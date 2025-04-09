迎接五月母親節，星巴克一口氣推出超過20款節慶限定商品，從經典千層、水果起司到夢幻聯名通通到齊。今年不只主打綜合水果千層與莓果乳酪雙系列蛋糕，更首次與哈根達斯合作，推出冰淇淋達克瓦茲禮盒，把冰淇淋與法式點心結合成驚喜滋味。即日起至5月11日開放預購，還能享有好有買一送一券小禮物，替媽媽挑一份不只是甜的禮物，還是暖進心底的感動。



▲星巴克買一送一！母親節預購超過20款，哈根達斯聯名甜點最欠買 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克母親節蛋糕預購，再送買一送一好友分享券 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克母親節蛋糕預購

星巴克今年將焦點放在經典與創新交織的蛋糕系列上，主推「綜合水果千層薄餅」，層層餅皮中夾入奇異果、草莓、水蜜桃、紅葡萄與草莓鮮奶油，口感輕盈細緻。另款「草莓流芯輕乳蛋糕」，在草莓慕斯中夾入流芯果醬，搭配鬆軟蛋糕與草莓白巧脆片，口感豐富、酸甜平衡。還有首次推出的「蘋果蜂蜜鮮奶蛋糕」，以鮮奶油搭配蜂蜜丁與蘋果丁，風味清爽宜人。每一款都為不同喜好的媽媽量身打造，讓母親節多一份溫柔與甜蜜。▲星巴克母親節蛋糕「綜合水果千層薄餅」層層餅皮中夾入奇異果、草莓、水蜜桃、紅葡萄與草莓鮮奶油 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克母親節蛋糕首次推出的「蘋果蜂蜜鮮奶蛋糕」，以鮮奶油搭配蜂蜜丁與蘋果丁，風味清爽宜人 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理今年絕對不能錯過星巴克與哈根達斯的夢幻組合，「冰淇淋達克瓦茲禮盒」一次擁有兩種口味，包含星巴克咖啡淇淋巧酥達克瓦茲與開心果草莓口味，綿密冰淇淋與外酥內軟的達克瓦茲堆疊出完美滋味，讓甜點控一口愛上。此外還有「藍莓三重奏起司蛋糕」以漸層方式展現綿密濃郁口感；「藍莓可可波士頓派」、「綿雲起司蛋糕」也都是人氣推薦。從經典法式點心到獨家聯名，每一款都是為媽媽準備的節慶儀式感。▲星巴克首次和哈根達斯聯名，推出「冰淇淋達克瓦茲禮盒」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克母親節蛋糕濃郁系推薦「藍莓可可波士頓派」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理除了冷藏蛋糕，今年的常溫糕點與包裝禮盒同樣用心。以嘉明湖百合花意象設計的「冰淇淋達克瓦茲禮盒」，以「大地之母」為靈感設計的焦糖核桃「無花果核桃緹娜禮盒」，以及北海岸老梅綠石槽為靈感的「星巴克法式點心禮盒」，融入山景、湖景、海景之美，每一盒都是專屬台灣的節慶風景。讓禮盒不只是甜點，更是傳遞心意的載體。無論是為媽媽挑選、還是與家人共享，都是最美好溫柔的心意表達。▲星巴克母親節除了推蛋糕，還有各種甜點、零食 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克母親節限定周邊 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

預購專屬優惠：2025/4/2-5/4

預購期間結帳購買母親節蛋糕與指定商品可享有單件9折優惠，購買兩件(含以上) 母親節蛋糕與指定商品可享有88折優惠。

提早取貨優惠：購買6吋(含)以上冷藏蛋糕、星巴克法式點心禮盒、優格脆片提袋禮，並於5/4前取貨，將隨商品附贈一張飲料全品項好友分享優惠券。冰淇淋達克瓦茲禮盒、無花果核桃緹娜禮盒則於預購期間(4/2-5/4)結帳時贈送飲料全品項好友分享優惠券。



星禮程會員專屬活動：2025/4/2-4/11

活動期間，星禮程會員至門市全額以帳號中任一隨行卡或 APP 行動支付結帳購買母親節指定品項 : 6吋綜合水果千層薄餅、6吋蘋果蜂蜜鮮奶蛋糕、6吋藍莓三重奏起司蛋糕、6吋草莓流芯輕乳蛋糕、8吋藍莓可可波士頓派、無花果核桃緹娜禮盒、星巴克法式點心禮盒、冰淇淋達克瓦茲禮盒、優格脆片提袋禮，可享有85折優惠。



注意事項：

1、需全額使用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。

2、本回饋記錄均以本公司系統紀錄為準。會員若於活動後銷退重結，將無法再獲贈回饋優惠。

3、活動期間不限購買次數；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用，商品依各門市現貨為準，售完為止。

4、本活動不適用於外送外賣、電話預訂、行動預點與星送禮服務。

5、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





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