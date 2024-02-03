這間英式復古餐廳超Chill！有河景第一排風景！還結合親子區與手作甜點，假日晚上還有現場演奏，一、二樓都附設親子區，有復古小車車、英式維多莉亞小木屋、沙坑區與公主變裝，重點是餐點也好吃！從基本醬汁到手工甜點，都是店家自己做，海鮮披薩、英式皇家三層下午茶、草莓蛋糕、草莓千層蛋糕都是必點～

Ton Up Cafe 英倫復古餐廳 在哪？

Ton Up Cafe英倫復古餐廳位在新北市八里區觀海大道，八里左岸面河餐廳這一排，旁邊是7-11超商，外觀充滿英國風復古風這間就是，轉角有特約停車場，消費550元以上憑券可抵50元，車子可停放一整天，吃飽還能來趟八里單車之旅，或坐船淡水老街走走～

騎重機朋友可停放庭院，憑行照還能享9折優惠～

一樓門口有一台超帥重機！半戶外區有好幾張桌，可一邊賞重機一邊聊天～

Ton Up Cafe低消每人一個品項(甜點除外)，平日低消140元，假日分成正餐、其它時段兩種低消。

平日低消：平日$140/人

假日低消：正餐時段$350/人、假日其它時段$250/人

尖峰用餐限制時間：正餐限制2小時、飲料甜點1.5小時

Ton Up Cafe 英倫復古餐廳 MENU

店內菜單品項很多！主餐有牛排、德式豬腳、經典披薩、義大利麵與義式燉飯套餐，還有各種手作甜點、飲品，聽說英式皇家三層下午茶是必點，有選擇障礙朋友可直接點雙人或四人套餐，平日還有限定單點特餐～

一進去真的會忍不住發出「嗚」驚訝聲！

挑高空間視覺寬敞，擺飾好用心，一時間還以為自己飛到國外，招牌”Ton Up Cafe”黑底霧金字樣好有質感，牆面照片、皮衣、古董家飾..都很好拍～

地板是經典黑白棋盤色！深色圓桌、復古沙發到燈飾都很有個性～

店內還有三台重機與多種安全帽頭盔！老闆還推出自家品牌T恤與包款，T恤上衣挺好看390元就能買到～

這區是小朋友最愛！有可愛小廚房、積木、車車與加油站，小孩在兒童區開心玩樂，爸媽也能坐在旁邊輕鬆吃飯～

小廚房有爐灶、烤箱、水槽與飲水機，小圓桌上有多種積木可玩，玩具都維護的很好喔～

手作甜點．北海道十勝鮮奶油

這的手作甜點很多人推薦！以咖啡館來講真的很用心，甜點都是師傅與老闆娘親手做的，甜點櫃超過10種點心，有各種冷藏蛋糕、常溫點心、手工餅乾可以選，很適合甜點控來吃爆～

限量千層蛋糕都是每日新鮮製作！千層蛋糕只能純手工去製作，從一片片煎製、塗抹到層疊，想完成一個千層蛋糕真的很花時間～

特別日本北海道十勝地區生牛乳製成的鮮奶油！即使成本較高，老闆娘還是堅持使用就是為了顧及品質，老闆娘說給敢給自家小孩吃，才願意端給客人吃～

好有設計感老虎貼紙！店員說有消費就能拿取，拿一張來貼筆電當封面～帥耶～

往二樓又是一連串驚喜！一走上去就看手足球檯～

二樓一樣很好拍！好多老物古董裝飾，像是打字機、點唱機都很有歷史，角落這區沙發座最熱門，旁邊是大面落地窗，加上自然光線投射進來，整個空間明亮又舒適～

看店內老物就知道老闆很有個性！花了不少心血收藏，都是別的地方沒見過的，這很適合工商拍照取景，隨便一個角落都很酷～

現場還有小女生喜歡的公主變裝區！不管是飄逸薄紗還是芭蕾舞裙公主裝，全都好可愛！好適合辦親子派對，禮服不用自己準備，來這換裝就對了～

二樓這也有一個兒童區！有車車、搖搖小木馬與小廚房，最吸睛的是”英式維多莉亞小木屋“，木屋好精緻裡面也有兒童餐具，我都想進去玩啦～

戶外風景超Chill

用餐空間真的很大！一、二樓皆有室內與半戶外區，尤其是露天座位區特別讓人放鬆，好天氣來藍天白雲會更加分，整個超Chill～

發現戶外也有沙坑區！沙子很細又乾淨，光是這區小孩就能待很久，戶外能邊吃飯邊賞河景，不管是白天或傍晚夕陽，都能看到淡水獨有視角～

這一桌是不是很有儀式感～

義式綜合豪華海鮮披薩

手工披薩經過高溫烘烤，外圈餅皮好酥脆！中間抹上紅醬、青醬兩種醬，加上蝦仁、花枝海鮮與三色起司，輕輕一拉就有牽絲感，每一口都好濃郁、海鮮也新鮮，郭小弟一人就能吃完一整個披薩～

