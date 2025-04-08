美國宣布擴大對外加徵關稅，掀起全球經濟的動盪，台灣更是被課關稅高達32%重挫台灣股票，讓投資人哀鴻遍野、荷包大縮水。面對這波股市震盪，全家化身股民神隊友，啟動三大省錢戰略，除了最低49元的超值餐組，Let’s Café搭配甜點享半價，還有會員限定的點數加購活動，人氣霜淇淋也下殺買一送一。不論你是為了三餐精打細算的小資族，還是想在週末來點小確幸的上班族，通通都能在全家找到撫慰荷包的療癒方案。



▲關稅衝擊股票大跌！全家霜淇淋買一送一 10元咖啡，7大優惠省錢吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲全家股民省錢神隊友，推買一送一 10元咖啡等7大優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

全家鮮食優惠

想要天天吃得飽又不傷荷包，全家鮮食優惠要把握。早餐有麵包、吐司、飯糰等選項，搭配豆漿或指定飲品只要49元起。中午、晚餐則推出主副餐配組合，飯麵便當搭水果或湯品現省5元，若搭配Let's Tea及FMC飲品再降10元。午後時光不孤單，買Let’s Café中杯以上咖啡，就能用半價吃到minimore甜點，小確幸直接升級成大幸福。另外還有友善食光打七折、APP查找快過期鮮食機制，下班順手帶份餐點回家，省錢又減少浪費。▲全家買Let’s Café中杯以上咖啡，就能用半價吃到minimore甜點 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家早餐搭配豆漿或指定飲品只要49元起 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​除了日常三餐吃得划算，4/9~4/13 全家也針對LINE好友推出一系列爆殺優惠。Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶第二杯只要10元，M&M’S巧克力、泡麵、即食湯品等近30項商品輪番登場。週末更有「康康五」活動登場，Fami!ce霜淇淋買一送一、杜老爺雪糕、運動補給飲料等統統加入優惠行列。就到全家開啟療癒週末，找到屬於自己的快樂提案。▲全家霜淇淋全系列買一送一 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲全家喝的霜淇淋也同樣在4/11～4/13推出買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝若是全家會員，更能靠APP點數展開最強荷包守衛戰。即日起至4月29日，只要使用Fa點加購，像是抽取式衛生紙、廚房紙巾、洗衣膠囊等居家用品都能半價入手。熱狗、優酪、茶飲通通用銅板價帶回家，咖啡控則可用3000點換經典美式僅19元，單品拿鐵也只要49元。從辦公室提神到居家生活都能一次搞定，只要打開「全家會員APP，優惠資訊一把抓，省得聰明又不費力。▲全家點數加價換購半價衛生紙 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​▲全家點數加價換購19元咖啡 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​

早餐餐組搭飲品49元起

主副餐搭配折5元或10元

Let’s Café搭甜點享半價

友善食光商品到期前7小時7折



全家咖啡優惠

4/9～4/13 LINE會員限定，Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶第2杯10元。



全家買一送一 週末康康五

活動時間：4/11～4/13

活動內容：Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋，還有阿奇儂x鮮乳坊白巧克力戀乳雪糕、杜老爺藍莓優格雪糕、威德in運動補給飲料、FamiCollection鹼性離子水(800ml)等買一送一。



全家點數加價購優惠

1000點加購半價優惠

哈逗堡原味爆汁/經典原味熱狗: 1000點特價18元

福樂自然零原味/藍莓/無加糖優酪:1000點特價15元

FamiCollection古早味紅茶:1000點特價15元

FamiCollection旨味日式綠:1000點特價15元

FamiCollection不知春茶:1000點特價15元

FamiCollection黃金蕎麥茶:1000點特價15元

FamiCollection四季春青茶:1000點特價15元

FamiCollection(串)超柔抽取式衛生紙:1000點特價89元

FamiCollection(串)廚房紙巾:1000點特價79元

橘子工坊天然制菌去味洗衣膠囊: :1000點特價55元



3000點加購半價優惠:

Let's Café中杯經典美式(冰/熱不限): 3000點特價19元

Let's Café中杯經典拿鐵(冰/熱不限): 3000點特價29元

Let's Café中杯單品美式(冰/熱不限): 3000點特價39元

Let's Café中杯單品拿鐵(冰/熱不限): 3000點特價49元



關稅戰股票大跌 省錢優惠、平價美食必看