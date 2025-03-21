歡慶兒童節，讓爸媽孩子都可以同樂吃喝玩樂的 Han’s coffee&cookie 三十早人羽
首次推出 兒童節歡樂自助吧，仁武甜點餅乾蛋糕吃到飽
高達20種以上的甜點餅乾小點，專為兒童打造的童趣餅乾、小點心
不僅大人可以吃到喜歡的甜點餅乾，小孩子也可以一起吃
最殺最狂兒童節優惠，15歲以下享用歡樂自助吧僅半價
❀✯兒童節歡樂自助吧優惠:3/21~4/30❀✯
。歡慶兒童節即日起到4/30，兒童半價再半價
。單筆消費滿600元，即可免費挑戰夾娃娃一次，且通通有獎
• 甜點自助吧費用：
只要當月壽星用餐，出示證件及當日打卡紀錄，結帳馬上享有85折
(折扣優惠含同桌用餐親友)
Han’s coffee&cookie三十早人羽 仁武旗艦店
位置:高雄市仁武區鳳仁路21-8號 有停車場
服務專線:07-3753065
營業時間:10:30~19:00
每人低消一杯飲品
線上訂位:https://inline.app/booking/
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Han’s coffee&cookie三十早人羽的甜點團隊都很強
每季都會打造不同的主題，甜點餅乾小點都自家手工製作
高雄最高CP值的甜點蛋糕餅乾點心吃到飽
加上中村文一直都是高雄知名的喜餅、彌月、中秋節、年節禮盒的常勝軍
所配置出的歡樂自助吧吃到飽，一直擁有超高人氣
吃正餐、吃點心甜點，都很適合來 Han’s coffee&cookie 三十早人羽
首度於兒童節打造親子可以歡樂共享的甜點餅乾自助吧，帶孩子一起來同樂吧～～
讓媽媽不僅可以吃到療癒系甜點、餅乾、小點，免費還可以無限暢飲
15歲以下的孩子本身自助吧就是半價
歡慶兒童節即日起到4/30，兒童半價再半價（不用100元可以甜點餅乾放題）
▲ 甜點自助吧價格
還有超過30款以上的飲品可以無限續點
喝咖啡、喝特調、氣泡飲、奶茶通通有，熱飲、冷飲都有
• 甜點自助吧費用：
檯面都會有手工餅乾、蛋糕、點心，每日隨機供應的茶飲
高雄首間首創專位親子打造的甜點餅乾自助吧吃到飽，3月～4月底限定登場
兒童節跟家人、爸媽一起同樂，可以吃到獨家造型可愛的甜點、餅乾、小點心
邊吃邊玩邊拍，充滿歡樂氣氛
一起甜蜜中歡慶兒童節 輕鬆好HAPPY
堅持自家製作，不僅有吃到飽甜點蛋糕
想要吃精緻、來約會喝咖啡聚餐，冷藏櫃還有限定手工甜點蛋糕
每個季節都會有不同的甜點蛋糕
兒童節限定熊熊瑪德蓮、愛心瑪德蓮
瑪德蓮都帶有溼潤度，我個人也覺得很好吃
不僅孩子愛來，我自己都覺得好瘋狂阿～
這也太療癒了，高雄最強的餅乾甜點吃到飽
299元可以無限暢飲，還有超過30款飲料可續，重點還不用服務費
小鴨餅乾、三眼怪， 都是限定款
即日起到4/30 都可以吃到
甜點都有調整過甜度，不擔心甜膩唷!
還有秒殺的積木巧克力、恐龍巧克力、黃色小鴨巧克力，好吃好玩
繽紛色彩的造型積木，逼真香甜好吃
小孩搶食的恐龍巧克力，絕對是小朋友的愛
積木蛋糕、小鴨泡澡蛋糕、恐龍蛋糕
小女孩、女孩兒都會喜歡的手工餅乾、造型馬林糖
隨機供應多款切片蛋糕
磅蛋糕也是我每次來都會吃好幾次的
巧克力瑪德蓮、伯爵瑪德蓮
歡慶兒童節，跟孩子來約會了，一起吃甜甜阿！！
特調飲料、夢幻漸層氣泡飲記得點起來，小孩也很愛喝
花少錢就可以跟孩子一起歡樂、一起聚會、大口享受小點心
通通都是無限夾、無限放題
三眼怪手工餅乾也好好吃
三款經典的恐龍巧克力，吃起來
手工餅乾都很好吃，不會太甜膩
小鴨餅乾、三眼怪
都是主廚團隊手工製作，很可愛好吃
好可愛的棉花糖，都是純手工製作
軟綿軟綿，孩子都搶吃
杯子蛋糕也都好可愛，還有積木巧克力
恐龍巧克力、積木巧克力，配上好吃香甜蛋糕
特調氣泡飲不僅好喝還好看，好美
還有跟GD一樣的小花棉花糖，太美了啦！
可以約起來約會了啦～吃甜甜的女孩兒都喜歡！
還有療癒系飲料可以拍可以喝，超韓系
單筆消費滿600元，即可免費挑戰夾娃娃一次，且通通有獎
夾中一個可以獲得兩支造型手工馬林糖棒棒
沒夾到也可以獲得一支造型馬林糖棒棒
歡慶兒童節，最超值的吃法
當月壽星用餐，整桌都享有85折!!太佛心了~
▲ 單點餐飲菜單