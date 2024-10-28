今天阿發要介紹的這家，是在地人才知目前網路上無文章介紹，除了是月底手頭緊要用餐時的超級救星，平時吃也很省荷包。其便當一主菜自選四配菜，其一配菜可選肉，白飯還免費加滷肉燥，竟只要60元!!若想更省，選肉燥飯，一大碗選兩配菜，同樣其一配菜可選肉，也只要35元。這是超佛心、超高CP值，還不難吃的「慶食坊」~
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~】
▲價目表
除了雞腿飯（棒棒腿）是65元外，
雞排飯、焢肉飯、腿庫飯、排骨飯、燒肉飯，
都只要60元，
相當便宜！
餐點除了便當類，
還有幾種麵、湯與水餃的選擇，
也都很便宜～
▲菜色
一般的60~70元平價便當，
不是店家固定配菜，
要不就是菜色的選擇很少。
這裡卻高達15種以上的菜色可挑！
▲60元的便當竟可選擇一主菜四配菜
不僅如此，
其一配菜竟可選肉（圖中的炸雞塊和雞肉可擇一）、
白飯還可免費加滷肉燥（需跟店家說要加滷肉燥）。
店家真是超佛心的～
▲用餐區
店面小小一間，
店家以外帶為主，
要內用也可以，
但座位很少，
用餐環境也較差強人意，
但比市場鐵皮屋攤好很多。
▲肉燥飯35元
你相信嗎？
一大碗的肉燥飯，
竟可選兩配菜，
且其一配菜還可選肉，
只要35元！
這可說是，
我目前看過最高CP值的肉燥飯!!
▲腿庫飯60元（內用附一碗蘿蔔湯）
主菜：腿庫肉
我選的四配菜有：炸雞塊、蒸蛋、空心菜、茄子
看起來是不是超級便宜又豐富呢?!
▲便當類的白飯，還可免費加滷肉燥
店家通常會主動問客人要不要加，
如果店家太忙忘了問，
想要的，
記得要跟店家說。
▲排骨飯60元（外帶）
這的便當類，
都是 一主菜四配菜。
炸排骨也相當大一片！
▲留影
「慶食坊」的便當，
應該是我目前吃過，
最高CP值的平價便當，
一主菜自選四配菜，一配菜竟可選肉、白飯還可免費加滷肉燥只要60元!!
口感為一般自助餐店的平均水準，
不會因很便宜而難以下嚥。
由於店家的人力只有夫妻倆，
加上每位客人都要自選配菜，
需要耐心等候。
#無外送服務
#口感為一般平價便當水準
#最高CP值的肉燥飯
#超高CP值的平價便當
【營業時間】11：00～14：00，17：00～20：00；週日休息
【地 址】新北市新莊區龍安路263號
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」。必訪景點&超值美食&古早味小吃不漏接~】
【延伸閱讀】
◎﹝新北市新莊﹞上上牛排 在地必吃30多年的超人氣老字號傳統平價台式牛排
◎﹝新北市新莊﹞德堡牛排 99元40多種品項選擇，超高CP值的沙拉吧吃到飽
◎﹝新北市新莊﹞小豆芽牛肉麵水餃 傳統市場老舊鐵皮屋，在地30年傳統味高CP值的紅燒牛肉麵
◎﹝新北市新莊﹞太賀烤肉飯 居酒屋等級醬料燒烤，肉控一次滿足的高CP值三拼烤肉便當
◎﹝新北市新莊﹞民安汕頭麵 藏在窄小巷弄內在地人才知，近40年低調好滋味的汕頭麵店攤
◎﹝新北市新莊﹞阿峯魯肉飯 網路評論不多卻高人氣，滷汁脂芳郁、滿滿膠質的在地傳說古早味魯肉飯
◎﹝新北市新莊﹞魯肉發無刺虱目魚粥 美味、超人氣、高CP值，新莊必吃滷肉飯
