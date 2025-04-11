天氣漸熱就是想來點冰的，小七最新抹茶冰淇淋是辻利！對於抹茶控而言日本百年抹茶名店「辻利」，就是品質的保證，近年來和健司聯名的抹茶系列，都讓抹茶控大推、狂搶，就連不愛抹茶的窩客島編輯都忍不住買來吃。這次，2025夏天再度聯名推出全新「辻利濃醇抹茶冰淇淋」，於你家樓下7-ELEVEN就能預購，平均一杯不到30元就能吃到來自日本百年爆濃辻利抹茶冰，只要是抹茶控就一定會心動。



▲7-11抹茶新品曝光！辻利濃醇抹茶冰淇淋30元有找，爆濃款抹茶控推爆 / 辻利 提供、WalkerLand窩客島整理



這款「辻利濃醇抹茶冰淇淋」主打使用100％日本辻利抹茶粉，入口即化的冰體中融合淡雅茶韻與絲滑奶香，從第一口就能感受到濃郁卻不甜膩的層次感。辻利作為日本超過百年歷史的老字號茶舖，其抹茶品質向來深受茶迷喜愛。冰淇淋每杯獨立包裝，簡約日系風格設計增添整體質感，無論作為甜點還是下午茶點心都十分合適。這波聯名冰品不只打中抹茶控的心，也成為今年春夏必吃話題之一。



▲「辻利濃醇抹茶冰淇淋」主打使用100％日本辻利抹茶粉 / 辻利 提供、WalkerLand窩客島整理

健司X辻利濃醇抹茶冰淇淋

販售方式選擇網路獨家形式，讓消費者只需透過7-ELEVEN「i預購」平台就能輕鬆下單。新品將於4月11日正式上架，建議提早預購以免錯過開賣首波。一袋六杯的設計也很適合分送親友或冷凍庫常備。對於重視品質與價格的甜點控來說，平均每杯不到30元的價格相當有吸引力。想在春夏之際來點不膩口又富茶香的冰品，「健司X辻利濃醇抹茶冰淇淋」正好是一個兼具風味與價值的選擇。▲透過7-ELEVEN「i預購」平台下單「辻利濃醇抹茶冰淇淋」，一袋6杯179元 / 辻利 提供、WalkerLand窩客島整理

販售通路：7-ELEVEN「i預購」網路獨家

開賣時間：2024年4月11日

售價：179元（一袋6杯）





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