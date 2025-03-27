來了、來了！南港吃到飽不能錯過的全日餐廳「敘日」吃到飽，推出全新兒童節限定優惠了，這一次為了搶攻兒童節吃到飽商機，特別推出爸爸媽媽最愛的「長高高，省荷包」限時優惠活動。從4月1日至4月18日止，只要2位成人一同前往用餐並攜帶1位12歲以下孩童，該名孩童可以免費享用午餐。除了免費招待孩童的餐費外，更加碼推出「以孩童身高數字折抵成人餐費」的驚喜優惠，孩子長得越高，爸媽越省荷包。



▲親子Buffet12歲以下免費吃到飽！敘日餐廳推兒童節限時優惠再送遊樂幣 / 台北六福萬怡酒店提供 WalkerLand窩客島整理



迎接4月的兒童節假期，位在台北南港車站上的「台北六福萬怡酒店」，其人氣全日餐廳「敘日」再度推出備受親子客群歡迎的「長高高，省荷包」限時優惠活動。從4月1日至4月18日止，只要2位成人一同前往用餐並攜帶1位12歲以下孩童，就能享有該名孩童免費享用午餐的好康。除了免費招待孩童的餐費外，更加碼推出「以孩童身高數字折抵成人餐費」的驚喜優惠，孩子長得越高，爸媽越省荷包，讓家庭用餐變得既歡樂又實惠。



除了吃得划算，活動期間還同步加贈CITYLINK南港店奇樂多遊樂園的獨家兌幣優惠券。每份優惠券內含50元免費代幣，還有最高單筆兌幣滿1,000元再送300元代幣的好康內容。讓小朋友在享用完豐盛午餐後，還能前往遊樂園放電放鬆，吃飽玩足一整天，活動限量200份，贈完為止，建議有興趣的家長們把握機會提早預約。



▲加贈CITYLINK南港店奇樂多遊樂園的獨家兌幣優惠券。每份優惠券內含50元免費代幣，還有最高單筆兌幣滿1,000元再送300元代幣的好康內容 / 台北六福萬怡酒店提供 WalkerLand窩客島整理

同時，敘日全日餐廳的菜色豐富多元，不僅主打北海道生食級干貝與蒸烤牡蠣，更有現切爐烤牛、鮮甜白蝦、主廚燉牛肉、歐式冷盤及檳城風味的福建蝦湯麵等中西料理現點現做。甜點部分也毫不馬虎，包括手作烈日鬆餅、DIY提拉米蘇、摩摩喳喳等多樣精緻甜品，搭配哈根達斯冰淇淋與時令水果，讓大人小孩都能盡情享受。假日用餐時段更特別加碼松葉蟹與生蠔料理，海鮮控千萬別錯過，絕對是適合一家大小慶祝節日的理想去處。除了午餐優惠外，敘日餐廳自3月30日至4月30日間也同步推出下午茶餐飲優惠，凡週日下午茶時段2位成人同行，即可享第2人半價的優惠折扣。無論是想嘗鮮或放鬆小聚，午後時光也能盡享敘日精選料理。菜色包括爐烤牛、現沖牛肉湯、現切生魚片、現烤披薩與經典中式熱食，多款甜點與飲品一應俱全，最適合與家人或朋友輕鬆共度美好午後時光。此優惠活動最多可8人同行共享，所有優惠均需另酌收原價1成服務費。▲敘日餐廳自3月30日至4月30日間也同步推出下午茶餐飲優惠，凡週日下午茶時段2位成人同行，即可享第2人半價的優惠折扣 / 台北六福萬怡酒店提供 WalkerLand窩客島整理

敘日全日餐廳兒童節午餐優惠活動

活動期間：2025年4月1日至4月18日

活動內容：

1、2位成人攜帶1位12歲以下孩童用午餐，該名孩童免費

2、成人餐費可依孩童身高數字折抵（身高越高，折抵越多）

3、加贈「CITYLINK奇樂多遊樂園南港店」兌幣優惠券1份，內含免費代幣50元、單筆兌幣滿1,000元送300元代幣，限量200份，送完為止



台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路7段359號7樓

官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

2025吃到飽4月兒童節限定優惠不能錯過