法式頂級牛肝菌燉飯佐香煎翼板牛排

喜歡義大利米朋友一定要點燉飯！使用成本較高義大利米，搭配義大利牛肝菌菇與鮮奶油燉煮，煮到醬汁收乾入味，放上一大塊七分熟美國翼板牛排，粉嫩翼板牛排牛香氣好濃郁，軟嫩中帶點嚼勁，搭配燉飯一起好吃～

義大利米有米心口感！吃得到牛肝菌菇特有菇果香，牛肝菌菇加上香醇鮮奶油，兩種風味完美融合整個就是高級～

英式經典炸魚薯條

來到英式復古餐廳！少不了來份英國經典炸魚薯條，可當成主菜或開胃菜，炸魚底部有厚切炸馬鈴薯，馬鈴薯吃起來外酥內綿密，吃得到馬鈴薯原始炸香氣～

超大條白魚比盤子還長！炸魚外層好酥脆，白魚肉好軟嫩，簡單撒點香料粉就滿好吃～

塔塔醬也是店家主廚自己做！濃郁美乃滋帶點酸甜味，沾點就很夠味，擠點檸檬汁吃更清爽～

綜合莓果森林花果茶

這壺花果茶連玻璃杯也有莓果！有草莓、藍莓與蔓越莓三種，花果茶調和主廚藍莓果醬，加上英國知名Twinings茶包，好甜美的果香氣、尾韻有紅茶香，這壺女生會喜歡，喝完還能回沖～

英式皇家三層下午茶

英式皇家三層下午茶！三層擺放也是有講究，最下層是鹹食、中間司康與蛋糕，最上層是手工甜點與小點心，三層加起來有12個點心蛋糕，當日手作切片蛋糕、英式司康、手作餅乾、法式小點心、迷你漢堡與楓糖小可頌，三層點心真的好有魅力～

少女酥胸之稱馬卡龍！口感薄酥脆搭配莓果夾心，一個真的不夠吃，手工餅乾滿口都是杏仁香，可麗露有濃郁焦糖香，瑪德蓮小蛋糕有原味、草莓巧克力兩種，口感濕潤含藴奶油香，瑪德蓮貝殼蛋糕好吃～

鹹食迷你漢堡超可愛！可愛到小朋友會搶著吃，中間漢堡肉是主廚自己手打，煎到焦黃漢堡肉好厚實，一咬下去還有微量肉汁，加上番茄、生菜與酸黃瓜，一口咬下去好香很對味～

一靠近就聞到奶香！司康是很有層次點心，外皮酥脆、裡面鬆軟，掰成兩半抹上主廚手工果醬，果醬酸甜交織，搭配起來好吃很有水準～

手作切片蛋糕依現場為主！今天是當季限定草莓蛋糕！輕盈蛋糕體、滑順鮮奶油、柔軟多汁草莓，三種口感超搭，吃一口就停不下來，濃郁不膩口十勝鮮奶油，加上新鮮草莓，真的好好吃～

提拉米蘇千層蛋糕

提拉米蘇不只是提拉米蘇！千層蛋糕搭配提拉米蘇餡，整個味覺口感更有層次，內餡用馬斯卡彭起司、法國鮮奶油，內餡調和白蘭地酒、卡嚕哇咖啡利口酒與蘭姆酒，酒的質量也很重要，會影響蛋糕風味，整個嘴巴都是酒香，吃一口就讓人回味無窮～

草莓千層蛋糕

草莓蛋糕已經很強！草莓千層蛋糕更是要點！叉子輕鬆就能切到底，北海道十勝鮮奶油調入自製草莓果醬，酸甜適中果香馥郁，底部海綿蛋糕，加上手工千層蛋皮、新鮮大湖草莓，一口塞入真的好滿足～

英倫復古餐廳很不錯耶！親子客、情侶、工商聚會拍照、閨蜜家人聚餐都適合，白天還能逛八里或淡水老街，晚上八里左岸裝置藝術會亮燈，真的都很美，來這玩一整天不是問題～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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