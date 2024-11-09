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金山美食推薦「福緣火鍋」開在加油站裡的火鍋店！在地人都吃這家台式石頭火鍋。

新北美食 金山美食 石頭火鍋 福緣火鍋
2024-11-09 21:28:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

喜歡台式石頭火鍋別錯過！這家開在加油站裡的火鍋店「福緣火鍋」，可是連金山在地人都推薦的美食。地點隱身於加油站旁，主打實惠且料多豐富的台式石頭火鍋，即使在平日中午也經常座無虛席，無論是個人鍋或是多人鍋都有，冬天就趕緊吃點不一樣的火鍋吧。



「福緣火鍋」從1992年開幕至今，已有將近30個年頭。這裡最讓人印象深刻的地方，就在於店面的地點。位於金山外環道的加油站旁，彷彿像是在加油站吃火鍋一樣的場景，讓店家在網路上爆紅。而這邊交通也十分便利，開車前往的朋友也別擔心，旁邊就有免費停車場。

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這邊除了許多在地人會來這邊用餐，也有不少外地旅客慕名前來。「福緣火鍋」提供大小火鍋兩種選擇，無論是多人聚餐，或是個人都可以飽餐一頓。這邊多人開鍋費從300到400元不等，個人鍋則是250元起。肉片種類包括豬、牛、雞，佐以洋蔥爆炒，現場香氣十分足夠。其他餐點皆是以自助式，要到冷藏櫃自取。


還有少見的蛋腸與排骨酥，絕對是台式石頭火鍋必備的食材。而火鍋的配料如蔥花、蒜末、辣椒等均採自助式，白飯還可以免費續碗，整體來說CP值相當高。不過要注意，店家因為相當有人氣，建議用餐時段提前到達，這邊無論是平日、假日通常都需要排隊。如果大家下次來金山逛街，可別錯過這超酷的石頭火鍋老店囉。



 

金山美食 台式石頭火鍋 福緣火鍋

地址：新北市金山區環金路466號
營業時間：11:00–21:30；週二公休；其餘公休日依照官方粉絲專頁公告為主。

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福緣火鍋

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place新北市金山區環金路466號1樓
4.36 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.43
服務品質
3.86
裝潢氣氛
3.93
CP值
4.64
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