母親節大餐，再不訂位就搶輸了！五月大事母親節大戰，吃貨們每年都在想要怎麼犒賞媽媽、帶媽媽吃大餐。饗賓集團旗下Buffet、單點品牌針對5/11母親節，同步推出母親節限定活動，在Buffet推出限定料理、限定飲品，目前訂位剩下最後少數時段，通通要用搶的。此外在單點品牌臺菜、泰菜、川菜，也推出外帶套餐，讓媽媽不出門、不下廚也能吃大餐。



▲饗賓集團旗下Buffet、單點品牌母親節限定活動，母親節吃到飽搶先訂位 / WalkerLand窩客島整理提供



▲饗賓集團旗下Buffet母親節吃到飽搶先訂位、單點品牌推出母親節外帶 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

饗賓集團 母親節訂位資訊

饗賓集團旗下五大Buffet，母親節訂位大戰已經開搶，其中人氣品牌「饗食天堂、果然匯」在母親節當週的各時段都已訂位額滿，高端Buffet「饗Ajoy、旭集、饗饗」在母親節期間則僅剩下午餐、晚餐等時段有少數名額，粉絲們一定要搶先卡位。如果沒搶到5/11母親節訂位，也可以再等4/17-4/18搶訂母親節隔週5/17-5/18用餐時段，避開人潮照樣帶媽咪吃到飽。▲饗賓集團旗下Buffet母親節限定活動，母親節吃到飽最後訂位要先搶 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​▲饗賓集團母親節吃到飽搶先訂位，吃到飽控慶祝母親節要先衝 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​如果不想出門人擠人，饗賓旗下三間單點品牌推出母親節外帶大餐，和媽媽在家也能吃澎湃合菜。其中「真珠 台灣佳味」推出九品套餐3,888元，包含鹽焗雞、蒜蓉蝦粄條與扁鱈、佛跳牆等經典台菜。「開飯川食堂」則推出十品川味合菜，招牌必吃流口水雞、乾燒蝦、梅干鹹燒白都能吃到。喜歡泰式料理的粉絲可以在家吃「饗泰多」，八菜一湯的熱炒與咖哩一次滿足，套餐售價3,488元，三品牌即日起開放預購，取餐日期至5月18日。▲饗賓集團真珠、饗泰多、開飯川食堂推出母親節外帶套餐 / 饗賓集團提供、WalkerLand窩客島整理除了母親節大餐之外，母親節蛋糕驚喜也能一次準備好，「饗饗」推出預購限定4吋〈開心果鮮奶油蛋糕〉，用西西里開心果醬搭配櫻桃草莓果醬與香草奶油，酸甜不膩，售價580元+10%。「果然匯」則推出6吋純素〈仲夏芒果旦糕〉，把芒果、葡萄柚與寒天融合成綿密糕體，不含蛋奶，素食者也能放心享用，預購價380元，即日起就能預購。▲饗賓集團饗饗、果然匯推出母親節蛋糕預購 / 饗賓集團提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

訂位連結：官網訂位

開放訂位規則：每日開放一個月內的訂位。



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