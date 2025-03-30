母親節即將到來，大家開始為媽媽準備一份最有意義的禮物。安永生活特別聯手台東知本老爺酒店，推出結合溫泉假期與健康保養的「寵媽福利行動」，從保健、住宿到現場體驗，帶來一系列讓媽媽真正感受到關懷的回饋活動，讓母親節不再只是形式，而是能實際放進生活裡的幸福時光。



▲安永生活推母親節健康活動！鱸魚精、知本老爺住房優惠一次看 / 安永生活提供、WalkerLand窩客島整理



長年受到消費者喜愛的安永鱸魚精，連續七年榮獲「世界品質評鑑大賞」金獎，已成為許多家庭孝親保健的首選。今年母親節期間，安永生活推出限時加碼活動，4月7日至6月1日，購買安永鱸魚精系列商品，憑發票登錄活動網站，即可參加抽獎，有機會抽中價值16,700元的「知本老爺酒店精緻客房住宿券」，共15個名額，讓孝親心意不只補身，更能直接轉化成舒適假期的體驗。



安永與知本老爺也同步推出「臻愛媽咪」住房專案，凡預訂該專案，入住時出示母子或母女證件，即可享有免一成服務費優惠，還能獲得價值1,380元的安永鱸魚精健康御品禮盒，替旅程再添溫暖心意。5月1日起，入住旅客只要加入知本老爺LINE好友，便可參加現場遊戲抽獎，有機會獲得單包裝安永鱸魚精，數量有限，送完為止。完成住房後，消費者憑4月7日至6月30日期間的住宿發票，還可至全台安永鮮物門市，免費品飲安永鱸魚精，讓健康與幸福感延續到生活之中。



▲知本老爺住房送安永鱸魚精禮盒 / 安永生活提供、WalkerLand窩客島整理

安永鮮物亦特別關注媽媽們的日常健康，根據調查，40歲後女性每十年平均流失約8%的肌肉，嚴重影響生活品質。即日起，安永鮮物13家直營門市展開「肌不可失！免費肌力檢測巡迴」，協助媽媽們掌握自身肌力狀況，現場提供價值500元的肌力檢測服務，檢測後更加贈市價200元的膠原淨白潤澤面膜，貼心守護媽媽的健康與美麗。有意參加者可電洽各門市報名。

今年母親節，安永生活更結合四大保健主題，推出「顧身體、顧情緒、顧能量、顧顏值」限時優惠，包括Betery牛磺酸鎂膠囊、血橙+鐵複方膠囊、酸櫻桃機能飲等機能保健食品，以及安永藥膳系列，全方位照顧女性體質與活力，讓媽媽無論在體內調理或外在保養上都能感到貼心呵護。

全台安永鮮物門市同步祭出購物回饋，即日起至6月1日，購買指定精補類商品，單筆消費滿5,000元可獲得300元回饋金，滿8,000元則回饋600元，不累贈。單筆消費滿1,000元，不限商品即可參加「健康儲值金」抽獎，最高獎金30,000元，得獎者可用於選購安永鱸魚精、滴雞精、Santé Beauty、Betery系列等指定商品，使用期限至2025年底，輕鬆為媽媽備妥一整年的健康補給。



▲買安永鱸魚精 抽知本老爺溫泉住宿 / 安永生活提供、WalkerLand窩客島整理

買安永鱸魚精 抽知本老爺溫泉住宿

活動期間：2025年4月7日－6月1日

內容：購買安永鱸魚精系列商品，憑發票登錄活動網站，有機會抽中知本老爺酒店精緻客房住宿券（價值16,700元），共15名幸運得主。



知本老爺住房送安永鱸魚精禮盒

住房專案：知本老爺「臻愛媽咪」住房專案

內容：入住時出示母子或母女證件，享免一成服務費，再贈安永鱸魚精健康御品禮盒（價值1,380元）。

加碼：5月1日起，入住者加入知本老爺LINE好友可參加現場遊戲，有機會獲得安永鱸魚精單包裝（數量有限，送完為止）。



住宿發票享安永鱸魚精免費奉補

活動期間：2025年4月7日－6月30日

內容：憑知本老爺住宿發票，可至全台安永鮮物門市免費體驗安永鱸魚精（風味隨機）。



肌不可失！免費肌力檢測巡迴

檢測期間：即日起於全台13家安永鮮物直營門市

內容：免費肌力檢測（價值500元），參加者再贈送膠原淨白潤澤面膜（市價200元），協助媽媽了解自身肌力狀況。

報名方式：電洽各安永鮮物門市。



母親節四大主題健康保健優惠

優惠主題：顧身體、顧情緒、顧能量、顧顏值

推薦商品：Betery牛磺酸鎂膠囊、Betery血橙+鐵複方膠囊、Betery酸櫻桃機能飲、安永藥膳系列商品



安永門市限定健康回饋金

活動期間：2025年4月7日－6月1日

內容：

1、單筆消費指定精補商品滿5,000元，贈300元回饋金

2、單筆滿8,000元，贈600元回饋金（不累贈）

3、單筆消費滿1,000元（不限品項）可參加「健康儲值金」抽獎

獎項：頭獎30,000元、二獎20,000元、三獎10,000元

健康儲值金可用於購買安永鱸魚精、滴雞精、Santé Beauty、Betery系列，使用期限至2025年12月31日。