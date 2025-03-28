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甜甜圈兒童節買一送一！Mister Donut兔兔甜甜圈 Krispy Kreme甜甜圈買一送一。

兒童節 甜甜圈 Mister Donut Krispy Kreme more
2025-03-28 09:15:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Mister Donut, Krispy Kreme
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編輯 張人尹

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兒童節限定甜甜圈優惠，我要跟小朋友搶甜點！兩大甜甜圈品牌Mister Donut與Krispy Kreme，這次都針對4/4兒童節推出限定甜甜圈新品、還有兒童節甜甜圈優惠，最低買一送一就能開吃。Mister Donut推出童趣風的熊貓、兔兔造型甜甜圈，而Krispy Kreme則推出巧克力系列甜甜圈，甜點控都想跟小朋友搶甜點吃了。

▲兒童節甜甜圈優惠下殺買一送一，Mister Donut、Krispy Kreme兒童節甜甜圈新品 / Mister Donut、Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

Mister Donut針對兒童節話題，再度推出可愛系甜甜圈，這次全新推出「優格貓熊甜甜圈」用優格可可沾醬搭配可可塊點綴，另一款是「草莓兔兔甜甜圈」以酸甜草莓可可醬加上卡士達鮮奶油，入口柔軟香甜，兩款甜甜圈都打造超萌造型，吸引大小朋友開吃。

▲Mister Donut 兒童節限定甜甜圈新品，貓熊甜甜圈、兔兔甜甜圈 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理



不只兒童節甜甜圈、Mister Donut同步推出兒童節甜甜圈優惠，在3/28-4/6，推出甜甜圈9入299元優惠，平均一顆不到34元。除此之外，使用悠遊付或悠遊卡再多送一顆蜜糖波堤。還有「購買現作飲品、送蜜糖波堤」的下午茶絕配組合，兒童節優惠不能錯過。

▲Mister Donut兒童節限定甜甜圈優惠9入299元、買飲料送蜜糖波提 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理

美式甜甜圈品牌Krispy Kreme，這次兒童節推出超療癒、超邪惡「巧克力狂歡節」，這次攜手三大歐洲經典巧克力、推出3款巧克力甜甜圈。其中「可可雙重奏蛋糕」選用Cadbury黑巧克力淋醬與可可奶油霜，強調絲滑口感。「巧可金礦山」以使用三角巧克力TOBLERONE搭配焦糖與卡士達。而「榛巧轉圈圈」則融合榛果巧克力與健達繽紛樂，香濃酥脆的口感擄獲巧克力控的心。

▲Krispy Kreme 兒童節限定甜甜圈新品，3大巧克力甜甜圈 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理


Krispy Kreme的兒童節優惠也不能錯過，在4/2-5/11期間，在全台門市推出「LINE 好友買一送一」，買6入禮盒送「原味糖霜甜甜圈6入盒」，買12入禮盒送「原味糖霜甜甜圈12入盒」。還有兒童節限定活動，只要與12歲以下小朋友同行，買任一顆甜甜圈，贈「原味糖霜甜甜圈一顆＋小小店長紙帽一頂」，讓兒童節一起衝去買甜甜圈開吃。

▲Krispy Kreme 兒童節限定甜甜圈優惠，買一盒送一盒、買一顆送一顆 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

 

Mister Donut 兒童節限定甜甜圈新品

上市日期：2025/3/25(二)起，期間限定販售
優格貓熊甜甜圈：60元
草莓兔兔甜甜圈：60元
 

Mister Donut 兒童節限定甜甜圈優惠

活動期間：即日起至2025/4/6
活動方式：
1、活動期間任選9個甜甜圈優惠價299元。
2、持悠遊卡/付全額結帳，再加贈一顆蜜糖波堤。
3、購買1款指定現做飲品「輕抹茶、紅豆珍珠輕抹茶、抹茶歐蕾、焙茶歐蕾」送1顆蜜糖波堤。
 

Krispy Kreme 兒童節限定甜甜圈新品

販售期間：2025/4/2 (三) - 5/11 (日) 限量販售。
可可雙重奏蛋糕：60元（使用Cadbury牛奶巧克力）
巧可金礦山：60元（使用TOBLERONE三角巧克力）
榛巧轉圈圈：60元（使用健達繽紛樂）
 

Krispy Kreme 兒童節限定甜甜圈優惠

活動期間：2025/4/2 (三) 
活動方式：購買巧克力狂歡節禮盒，即贈「TOBLERONE 三角巧克力 100g 1 條」

活動期間：4/2 (三) - 4/8 (二)
活動方式：凡於 4/1 (三) 前加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友者，即可於 4/2 (四) 獲得好友新品券一張，享購買巧克力狂歡節禮盒，贈「原味糖霜甜甜圈一盒」

活動期間：4/3 (四) - 4/6 (日)
活動方式：與 12 歲以下小朋友同行，買任一顆甜甜圈，贈「原味糖霜甜甜圈一顆＋小小店長紙帽一頂」。

 

兒童節優惠不只有兒童甜甜圈 還有更多兒童節限定優惠

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