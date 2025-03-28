beard papa’s甜點粉絲有福了！今年4月帶來多款話題回歸口味，「青檸乳酪泡芙」作為近萬粉絲票選冠軍，微酸微甜的口感再次登場，滿足夏日甜點控。而連續五年熱銷的「布丁泡芙」，今年特別延長販售兩個月，讓粉絲能好好回味這款經典組合。此外，還有4月限定派皮「檸檬糖霜耶克」，以台灣香檬糖霜增添酸甜層次，搭配各種內餡都超合拍。



▲beard papa’s 四月限定口味是統一布丁泡芙 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理



▲beard papa’s 統一布丁泡芙將在 4/1 強勢回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理

beard papa’s 青檸乳酪泡芙

曾創下超高回購率的「青檸乳酪泡芙」，終於再度回歸！這款泡芙以特製「青檸乳酪卡士達內餡」，結合檸檬的清新酸香與奶油乳酪的滑順口感，層次豐富又不膩口。自去年首度推出後，便擄獲大批甜點控的味蕾，微酸甜的風味完美平衡，讓人忍不住一顆接一顆。同時，也加碼推出全新限定派皮「檸檬糖霜耶克」，淋上以台灣香檬原汁製成的檸檬糖霜，酸甜比例完美，搭上青檸乳酪卡士達內餡酸爽夠勁。▲beard papa’s 「青檸乳酪泡芙」人氣口味回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理▲beard papa’s 新派皮「檸檬糖霜耶克」 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理不敗經典「布丁泡芙」今年驚喜回歸，並且特別加碼販售至5月，讓粉絲能細細品味這份濃醇幸福！以beard papa’s招牌泡芙皮包裹綿密滑順的統一布丁內餡，外酥內軟的完美搭配，每一口都帶有濃郁的布丁香氣與焦糖甜味，吃過的都懂它的魅力。▲泡芙控最期待的beard papa’s 統一布丁泡芙強勢回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理▲beard papa’s 統一布丁泡芙快閃回歸 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理

售價：80元起/顆

販售期間：4/1(二)-4/30 (三)，數量有限售完為止



beard papa’s 統一布丁泡芙

售價：80元起/顆

販售期間：4/1(二)-5/31 (三)，限定門市販售，數量有限售完為止。



beard papa’s 檸檬糖霜耶克

售價：$75元起/顆

販售期間：4/1(二)-4/30 (三)，限定門市販售，數量有限售完為止。





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