羽，針對兒童節首次推出甜點吃到飽 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節推薦必吃親子餐廳：Han’s coffee&cookie 三十早人羽，兒童節推出15歲以下兒童享有5折優惠 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理



兒童節推薦必玩特色親子餐廳：Ton Up Cafe英倫復古餐廳、星月天空景觀餐廳

新北人假日遛小孩，不妨就到河景第一排的英倫復古風餐廳「Ton Up Cafe」，不僅有有各種復古傢俱和擺飾，也有復古小車、維多莉亞風小屋、沙坑區等，還提供兒童公主服，讓小朋友輕鬆拍出異國美照，餐點從披薩、燉飯、下午茶甜點都有，不用怕吃不飽；另外南投人氣景觀餐廳「星月天空景觀餐廳」邊吃小火鍋邊欣賞美景，有親子遊樂設施讓小朋友放電，能近距離接觸兔子、羊駝、水豚、笑笑羊、迷你馬等，還能買飼料親手餵食超有趣。



▲兒童節推薦必玩特色親子餐廳：Ton Up Cafe英倫復古餐廳 /Alma Lee 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節推薦必玩特色親子餐廳：星月天空景觀餐廳，看夜景、餵小動物，也有兒童遊樂設施 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



新竹親子餐廳兒童節推薦必玩：卡菲努努親子寵物餐廳、共好 Gung Ho

位在新竹必看夜景聖地「卡菲努努親子寵物餐廳」，店內除了兒童遊戲區，還有鸚鵡、貓咪、山羊、梅花鹿、柯爾鴨等小動物出沒，讓人可以近距離接觸太療癒；而擁有百坪活動空間的「共好」，兩層樓都有附設兒童球池、室內沙坑、玩具區等多種親子遊戲區，餐點主打義大利麵、燉飯，還有專為小小孩準備的寶寶粥，假日就帶小孩放電、玩整天。



▲新竹親子餐廳兒童節推薦必玩：卡菲努努親子寵物餐廳，有梅花鹿、山羊、柯爾鴨等小動物可以近距離接觸 /專業噗嚨共Miso吃走 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新竹親子餐廳兒童節推薦必玩：共好 Gung Ho，擁有兩層樓百坪空間、親子兒童遊戲區 /吃貨小姐姐の饗樂生活。 提供、WalkerLand窩客島整理



兒童節推薦必玩親子餐廳兒童遊戲區：咱們小時候、那兩蚵夜景餐廳

位在台中的「咱們小時候」餐點從燒肉、火鍋到義大利麵都有，店內提供免費兒童書籍，還有超大的兒童遊戲室，不只有一般的球池和溜滑梯，還設計了各種設施，讓小朋友可以盡情爬上爬下，玩得超開心；「那兩蚵夜景餐廳」不僅免門票、免服務費，還能輕鬆欣賞廣闊的夜景，園內設有多個網美打卡點、兒童遊戲區，甚至還有免費撈魚區，讓大人邊吃熱炒、邊賞夜景的同時，小孩也能玩得超盡興。



▲兒童節推薦必玩親子餐廳兒童遊戲區：咱們小時候，餐點從燒肉、火鍋到義大利麵都有 /優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童節推薦必玩親子餐廳兒童遊戲區：那兩蚵夜景餐廳，看台中夜景吃美食，還提供兒童遊樂區免門票免費玩 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



Han’s coffee&cookie 三十早人羽 仁武總店 位置資訊

地址：高雄市仁武區鳳仁路21-8號

電話：07-375-3065

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：大人兒童都快樂的專屬饗宴、15歲以下自助吧直接半價再對折，滿額享夾娃娃通通有獎 x 甜點餅乾吃到飽 Han's coffee&cookie 三十早人羽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



Ton Up Cafe英倫復古餐廳 位置資訊

地址：新北市八里區觀海大道61號

電話：02-2610-2813

完整介紹由部落客「Alma Lee」於窩客島分享：超Chill河景第一排！不用出國就感受到英國復古風！假日晚上還有現場演奏一、二樓親子區超讚～



星月天空景觀餐廳 位置資訊

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

電話：04-9229-2999

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：星月天空夜景景觀餐廳 ❙ 動物餵食、賞景、小火鍋、親子玩樂一站滿足，南投百萬夜景親子景點!



卡菲努努親子寵物餐廳 位置資訊

地址：新竹縣竹東鎮明星一路138號

電話：03-582-7709

完整介紹由部落客「專業噗嚨共Miso吃走」於窩客島分享：【新竹景觀餐廳】卡菲努努親子寵物餐廳 ➤ 2023最新菜單！與小鹿和鸚鵡互動！親子餐廳超大落地窗夜景美翻天



共好 Gung Ho 位置資訊

地址：新竹縣竹北市莊敬二街20-2號

電話：03-668-8285

完整介紹由部落客「吃貨小姐姐の饗樂生活。」於窩客島分享：[美食] 共好 Gung Ho 輕食．好物．親子空間 ▶ 新竹必訪親子餐廳 百坪親子活動空間 ◀ 寶寶抓周下午茶餐廳包場推薦 ♫



咱們小時候 位置資訊

地址：台中市北屯區祥順一街45號

電話：04-2439-2106

完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：宇宙星球來襲！台中包廂親子餐廳，高CP值的客製化派對，聯名旅居漁村寶寶餐 ｜咱們小時候



那兩蚵夜景餐廳 位置資訊

地址：台中市龍井區台灣大道六段259號

電話：0934-253-183

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：那兩蚵夜景餐廳│坐擁台中超美百萬夜景！平價熱炒燒烤100元起不限時免服務費，小朋友免費撈魚，網紅拍照景點，親子景觀餐廳推薦



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