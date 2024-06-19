南投親子旅遊好去處【星月天空夜景景觀餐廳】，多年前我們就曾經造訪過兩次，這回再訪已經是第三次了，覺得越來越好玩了耶

90cm以上門票200元可折抵園區消費50元，看似不便宜，但動物餵食、賞景、小火鍋、親子玩樂一站滿足

除此之外，還有魔術表演、歌手演唱及造型氣球等活動，是豐富有趣的親子景點，可以玩上大半天時間！

星月天空夜景景觀餐廳 ❙ 動物餵食、賞景、小火鍋、親子玩樂一站滿足，南投百萬夜景親子景點!

星月天空夜景景觀餐廳提供多處停車場，假日人車很多，越晚越熱鬧！

停好車後往售票處走，一旁還有一隻公雞迎接，記得多年前來就有，不過應該不是同一隻吧！

ADD:南投市猴探井街146巷200號

TEL:04 9229 2999

營業時間:週一至週五16:15-23:50 ; 週六及週日 10:15-23:50

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售票口有入園注意事項以及園區活動節目表，建議可以下午時間來一直待到入夜，白天景觀與夜景一併欣賞起來

很逗趣的雞．是爆炸頭耶

還有出生不久的小雞寶寶，小朋友很開心，母雞護兒心切，不要太靠近以免被母親啄喔

有活生生的賤狗喔，當時在窩裡睡覺，畫面上那隻是分身

星月天空夜景景觀餐廳腹地廣大，園區內設施豐富、動物也多，可以近距離接觸動物與大自然美景

來到這裡，無論大人小孩都能夠玩得開心，鄰近猴探井遊憩區，可以順遊天空之橋

園區內處處都有小驚喜，可愛動物就在身邊自由穿梭， 可以享受零距離的接觸

提醒大家也要愛護小動物，不要捉弄或是餵食其他食物喔

想要餵食動物可以購買蔬菜杯或是魚奶瓶餵魚，飼料部分沒辦法使用抵用券就是

蔬菜杯份量不多，內有胡蘿蔔、牧草及菜葉

園區內的動物大都很熱情，尤其是羊兒見到食物會主動來討食，有時會開心過頭，若有比較小的小朋友要特別注意

就連大陸龜也可以餵食，但要小心手手就是，不要一併餵食了

溫馴的水豚，當天見到兩隻，體型不大，應該還是小朋友吧，很認分的自己在吃草

黑面笑笑羊也很熱情，見到食物會討吃

動物種類豐富，就連驢子、迷你馬也可以見到，喜歡動物的小朋友特別適合這裡，一定會很開心

園區內有很多設施可以休憩或是拍照打卡，也是喜歡拍照者的天堂，但假日人潮真的很多，到處都是人啊

有提供很多的字牌讓大家拍照，我兒子拿了很多我都不滿意，最後選這個就對了（哈）

星月天空夜景景觀餐廳是八卦山山脈最高處景觀餐廳，視野絕佳且遼闊，越晚還越美麗

幸福的羊兒可以一邊賞景一邊吃草，園區內有一大片草地讓牠們就算沒人餵食也能吃得很開心

除了動物餵食，還有遊樂設施滿足小朋友想玩樂的心

兒童溜滑梯有一大一小，大的呈現Ｕ型雖然不長但很滑溜，有點刺激感，溜下來後可以由一旁的石梯或是拉繩索走上去

摺氣球小丑，小的造型可隨意樂捐，比較大的就是100元，可以指定想要的圖案

精采有趣的魔術表演，還有互動感

五點半有鴿子餵食活動，會有一大群的白鴿在空中盤旋，還會停到遊客手上吃飼料喔，大家可以捕捉拍攝鴿子停在自己手上的畫面

用餐空間有好幾層樓，有室內及戶外用餐區，天氣那麼好當然要坐戶外啦，空氣好、景觀美

居高臨下，可以俯視整座園區，園區表演也可以看到

小朋友玩累了，坐下來玩手機、等待美食

用餐空間好像是到五樓吧，坐哪裡要先到櫃台劃位，不是自己隨便坐喔，建議早點劃位比較能坐到心儀的區域

星月天空夜景景觀餐廳菜單及價格

採用QR CODE點餐，點好後要先到櫃台結帳，記得使用折價券，一張可折抵一項商品50元

餐點有義大利麵、小火鍋、炸物及飲料等，我們四個大人都點火鍋，有泡菜湯頭、麻油湯頭及酸菜白肉鍋湯頭，風味很不錯，有附飲料

小朋友點了義大利麵，附濃湯及生菜沙拉、飲料，用餐皆享白飯吃到飽，是自助式的，想吃幾碗自己來

很不錯的用餐氛圍，當天還有涼風徐徐所以還蠻涼爽，若是沒風的夏日就會比較悶熱

我們一直從下午待到入夜，景色也越夜越美麗，也難怪越晚人也越來越多

一邊用餐一邊欣賞著夜色，加上現場歌手演唱及一些活動真是熱鬧滾滾，氛圍也特別好！

一段時間沒來，沒想到 星月天空夜景景觀餐廳 越來越棒了，雖然要門票但還蠻推薦大家來～

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