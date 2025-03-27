來西門町不能錯過的銅鑼燒！西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」藏身西門萬年大樓中B1，本身是三重人氣「樓下那煎銅鑼燒」的分店，憑藉著現點現做的厚皮銅鑼燒，以及真材實料的濃郁內餡，吸引不少甜點愛好者慕名前來；而這邊每到下午時段，小店前總經常可見排隊人潮，現在就趕緊來看看吧。



▲來西門町不能錯過的銅鑼燒！西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」藏身西門萬年大樓中B1 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」本身是三重人氣「樓下那煎銅鑼燒」的分店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

西門町外帶美食 西門那煎銅鑼燒

西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」地點位在萬年大樓B1，距離捷運西門站僅約五分鐘步行路程。品牌共有三家分店，分別是新北三重「樓下那煎銅鑼燒」、台北華山「王創那煎銅鑼燒」；雖然店面裝潢簡約低調，不過真材實料的銅鑼燒，可是吸引不少甜點控前往。▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」地點位在萬年大樓B1，距離捷運西門站僅約五分鐘步行路程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」完整菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店家標榜每日限量供應，堅持使用低糖少油的配方，使用新鮮雞蛋與牛奶製作而成，確保每一份銅鑼燒的品質。而店內販售的銅鑼燒口味多樣，無論是常見的「經典紅豆」、「奶油卡士達」，還是「香濃花生」與隱藏版「芝麻奶酥」等，都有不少死忠粉絲。▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」使用新鮮雞蛋與牛奶製作而成，每日限量供應 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」使用新鮮雞蛋與牛奶製作而成，每日限量供應 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​特別是「小山園抹茶奶酥」選用日本小山園抹茶製作內餡，帶有濃郁的茶香與微苦回甘的口感，與帶有蜂蜜香氣的濕潤餅皮完美融合，不僅層次豐富，也不會過於甜膩。作為一家銅鑼燒專賣店，「西門那煎銅鑼燒」以其堅持手工製作與用料講究的特色，在眾多甜點店中脫穎而出。如果下次來到西門町，不妨來體驗看看吧。▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」帶有蜂蜜香氣的濕潤餅皮，讓許多朋友一再回購 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲西門町美食推薦「西門那煎銅鑼燒」如果下次來到西門町，不妨來體驗看看吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之26室

營業時間：12:00–20:00

西門町外帶美食 西門那煎銅鑼燒 推薦菜單

推薦菜單：經典紅豆 $45、小山園抹茶奶酥 $75

甜點控不能錯過的西門町外帶美食