◎﹝新北市新莊﹞藏壽司 日本土藏建築、 琳瑯滿目壽司選擇、定期新限定口味、抽扭蛋，來自大阪的超人氣平價迴轉壽司
◎﹝新北市新莊﹞云享小吃店 看似鍋貼非鍋貼的〝扁食貼〞&看似刀削非刀削的〝餃皮麵〞
◎﹝新北市新莊﹞珍品鴨肉專賣店 麵飯小吃店攤少見，乾淨爽口又好吃的鴨肉四吃：鴨滷飯（乾麵）、生炒鴨肉羹、薑絲鴨肉湯、土鴨肉切盤
◎﹝新北市新莊﹞宥桐客家麵食 新莊少見，好吃的苗栗客家味梅干飯與麵食小吃，還有六種飲品免費喝
◎﹝新北市新莊﹞林家食堂 隱藏巷弄內，充滿家之美味的在地人平價幸福食堂
◎﹝新北市新莊﹞品都串燒 大型運動公園旁，超人氣、選擇多、每串銅板價、高CP值的串燒
◎﹝新北市新莊﹞傳品牛排 熱炒、炸物、熟食吃到飽自助吧成主角，高人氣、高CP值平價台式牛排館
◎﹝新北市新莊﹞劉家豆花 香綿札實手工豆花＋黑糖綿綿冰的高人氣好滋味
◎﹝新北市新莊﹞尹珍香 蔥爆多、風味佳、超人氣、高CP值、銅板價的小米蔥油餅
◎﹝新北市新莊﹞羴羊生炒羊肉 鍋氣足、味香濃、肉鮮整片不碎爛不羶腥的生炒羊肉麵
◎﹝新北市新莊﹞成真咖啡 冠軍咖啡與比擬貴婦級舒芙蕾的名店插旗新莊啦
◎﹝新北市新莊﹞99泰式燒烤火鍋 平日只要349元的在地人氣泰式燒烤火鍋吃到飽
◎﹝新北市新莊﹞麵匡匡 獨家鹹蛋黃金沙拉麵，九種拉麵親民價，質感與口感皆佳的新品牌拉麵店
◎﹝新北市新莊﹞北海道炙燒拉麵 日本麵粉製麵、免費加麵、味噌湯飲料隨你喝、大份量高CP值的平價炙燒拉麵店
◎﹝新北市新莊﹞元益x寶來 傳統蔘藥行中散發藥材香的跨界精品咖啡與甜點
◎﹝新北市新莊﹞老吳原汁排骨湯 拳頭大、肉厚實，口感超軟嫩，湯頭甘醇好喝的原汁排骨湯
◎﹝新北市新莊﹞後港一路美食地圖 17家擁有高人氣在地人的庶民小吃美食＋2家輔大前的特色美食
◎﹝新北市新莊﹞軟蛋醬 八種醬x三種肉選擇的平價螺旋（扭紋）蛋包飯專門店
◎﹝新北市新莊﹞維克熱壓吐司 十五種鹹甜口味，竟有台味十足的剝皮辣椒雞、闇黑照燒惡魔蛋！白淨文青風，開到晚上的熱壓吐司專賣店
◎﹝新北市新莊﹞點22 下午沒休息營業至凌晨，很平價並好吃且環境佳的港式點心專賣店
◎﹝新北市新莊﹞民本街無名粉漿蛋餅 無攤名無菜單，一份25 元銅板價，40多年傳統好滋味的手工現做粉漿蛋餅
◎﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓 巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓
◎﹝新北市新莊﹞四維路銅板小吃、高CP值、老字號...庶民美食地圖，從早餐到宵夜都有～
◎﹝新北市新莊﹞北港鵝肉 在地巷弄內好吃的鵝肉麵（飯）30多年老店攤，但蔥酥飯更是令人驚艷
◎﹝新北市新莊﹞秋香鵝肉館 低調藏身巷弄內，灰熊好呷又銷魂的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯！
◎﹝新北市新莊﹞茶之鄉泡沫紅茶店 令人泛起五六年級生的濃濃回憶殺！在地老字號人氣泡沫紅茶店
◎﹝新北市新莊﹞鴨禾寶東山鴨頭 不用回鍋油、不賣隔夜，一週只賣三天的人氣老字號東山鴨頭
◎﹝新北市新莊﹞北方牛肉麵 當地居民才知，隱身巷內、物美價廉，肉多大塊才150元的大碗公牛肉麵
◎﹝新北市新莊﹞燕覺早午 隱藏巷弄內在地高人氣，多達31種口味的手工脆皮蛋餅
◎﹝新北市新莊﹞龍門客棧 菜色眾多、出菜快、環境古色古香，俗閣大盤且很有〝吃飯〞感的高人氣老字號熱炒店餐廳
