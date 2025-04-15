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母親節暖心蛋糕選擇！波波諾諾茶裡尋莓融合烏龍與草莓風味，早鳥優惠搶先看。

母親節蛋糕 早鳥優惠 波波諾諾
2025-04-15 01:57:00 文字：編輯 李維唐 圖片：波波諾諾
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

母親節即將到來，這個屬於媽媽的溫柔時刻，若還在思考要送什麼才能表達滿滿心意，那麼由波波諾諾推出的限定甜點「茶裡尋莓」蛋糕，絕對是一份能打動味蕾也溫暖人心的選擇。這款蛋糕不只是甜品，更像是一場以在地茶香與果香交織的深情告白，把台灣茶文化的深度與母親節的情感交織成獨一無二的節日滋味。

▲ / 波波諾諾提供、WalkerLand窩客島整理

波波諾諾以鹿谷凍頂烏龍茶製成戚風蛋糕作為蛋糕的柔軟基底，帶出自然茶香的層次感。外層則抹上由包種茶製作的鮮奶油，色澤清雅、口感滑順，淡雅的甘甜與茶葉的自然韻味在舌尖交會，細膩如詩。中層餡料則藏著手工熬煮的草莓蘋果醬，每一口都嚐得到水果的自然果香，搭配厚實綿密的烏龍茶奶餡，使整體風味清新而豐富，回味悠長。這不僅是一款蛋糕，更是一份能讓人細細品味、觸動記憶的節日儀式感。

這款以茶香、果香與職人手工交織出的母親節限定蛋糕，不僅是風味上的驚喜，更是一種細膩生活的體現。將這份茶裡尋莓的甜蜜心意送給最重要的她，在每一口柔和的茶香與果香中說聲「謝謝妳」，就是最溫柔也最不平凡的母親節儀式。

▲ / 波波諾諾提供、WalkerLand窩客島整理



為了讓更多人提早感受這份用心與甜蜜，波波諾諾也推出了母親節早鳥優惠。原價1,100元的「茶裡尋莓」蛋糕，若於3月27日至4月25日預購，並選擇在5月2日至5月4日之間提貨，即可享優惠價920元。若選擇在5月9日至5月11日提貨，則優惠價格為988元。不論是哪一種選擇，都是對媽媽最真誠的祝福與最實在的節日安排。

▲ / 波波諾諾提供、WalkerLand窩客島整理

 

波波諾諾「茶裡尋莓」母親節蛋糕

蛋糕口味：鹿谷凍頂烏龍茶戚風 × 包種茶鮮奶油 × 手工草莓蘋果醬 × 烏龍茶奶餡
售價資訊：原價 1,100 元
早鳥預購期間：3月27日－4月25日
優惠提貨價格：
5月2日至5月4日取貨：享優惠價 920 元
5月9日至5月11日取貨：享優惠價 988 元
訂購連結：https://bobonono.pse.is/7dpymt
門市地址：台北市大安區金山南路二段218號

 

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