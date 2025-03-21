歡慶兒童節，讓爸媽孩子都可以同樂吃喝玩樂的 Han’s coffee&cookie 三十早人羽

首次推出 兒童節歡樂自助吧，仁武甜點餅乾蛋糕吃到飽

高達20種以上的甜點餅乾小點，專為兒童打造的童趣餅乾、小點心

不僅大人可以吃到喜歡的甜點餅乾，小孩子也可以一起吃

最殺最狂兒童節優惠，15歲以下享用歡樂自助吧僅半價

❀✯兒童節歡樂自助吧優惠:3/21~4/30❀✯

。歡慶兒童節即日起到4/30，兒童半價再半價

。單筆消費滿600元，即可免費挑戰夾娃娃一次，且通通有獎

Han’s Coffee 用餐須知

• 自助吧供應時間：10:30 -18:30 • 營業時間：10:30 -19:00

• 甜點自助吧費用：

• $299/人（附MENU上任一款飲品乙杯） • 兒童110cm以下半價（$150） • 用餐時間：120分鐘

兒童節限定甜點登場，讓媽媽女孩們都瘋狂來報到~太好拍又好吃!

甜點清單： 積木蛋糕 小鴨泡澡蛋糕 棉花糖 熊熊餅乾 熊熊瑪德蓮 愛心瑪德蓮 狗狗餅乾 阿麥餅乾 巧克力棒棒餅乾 小鴨餅乾 積木玩具巧克力 造型馬林糖

只要當月壽星用餐，出示證件及當日打卡紀錄，結帳馬上享有85折

(折扣優惠含同桌用餐親友) Han’s coffee&cookie三十早人羽 仁武旗艦店

位置:高雄市仁武區鳳仁路21-8號 有停車場

服務專線:07-3753065

營業時間:10:30~19:00

每人低消一杯飲品

線上訂位:https://inline.app/booking/

粉絲團:Facebook Han’s coffee&cookie三十早人羽的甜點團隊都很強

每季都會打造不同的主題，甜點餅乾小點都自家手工製作 高雄最高CP值的甜點蛋糕餅乾點心吃到飽

加上中村文一直都是高雄知名的喜餅、彌月、中秋節、年節禮盒的常勝軍

所配置出的歡樂自助吧吃到飽，一直擁有超高人氣

吃正餐、吃點心甜點，都很適合來 Han’s coffee&cookie 三十早人羽

首度於兒童節打造親子可以歡樂共享的甜點餅乾自助吧，帶孩子一起來同樂吧～～

讓媽媽不僅可以吃到療癒系甜點、餅乾、小點，免費還可以無限暢飲

15歲以下的孩子本身自助吧就是半價

歡慶兒童節即日起到4/30，兒童半價再半價（不用100元可以甜點餅乾放題）

▲ 甜點自助吧價格

還有超過30款以上的飲品可以無限續點

喝咖啡、喝特調、氣泡飲、奶茶通通有，熱飲、冷飲都有

Han’s Coffee 用餐須知

• 自助吧供應時間：10:30 -18:30 • 營業時間：10:30 -19:00

• 甜點自助吧費用：

• $299/人（附MENU上任一款飲品乙杯） • 兒童110cm以下半價（$150） • 用餐時間：120分鐘

檯面都會有手工餅乾、蛋糕、點心，每日隨機供應的茶飲

高雄首間首創專位親子打造的甜點餅乾自助吧吃到飽，3月～4月底限定登場

兒童節跟家人、爸媽一起同樂，可以吃到獨家造型可愛的甜點、餅乾、小點心

邊吃邊玩邊拍，充滿歡樂氣氛

一起甜蜜中歡慶兒童節 輕鬆好HAPPY

堅持自家製作，不僅有吃到飽甜點蛋糕

想要吃精緻、來約會喝咖啡聚餐，冷藏櫃還有限定手工甜點蛋糕