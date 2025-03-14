抹茶控準備衝7-11抹茶季！7-ELEVEN這次鎖定抹茶控，推出抹茶新飲料、抹茶新甜點。其中在CITY CAFE茶拿鐵系列全新升級，推出「福岡八女濃抹茶拿鐵」加量50%抹茶粉超濃厚。並且同步推出「伊藤久右衛門」聯名抹茶甜點，打造最濃、最療癒抹茶下午茶。



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▲7-ELEVEN抹茶季新品，升級版福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN這次推出全新抹茶飲品系列，將超人氣CITY CAFE茶拿鐵再升級，推出療癒系「福岡八女濃抹茶拿鐵」，抹茶粉加量50%搭配牛奶，茶香更濃、層次更豐富，讓抹茶控通通咖喝。這次同步推出全新「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，以焙茶獨特熟成香氣搭配綿密牛奶，打造溫潤順口的飲料新歡。



▲7-ELEVEN抹茶季新品，升級版福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN抹茶季新品推薦

除了抹茶拿鐵、焙茶拿鐵之外，這次7-11更推出「伊藤久右衛門」聯名甜點，打造抹茶季必吃組合，包含「抹茶生巧克力生乳捲」抹茶內餡加上苦甜生巧克力，微苦層次更豐富。另一款「白玉紅豆抹茶奶酪」綿密奶酪加上在地的紅玉與紅寶紅豆，以及日本宇治抹茶粉，讓抹茶控衝小七開吃。▲7-ELEVEN抹茶季新品，伊藤久右衛門聯名甜點抹茶生巧克力生乳捲、白玉紅豆抹茶奶酪 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理配合新品上市，7-11在3月19日至4月1日推出OPEN超值組合，搭配濃茶拿鐵更對味，讓茶控一次滿足。不只單點優惠，3月19日至4月1日CITY CAFE濃茶拿鐵系列任選2杯99元，行動隨時取再加碼3/19-3/25限時7天，每日限量1萬組「濃茶拿鐵系列任選2杯99元」優惠，讓抹茶控就算不衝門市，也能用手機搶優惠。▲7-ELEVEN抹茶季新品，福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵新品優惠2杯99元 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/03/19起

CITY CAFE福岡八女濃抹茶拿鐵：大杯(冰) 75元、中杯(熱) 65元

CITY CAFE鹿兒島濃焙茶拿鐵：大杯(冰) 75元、中杯(熱) 65元

抹茶生巧克力生乳捲：59元

白玉紅豆抹茶奶酪：49元



7-ELEVEN抹茶季優惠

門市優惠

活動期間：2025/03/19-04/01

活動內容：全台門市購買CITY CAFE濃茶拿鐵系列任選2杯99元



線上優惠 OPENPOINT APP行動隨時取

活動期間：2025/03/19-03/25

活動內容：限量推出新品嚐鮮價冰熱任選2杯99元活動，每日限量1萬組，每日每會員限購2組。