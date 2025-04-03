金山美食推薦「金包里農舍莊園」全台最強布丁！這座佇立於北海岸的莊園，不只外表有像是城堡一樣的造型，，今年更用布丁，在「台灣烘焙大賞」贏得冠軍，成為近期話題熱點。無論是喜歡巴斯克、手作布丁，還是想到城堡景點打卡拍照的朋友，現在可都別錯過囉。



▲全台最強布丁！金山美食推薦「金包里農舍莊園」烘焙大賞冠軍布丁必吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」是間佇立於北海岸的莊園 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

金山美食 新北城堡景點 金包里農舍莊園

金山美食推薦「金包里農舍莊園」地點靠近金山老街，車程僅有3分鐘的距離，相當方便。餐廳歷時4年精心打造，整體設計結合歐洲穀倉風格，與荷蘭風車造型，彷彿置身異國鄉村。挑高大廳內融入金色元素，現代輕奢感與溫暖氛圍相互交織，每個角落都散發著細膩的設計美學。▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」地點靠近金山老街，車程僅有3分鐘的距離 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」彷彿置身異國鄉村 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝來這邊必點「莊園手作布丁」來嚐鮮！採用CAS認證雞蛋與嘉明牧場鮮乳，這顆不僅創下每4.4秒賣出一顆的驚人紀錄，口感細緻滑順的口感，搭配手工熬煮的焦糖醬，微苦的焦糖香氣襯托出濃郁蛋奶香，入口即化的口感令人驚艷。▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」推薦菜單：莊園手作布丁 $95 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」推薦菜單：莊園手作布丁 $95 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了布丁，「地瓜巴斯克蛋糕」使用金山本地地瓜與鮮乳坊乳酪，地瓜香氣濃郁，也絕對是必點品項。不過要注意，這裡不提供訂位，但座位充足，分為室內與戶外區，一般日子不難找到理想的座位。下次如果大家想到金山老街遊玩，可要把他加入甜點控的行程。▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」推薦菜單：地瓜巴斯克 $540 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲金山美食推薦「金包里農舍莊園」推薦菜單：地瓜巴斯克 $540 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新北市金山區南勢52號

營業時間：10:30–17:30；週二三公休

金山美食 新北城堡景點 金包里農舍莊園 推薦菜單

推薦菜單：地瓜巴斯克 $540、莊園手作布丁 $95

金山美食不只吃布丁 逛金山老街要來這

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