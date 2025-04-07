台股歷史性暴跌，生日大餐也不能馬虎！美國前總統川普拋出新一波關稅威脅，牽動全球市場，台股今日開盤重挫讓許多人心情跟著下跌。不過對四月壽星來說，就算股票跌停板，生日大餐還是要吃一波。窩客島精選17家餐廳推出壽星生日優惠，從火鍋吃到飽、燒肉放題到五星飯店自助餐通通有，甚至還有「幾歲送幾隻蝦」、「壽星免費吃」等浮誇好康。不論股市再怎麼跌，先吃一頓壽星限定優惠，讓四月的你邊吃邊回血。



▲ 最新4月壽星生日優惠！火鍋燒肉吃到飽17家必看，台股慘跌生日大餐省錢吃 / WalkerLand窩客島整理提供



▲ 最新4月壽星生日優惠，火鍋、燒肉吃飽都有/ WalkerLand窩客島整理提供

四月壽星優惠：馬辣集團吃到飽免費升級

每逢生日最煩惱該去哪裡慶生，「馬辣集團」這次幫壽星想好吃飯地點了。四月限定，旗下火鍋、燒肉、日料三大類共10家品牌聯合送好禮，從鮑魚、天使紅蝦到海虎蝦，還有肉蛋糕、壽司通通免費吃得到。只要壽星本人於生日當月內用餐、提前至少一天訂位並主動告知要參加壽星活動，當天出示有效證件，就能享受品牌專屬好康。不管是愛吃鍋、喜歡大口燒肉還是想來點日式料理的壽星，這波超澎湃生日禮絕對不容錯過。



▲ 馬辣集團10家品牌推壽星生日優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



▲ 馬辣壽星生日優惠免費升級好料 / WalkerLand窩客島整理提供



火鍋控的壽星有福了，從「馬辣頂級麻辣鍋」到「新馬辣Plus經典麻辣鍋」，只要兩位成人以上同行、消費指定價位起跳，全桌就能免費加碼享「XXL大蛤吃到飽」或「九孔鮑魚吃到飽」。還有主打和牛的「涮樂和牛鍋物」，午餐749元、晚餐799元以上就能享有同樣九孔鮑魚好康。若選擇更奢華的「問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋」，三位成人每人消費達1000元，即送市價688元的「福如東海肉蛋糕」，霸氣又喜氣，吃得也超有儀式感。



▲ 馬辣壽星生日優惠免費升級「XXL大蛤吃到飽」 / WalkerLand窩客島整理提供



▲ 問鼎火鍋壽星生日優惠三位成人每人消費達1000元，送「福如東海肉蛋糕」 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​

四月壽星壽星火鍋優惠：火鍋吃到飽、泰式火鍋都有

如果更愛燒肉的話，「熊一燒肉」、「夯下去和牛燒肉放題」這兩家絕對值得一試，兩位成人同行，消費滿門檻即可爽吃「天使紅蝦吃到飽」。「燒肉Cha Cha」則提供不同選擇，每人消費滿600元，全桌可獲得「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」任選一份，肉肉控不能錯過。不想吃鍋又吃膩燒肉，推薦到「狗一下日式居酒食堂」，同樣雙人以上、每人700元起，全桌直接送市價420元的「巨大海蝦毛毛蟲壽司」，氣勢滿點又超上相。▲ 熊一燒肉、夯下去和牛燒肉放題壽星生日優惠升級「天使紅蝦吃到飽」 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​▲ 狗一下日式居酒食堂壽星生日優惠「巨大海蝦毛毛蟲壽司」 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​

生日聚餐少不了要吃火鍋，這次精選三家人氣火鍋四月壽星優惠，有小資族都愛的「肉多多火鍋」會員於生日當月能免費兌換「生日肉蛋糕」，光是視覺就很滿足，再加上免費吃的蔬食自助吧讓壽星一飽口福。而同樣有吃到飽的「22:02火鍋 樂活」則主打幾歲、換多少肉片，壽星當天用餐完成Google評論後，依照年紀送出等量「梅花豬肉片」，素食者還能改換「菇菇拼盤」。



▲ 肉多多火鍋吃到飽壽星生日優惠，送生日肉蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​



▲ 22:02火鍋 樂活火鍋吃到飽壽星生日優惠，幾歲就送幾片肉 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​

四月壽星吃到飽優惠：飯店自助吧四人同行、一人免費

而以泰國特色火鍋聞名的「泰滾 泰式火鍋」，也是大玩年紀優惠，推出超狂「幾歲送幾隻蝦」活動，讓人忍不住揪阿公、阿嬤一起來吃鍋慶生。當月壽星滿兩千元消費就能參加，還可拍一張拍立得留念，生日吃鍋也能玩出儀式感。▲ 泰滾 泰式火鍋壽星生日優惠，幾歲就送幾隻蝦 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​▲ 泰滾 泰式火鍋壽星優惠「幾歲就送幾隻蝦」，讓人直呼要揪阿公慶生 / WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​

吃到飽則可選「豐food 海陸百匯」，當月壽星四人同行平日一人免費、假日享半價。君悅酒店「凱菲屋」、「彩日本料理」，則提供四人同行一人免費，最高可享75折；台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」也推出壽星免費活動，四人一人免費、八人兩人免費，搭配飯店等級的餐點，超級值得慶生一波。



▲ 豐food 海陸百匯當月壽星四人同行平日一人免費/ WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​



▲ 凱菲屋壽星四人同行平日一人免費/ WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​

2025年4月壽星吃到飽優惠

肉多多火鍋：下載會員APP，生日當月免費兌換「生日肉蛋糕」。

22:02火鍋 樂活：生日當天完成Google評論，送「同歲數梅花豬肉片」或「菇菇拼盤」。

泰滾 泰式火鍋：滿2,000元贈「幾歲送幾隻蝦」＋當日壽星加贈拍立得一張。

豐food 海陸百匯：四人同行平日一人免費、假日一人半價。

台北君悅酒店：「凱菲屋」、「彩」四人同行一人免費，至多75折。

台北美福大飯店：「彩匯自助餐廳」四人同行一人免費，八人兩人免費（需收服務費）。



2025年4月馬辣壽星生日優惠

含生日當月內之壽星 至馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效之證件即可適用各品牌壽星禮優惠。



馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。



新馬辣經典麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。



新馬辣Plus經典麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。



涮樂和牛鍋物

含二成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。



問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送【福如東海肉蛋糕】一份(市價688)。​​​​​​​



肉之間 大盤肉幸福鍋物

含二成人以上，每人均消含600元以上，每桌送【XL海虎蝦】一份(市價$240)。​​​​​​​



熊一燒肉

含二成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。​​​​​​​



夯下去和牛燒肉放題

含二成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。​​​​​​​



燒肉Cha Cha

含二成人以上，每人均消含600元以上每桌送 【特上牛胸腹肉】(市價200)或【精選豚五花】(市價170) 一份。​​​​​​​



狗一下日式居酒食堂

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【巨大海蝦毛毛蟲壽司】一份(市價420)。





台股崩跌吃生日優惠壓驚 更多平價美食、優惠美食也要收



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