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肯德基買一送一！49元吃肯德基青花椒咔啦雞腿堡，台股大跌吃56折炸雞桶。

肯德基 買一送一 優惠 速食 more
2025-04-08 10:56:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基
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編輯 張人尹

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肯德基買一送一領軍3優惠開吃！肯德基4/9再度推出「炸翻星期三優惠」，於PK雙饗卡APP推出限定優惠券，超夯青花椒咔啦雞腿堡限時價79元、咔啦脆雞六塊桶餐下殺56折只要239元，還有APP限定優惠「QQ球買1送1」等優惠，速食控用手機就先搶優惠。
肯德基X青花驕 聯名新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲肯德基買一送一！肯德基炸翻星期三優惠券，肯德基青花椒咔啦雞腿堡79元 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基超狂優惠「炸翻星期三」活動再度登場，4/9上午10點半推出限量優惠券，其中主打「青花椒咔啦雞腿堡」79元優惠，還有超划算的「六塊咔啦脆雞桶餐優惠」239元，相當於直接下殺56折，不管是朋友聚會還是家人分食都超適合。本次優惠券也可以外送使用，還可以搭配消費滿199元免運券，讓速食控小週末約吃。

▲肯德基炸翻星期三優惠券，肯德基青花椒咔啦雞腿堡79元、炸雞桶56折 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



沒搶到限量優惠券也沒關係，肯德基在PK雙饗卡APP也推出加碼優惠，只要輸入優惠代碼50446，就可享有「雙色轉轉QQ球買1送1」平均每份只要30元。此外，在活動期間登入PK雙饗卡APP就能抽萬元旅遊金，訂餐還有最高2.5%回饋，讓速食控吃起來就是比別人便宜。

▲肯德基PK雙饗卡APP優惠買一送一，雙色轉轉QQ球買1送1 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

▲肯德基炸翻星期三優惠券，肯德基青花椒咔啦雞腿堡79元、炸雞桶56折 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

 

肯德基 炸翻星期三優惠

活動時間：4月9日10:30限量開搶
活動內容：於「PK雙饗卡APP」推出限量優惠券「青花椒咔啦雞腿堡79元、激省56折桶餐239元、消費滿$199免運券」。
 

肯德基 PK雙饗卡APP優惠

活動時間：4/1起至4/30
活動內容：雙色轉轉QQ球買1送1(優惠代碼：50446)。

 

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