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泡芙控的統一布丁泡芙！beard papa’s最超人氣泡芙回歸，這2款要吃過。

甜點 泡芙 beard papa’s 日系甜點 more
2025-03-28 20:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：beard papa’s
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

beard papa’s甜點粉絲有福了！今年4月帶來多款話題回歸口味，「青檸乳酪泡芙」作為近萬粉絲票選冠軍，微酸微甜的口感再次登場，滿足夏日甜點控。而連續五年熱銷的「布丁泡芙」，今年特別延長販售兩個月，讓粉絲能好好回味這款經典組合。此外，還有4月限定派皮「檸檬糖霜耶克」，以台灣香檬糖霜增添酸甜層次，搭配各種內餡都超合拍。

▲beard papa’s 四月限定口味是統一布丁泡芙 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理

▲beard papa’s 統一布丁泡芙將在 4/1 強勢回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理



曾創下超高回購率的「青檸乳酪泡芙」，終於再度回歸！這款泡芙以特製「青檸乳酪卡士達內餡」，結合檸檬的清新酸香與奶油乳酪的滑順口感，層次豐富又不膩口。自去年首度推出後，便擄獲大批甜點控的味蕾，微酸甜的風味完美平衡，讓人忍不住一顆接一顆。同時，也加碼推出全新限定派皮「檸檬糖霜耶克」，淋上以台灣香檬原汁製成的檸檬糖霜，酸甜比例完美，搭上青檸乳酪卡士達內餡酸爽夠勁。

▲beard papa’s 「青檸乳酪泡芙」人氣口味回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理

▲beard papa’s 新派皮「檸檬糖霜耶克」 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理

不敗經典「布丁泡芙」今年驚喜回歸，並且特別加碼販售至5月，讓粉絲能細細品味這份濃醇幸福！以beard papa’s招牌泡芙皮包裹綿密滑順的統一布丁內餡，外酥內軟的完美搭配，每一口都帶有濃郁的布丁香氣與焦糖甜味，吃過的都懂它的魅力。

▲泡芙控最期待的beard papa’s 統一布丁泡芙強勢回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理

▲beard papa’s 統一布丁泡芙快閃回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理




 

beard papa’s 青檸乳酪泡芙

售價：80元起/顆
販售期間：4/1(二)-4/30 (三)，數量有限售完為止
 

beard papa’s 統一布丁泡芙

售價：80元起/顆
販售期間：4/1(二)-5/31 (三)，限定門市販售，數量有限售完為止。
 

beard papa’s 檸檬糖霜耶克

售價：$75元起/顆
販售期間：4/1(二)-4/30 (三)，限定門市販售，數量有限售完為止。

 

甜點控吃完爺爺泡芙新品 甜點新品、甜點優惠也要吃

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