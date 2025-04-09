為了迎接每年最溫馨的五月第二個星期天，高鐵與台鐵相繼推出母親節期間的疏運方案，讓民眾可以更方便快速地返鄉陪伴母親。台灣高鐵從5/9至5/12，一連四天將加開44班列車，其中南下與北上各22班，合計全線旅運服務高達700班次，確保旅客不論南來北往都能順利搭車。台鐵方面則加開EMU3000型新自強號共6班列車，疏運列車將於4月11日凌晨零時起全面開放訂票，建議有返鄉需求的旅客可提前規劃。



▲高鐵台鐵母親節疏運懶人包！高鐵加開44班、台鐵6班，再推藍寶寶懷舊遊程 / 高鐵、台鐵提供、WalkerLand窩客島整理



並且，高鐵特別針對中北部區間的自由座需求高峰時段，於5月9日下午4點至8點增加南下列車自由座車廂至8節，包含1至3車與8至12車，並於每整點25分由南港發車，當日下午5點亦加開一班45分發車列車；5月11日則加強北上方向，下午2點至9點每整點04分自台中站發車的區間列車，也同步擴編自由座車廂數量，行駛範圍為台中至南港，沿線各站皆可搭乘。這樣的安排將大幅減少候位時間，提升返鄉旅程的舒適度。



為讓夜間有行程安排的民眾也能安心搭車回家，高鐵在母親節期間再度推出5班延後收班列車，最晚可於凌晨0點30分抵達終點站。這些班次均配置2節自由座車廂，方便旅客靈活安排出發時間。此外，大學生族群也能享有更多優惠與彈性，高鐵除了維持原有大學生優惠班次，更於5月9日與5月12日加碼推出8班「大學生5折孝親優惠列車」，讓返鄉成本大幅降低。高鐵也提醒學生族群，搭乘優惠列車時務必攜帶有效學生證正本，如學生證上無註冊章，請同時準備紙本或下載版的「在學證明」以供查驗，以免影響搭車權益。



▲高鐵特別針對中北部區間的自由座需求高峰時段，於5月9日下午4點至8點增加南下列車自由座車廂至8節，包含1至3車與8至12車，並於每整點25分由南港發車 / 高鐵、台鐵提供、WalkerLand窩客島整理

台鐵也在本次返鄉潮於5月9日與5月11日推出6班EMU3000型新自強號列車，包含兩班樹林至台東、四班行駛於花蓮至潮州的東部幹線，民眾可透過台鐵e訂通APP、官網、超商或語音電話等多種方式訂票，開放時間同樣為4月11日零時，敬請把握。不僅是返鄉服務，台鐵也為喜愛鐵道文化的旅客推出令人期待的懷舊活動。擁有「藍寶寶」暱稱的DR2400型柴油客車郵輪列車將於4月19日與4月26日在新竹內灣線限定發車，活動共計2日，每日4趟次、總計800席，單次搭乘價格為699元。每位持票旅客將可在列車上獲得一份「榮華富貴大禮包」，包含內灣一日週遊劵、紀念車票、駕駛室拍照打卡券與礦泉水，尤以可戴上司機帽在駕駛室旁拍照的體驗最受旅客喜愛，彷彿回到鐵道的黃金年代。本次藍寶寶郵輪列車遊程設計上也充滿巧思，旅客可依需求搭乘從「新竹至竹東」、「竹東至內灣」、「內灣至竹東」再返程至「新竹」的列車，分段體驗各地風情。沿線站點包含文化底蘊豐富的新竹站、擁有客家特色的竹東站，以及內灣老街市集，讓一趟旅程不只是一段移動，更是一場穿越時光與人文的深度旅行。搭上這列有故事的列車，不僅能探索地方風光，也能感受台灣鐵道文化的迷人魅力。兩日活動皆採限量開賣制，4月19日車次將於4月11日上午9點準時於台鐵官網開放搶票，限量400席，欲購從速；4月26日行程則於4月18日上午9點開放，購票後可至全台車站窗口取票，參加者務必確認時間並及早完成訂票。▲擁有「藍寶寶」暱稱的DR2400型柴油客車郵輪列車將於4月19日與4月26日在新竹內灣線限定發車 / 高鐵、台鐵提供、WalkerLand窩客島整理

台灣高鐵 母親節加班與優惠資訊

疏運期間：5月9日（五）至5月12日（一）

加開班次：共44班（南下22班、北上22班）

總旅運服務：共700班次

開放訂票時間：4月11日凌晨00：00 起

自由座擴增時段與區間

5月9日 16：00～20：00 南港 → 南下方向，每整點25分發車（17時另加開45分班次）

5月11日 14：00～21：00 台中 → 北上方向，每整點04分發車（行駛南港－台中）

上述列車自由座車廂擴編為 8 節（第1～3與第8～12車）

夜間延後收班列車：5班

終點站抵達時間最晚至凌晨00：30

每列配置2節自由座車廂（第11～12車）

學生專屬優惠

原有大學生優惠班次

加碼 5折優惠班次：5月9日與5月12日 共8班

需攜帶學生證正本，無註冊章者須另備紙本或下載版在學證明

其他票種優惠適用

標準車廂對號座卡友優惠

商務車廂限量升等

不適用：TGo會員月月Go有禮、指定車次團體、校外教學方案



台灣鐵路（台鐵） 母親節加班與懷舊列車資訊

疏運期間加開列車：EMU3000型新自強號 共6班

活動期間：5月9日與5月11日

路線包含：

‧ 樹林 ↔ 台東（2班）

‧ 花蓮 ↔ 台北 ↔ 潮州（4班）

開放訂票時間：4月11日凌晨00：00

訂票方式：網路、台鐵e訂通APP、超商、語音訂票



台灣鐵路（台鐵）郵輪式懷舊列車「藍寶寶DR2400」資訊

行駛路線：新竹－竹東－內灣 來回區段，共4趟／天

活動日期：

‧ 4月19日（票券4月11日上午9時開賣）

‧ 4月26日（票券4月18日上午9時開賣）

售票地點：台鐵官網「單日郵輪式列車行程」專頁

票價：每席699元

每日限量400席，共800席

票價內含：一日週遊券、紀念票卡、拍照券、礦泉水等「榮華富貴大禮包」

駕駛室拍照體驗：戴帽打卡拍照，依現場指示進行

返鄉陪媽媽過母親節，一定要開心的去吃母親節大餐



▲AI生成模擬返鄉人潮、WalkerLand窩客島整理