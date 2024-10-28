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月底超級救星，60元便當一主菜自選四配菜，一配菜竟可選肉，還可免費加滷肉燥!!　∕慶食坊∕超高CP值60元便當∕最高CP值35元肉燥飯∕新莊便當推薦

阿發的簡單幸福 人氣：22
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：984篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

慶食坊
place新北市新莊區龍安路263號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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慶食坊all.jpg
今天阿發要介紹的這家，是在地人才知目前網路上無文章介紹，除了是月底手頭緊要用餐時的超級救星，平時吃也很省荷包。其便當一主菜自選四配菜，其一配菜可選肉，白飯還免費加滷肉燥，竟只要60!!若想更省，選肉燥飯，一大碗選兩配菜，同樣其一配菜可選肉，也只要35元。這是超佛心、超高CP還不難吃的「慶食坊」~
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慶食坊01-店外觀.jpg
▲店外觀
店家上午11點才剛開門營業，
就已出現排隊人潮~

慶食坊02-店門口.jpg
▲店門口
店面小小一間，
客人們需排隊逐一點餐。

慶食坊03-價目表.jpg
▲價目表
除了雞腿飯（棒棒腿）是65元外，
雞排飯、焢肉飯、腿庫飯、排骨飯、燒肉飯，
都只要60元，
相當便宜！
餐點除了便當類，
還有幾種麵、湯與水餃的選擇，
也都很便宜～

慶食坊04-菜色.jpg
▲菜色
一般的60~70元平價便當，
不是店家固定配菜，
要不就是菜色的選擇很少。
這裡卻高達15種以上的菜色可挑！

慶食坊05-四種配菜中可選一樣肉.jpg
60元的便當竟可選擇一主菜四配菜
不僅如此，
其一配菜竟可選肉（圖中的炸雞塊和雞肉可擇一）、
白飯還可免費加滷肉燥（需跟店家說要加滷肉燥）。
店家真是超佛心的～

慶食坊06-用餐區.jpg
▲用餐區
店面小小一間，
店家以外帶為主，
要內用也可以，
但座位很少，
用餐環境也較差強人意，
但比市場鐵皮屋攤好很多。

慶食坊07-肉燥飯.jpg
▲肉燥飯35
你相信嗎？
一大碗的肉燥飯，
竟可選兩配菜，
且其一配菜還可選肉，
只要35元！
這可說是，
我目前看過最高CP值的肉燥飯!!

慶食坊08-肉燥飯特寫.jpg
▲肉燥飯，特寫

慶食坊09-腿庫飯.jpg
▲腿庫飯60元（內用附一碗蘿蔔湯）
主菜：腿庫肉
我選的四配菜有：炸雞塊、蒸蛋、空心菜、茄子
看起來是不是超級便宜又豐富呢?!

慶食坊10-白飯可免費加滷肉燥.jpg
▲便當類的白飯，還可免費加滷肉燥
店家通常會主動問客人要不要加，
如果店家太忙忘了問，
想要的，
記得要跟店家說。

慶食坊11-蘿蔔湯.jpg
▲內用便當類的免費附湯，蘿蔔湯

慶食坊12-4配菜一主菜.jpg
▲一主菜自選四配菜，特寫

慶食坊13-排骨飯.jpg
▲排骨飯60元（外帶）
這的便當類，
都是 一主菜四配菜。
炸排骨也相當大一片！

慶食坊14-雞排飯.jpg
▲雞排飯60元（外帶）

慶食坊15-雞排飯特寫.jpg
▲雞排飯，特寫
相當厚實的炸雞排

慶食坊16-焢肉飯.jpg
▲焢肉飯60元（外帶）

慶食坊17-焢肉飯-配菜炸雞塊.jpg
▲焢肉飯，配菜局部特寫
炸雞塊、炒茄子、炒櫛瓜、炒空心菜

慶食坊18-焢肉飯-特寫.jpg
▲焢肉飯，特寫
這的焢肉和腿庫肉，
有合我和兒子的口味～

慶食坊19-留影.jpg
▲留影
「慶食坊」的便當，
應該是我目前吃過，
最高CP值的平價便當，
一主菜自選四配菜，一配菜竟可選肉、白飯還可免費加滷肉燥只要60!!
口感為一般自助餐店的平均水準，
不會因很便宜而難以下嚥。
由於店家的人力只有夫妻倆，
加上每位客人都要自選配菜，
需要耐心等候。
#無外送服務
#口感為一般平價便當水準
#最高CP值的肉燥飯
#超高CP值的平價便當

【營業時間】1100140017002000；週日休息

【地　　址】新北市新莊區龍安路263

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﹝新北市新莊﹞林口忠孝米苔目　自製手作米苔目與黑糖糖漿，30多年知名剉冰店之新二代店

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﹝新北市新莊﹞川豫麵館　手扯麵條寬如皮帶，原味優、辣油潑麵更夠勁，豫家鄉的媽媽味~

﹝新北市新莊﹞鼎鼎香涮涮屋　日式文青鍋物圖繪、環境寬敞明亮，口感自然鮮美的高人氣平價涮涮鍋

﹝新北市新莊﹞硬氣哥鈑烤吐司　隱藏巷弄內在地人才知，硬氣粗曠但好吃的鐵板吐司三明治＆地瓜起司蛋餅

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﹝新北市新莊﹞富樂里奇義大利麵　百元價位的超人氣、高CP值義大利麵、燉飯、焗烤

﹝新北市新莊﹞呷牛排　竟有牛排搭牛肝菌燉飯，打卡送螺旋酥皮濃湯，在地人高評價的牛排館

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﹝新北市新莊﹞黑傑克原味炭烤牛排　真男人的我，當然要點大份量的真男人炭烤牛排套餐

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慶食坊 月底救星 60元便當 高CP值便當 新莊便當推薦
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創作者 阿發 的頭像
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