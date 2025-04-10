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1元炸雞 1元蛋撻！肯德基母親節炸雞親子桶，升級版蜂蜜風味蒜醬脆雞約媽媽一起吃。

肯德基 母親節 炸雞 炸雞桶 more
2025-04-10 19:06:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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約媽媽吃1元炸雞、1元蛋撻！肯德基母親節推出「蜂蜜風味蒜醬脆雞」升級回歸，打造更療癒的韓式炸雞新吃法。這次更針對母親節推出超萌親子桶造型包裝，還有APP限定優惠「加1元多1塊雞、加1元多一顆蛋撻」優惠活動，讓炸雞控約媽媽一起吃雞。

▲肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞，加碼母親節組合親子全家餐、心心相印親子桶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞，APP優惠再加碼1元炸雞、1元蛋撻 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



今年母親節，肯德基人氣口味「蜂蜜風味蒜醬脆雞」升級回歸，這次特別以甜鹹交織的韓式蜂蜜醬，加上酥香蒜酥，搭配酥脆多汁的咔啦脆雞，讓粉絲們不只吃得到濃郁蒜味，更特別以蘋果汁調味，讓風味更滑順溫和，在4/15起快閃回歸，這次新品一定要跟上。

▲肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞，升級版韓式炸雞回歸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞，4/15期間限定登場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

此外，肯德基也針對母親節話題，同步推出「親子全家餐」，直接幫粉絲把炸雞、點心和甜點一次打包回家。組合內容包含「蜂蜜蒜醬脆雞、咔啦脆雞、蛋撻、QQ球和鱈魚圈」等經典品項，在包裝上更以「心心相印親子桶」雙桶設計，一大桶、一小桶超可愛，還可以手寫媽媽的名字在桶身，讓母親節吃起來更有儀式感。

▲肯德基母親節新品親子全家餐，一次集結蜂蜜蒜醬脆雞、咔啦脆雞、蛋撻、QQ球和鱈魚圈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲肯德基母親節新品親子全家餐，設計一大桶、一小桶的「心心相印親子桶」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


母親節約媽媽吃雞，肯德基也同步推出優惠小確幸，只要使用官網或PK APP預訂任一桶餐，加1元就多一塊咔啦脆雞，點XL餐也能加1元多一顆蛋撻。如果不想出門，還可享受25分鐘到府的專業外送服務，即日起至4月30日，於官網或APP消費滿399元輸入「FREESHIPPING」還能免運送到家，讓炸雞控跟媽媽一起在家享受母親節大餐。

▲肯德基母親節新品可搭配APP優惠，PP預訂任一桶餐，加1元就多一塊咔啦脆雞，點XL餐也能加1元多一顆蛋撻 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲肯德基APP優惠可享消費滿399元輸入「FREESHIPPING」免運送到家 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

肯德基母親節新品蜂蜜風味蒜醬脆雞

供應期間：2025/4/15-5/19
推薦套餐售價：
蜂蜜風味蒜醬脆雞：$78
蜂蜜風味蒜醬脆雞 XL全明星餐：$253
蜂蜜風味蒜醬脆雞親子全家餐：$579
樂享三拼小桶：$139
 

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