◎﹝新北市新莊﹞富士雞肉飯 外觀清新簡潔，口感類健康餐盒，使用去骨雞腿肉的新開幕雞肉飯專賣店
◎﹝新北市新莊﹞林口忠孝米苔目 自製手作米苔目與黑糖糖漿，30多年知名剉冰店之新二代店
◎﹝新北市新莊﹞鐵鍋叔叔 攤車外觀特別，脆皮蛋餅與滿福堡比擬餐廳口感，真可打掛許多早午餐與速食連鎖店~
◎﹝新北市新莊﹞川豫麵館 手扯麵條寬如皮帶，原味優、辣油潑麵更夠勁，豫家鄉的媽媽味~
◎﹝新北市新莊﹞鼎鼎香涮涮屋 日式文青鍋物圖繪、環境寬敞明亮，口感自然鮮美的高人氣平價涮涮鍋
◎﹝新北市新莊﹞硬氣哥鈑烤吐司 隱藏巷弄內在地人才知，硬氣粗曠但好吃的鐵板吐司三明治＆地瓜起司蛋餅
◎﹝新北市新莊﹞後菜園艋舺腿庫飯（新址） 會肥膩也無怨尤的邪惡美味，市場雨棚攤區的高人氣腿庫飯有了新店面
◎﹝新北市新莊﹞樂製滷食 七種乾滷、四種湯滷風味，十二種麵條、青菜區有如小型菜攤，客製化自由度極高的人氣加熱滷味
◎﹝新北市新莊﹞富樂里奇義大利麵 百元價位的超人氣、高CP值義大利麵、燉飯、焗烤
◎﹝新北市新莊﹞呷牛排 竟有牛排搭牛肝菌燉飯，打卡送螺旋酥皮濃湯，在地人高評價的牛排館
◎﹝新北市新莊﹞一串日式關東煮｜焦糖冷滷味 一口接一口、五告好呷！風味獨特、高CP值，在地高人氣的焦糖冷滷味
◎﹝新北市新莊﹞黑傑克原味炭烤牛排 真男人的我，當然要點大份量的真男人炭烤牛排套餐
◎﹝新北市新莊﹞阿忠牛排 巷弄內老字號，在地人家庭聚會首選，一客不到兩百元還含自助沙拉吧的高人氣、高CP值台式牛排館
◎﹝新北市新莊﹞德克斯先生牛排 愛豪邁大口吃牛排者激推！新莊唯一，原肉整塊重量級30盎司厚切牛排
◎﹝新北市新莊﹞IKEA宜家家居 驚！豆鯊包後又一超夯新品，鯊鯊化身成超Q又呆萌的「鯊寶包」（刈包），真是太欠吃～
◎﹝新北市新莊﹞嘉義龍安粉條冰 傳統古早味消暑沁心涼又有飽足感，甜而不膩的人氣手工粉條冰
◎﹝新北市新莊﹞KK手工窯烤pizza 雙北地區街頭巡迴快閃，高人氣的手工薄皮窯烤披薩行動餐車
◎﹝新北市新莊﹞二良脆皮烤饅頭 一天只賣三小時的新竹超人氣秒殺脆皮烤饅頭，新莊也買得到了~
◎﹝新北市新莊﹞壹三找餐 酥脆含汁的日式炸牡蠣，竟是平價早午餐漢堡與吐司的主角！
◎﹝新北市新莊﹞早安有喜(新莊復興店) 竹炭黑金堡、牛奶白金堡、飯食、麵食、拼盤...，上百種選擇的複合式人氣早午餐
◎﹝新北市新莊﹞築間幸福鍋物 網路評價4.8顆星，環境、食材、服務態度都令人感到優質與幸福感，更是火鍋控們的深夜食堂
◎﹝新北市新莊﹞饞饞燒肉鍋物 環境令人眼睛一亮，小份量食材單點多樣的選擇，點餐高自主性、高自由度的平價燒肉鍋物店~
◎﹝新北市新莊﹞強尼兄弟健康廚房（幸福店） 少油、少鹽、低卡、低GI，豐富多樣化菜色，味美又親民價，營養師認證的輕食尚健康餐盒
◎﹝新北市新莊食記﹞阿淑清蒸肉圓 皮軟嫩帶Q、餡如札實肉丸子、醬料鹹甜含蒜泥香嗆之人氣清蒸肉圓老店
◎﹝新北市新莊食記﹞許家小館 藏身新莊區公所旁街巷內，在地人吃的人氣平價北方麵食館，好吃的牛肉捲餅
◎﹝新北市新莊食記﹞咪咪紅豆餅 紅豆餅竟有龍蝦沙拉起司口味，還只賣30元的銅板價！
◎﹝新北市新莊食記﹞真有味鹹酥雞 網路地圖查不到，在地人才知，30年傳統鹹酥雞人氣老攤
◎﹝新北市新莊食記﹞忠將蔥蔬餅 黃昏市場裡，酥香脆、蔬菜爆量、高CP值、高人氣的蔥抓餅
◎﹝新北市新莊食記﹞ㄚ亦の腿庫飯 肉肉控必吃便當，肥美腿庫肉+現炸紅燒肉+大香腸，讓你吃的肥到深處無怨尤的大綜合飯
慶食坊、月底救星、60元便當、高CP值便當、新莊便當推薦