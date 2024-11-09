喜歡台式石頭火鍋別錯過！這家開在加油站裡的火鍋店「福緣火鍋」，可是連金山在地人都推薦的美食。地點隱身於加油站旁，主打實惠且料多豐富的台式石頭火鍋，即使在平日中午也經常座無虛席，無論是個人鍋或是多人鍋都有，冬天就趕緊吃點不一樣的火鍋吧。
「福緣火鍋」從1992年開幕至今，已有將近30個年頭。這裡最讓人印象深刻的地方，就在於店面的地點。位於金山外環道的加油站旁，彷彿像是在加油站吃火鍋一樣的場景，讓店家在網路上爆紅。而這邊交通也十分便利，開車前往的朋友也別擔心，旁邊就有免費停車場。
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這邊除了許多在地人會來這邊用餐，也有不少外地旅客慕名前來。「福緣火鍋」提供大小火鍋兩種選擇，無論是多人聚餐，或是個人都可以飽餐一頓。這邊多人開鍋費從300到400元不等，個人鍋則是250元起。肉片種類包括豬、牛、雞，佐以洋蔥爆炒，現場香氣十分足夠。其他餐點皆是以自助式，要到冷藏櫃自取。
還有少見的蛋腸與排骨酥，絕對是台式石頭火鍋必備的食材。而火鍋的配料如蔥花、蒜末、辣椒等均採自助式，白飯還可以免費續碗，整體來說CP值相當高。不過要注意，店家因為相當有人氣，建議用餐時段提前到達，這邊無論是平日、假日通常都需要排隊。如果大家下次來金山逛街，可別錯過這超酷的石頭火鍋老店囉。
金山美食 台式石頭火鍋 福緣火鍋
地址：新北市金山區環金路466號
營業時間：11:00–21:30；週二公休；其餘公休日依照官方粉絲專頁公告為主。