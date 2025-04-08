吃到飽控約壽星吃一波！茹曦酒店Sunny Buffet推出當月壽星於平日午餐或晚餐時段吃到飽，兩人同行可享一人半價優惠，四人同行則可享一人免費，在台股下殺之際，這個優惠聽起來特別吸引人。同時，茹曦酒店Sunny Buffet自即日起推出「歐洲美饌饗宴」，主打歐陸多國料理，強調異國風味與創新手法並行，打造一場從沙拉、主餐到甜點的完整歐洲味蕾體驗。



▲德國經典料理「脆皮豬腳襯香腸」外皮焦香酥脆，搭配上德式香腸，實在絕配 / 茹曦酒店Sunny Buffet提供、WalkerLand窩客島整理



▲德國經典料理「脆皮豬腳襯香腸」外皮焦香酥脆，搭配上德式香腸，實在絕配 / 茹曦酒店Sunny Buffet提供、WalkerLand窩客島整理

茹曦酒店Sunny Buffet吃到飽這一次主題活動涵蓋多道歐洲經典料理，沙拉區由四道風味截然不同的冷食揭開序幕，包含法國「南法尼斯鮪魚沙拉」、義大利風味的「檸檬海鮮沙拉」與「鴨肉青醬麵沙拉」，以及融合北歐風味的「酸奶蒔蘿黃瓜沙拉」。「南法尼斯鮪魚沙拉」結合小洋芋、鮪魚與新鮮蔬果，並以義式油醋調味，呈現南法田園風情。「檸檬海鮮沙拉」以章魚片、蝦仁與淡菜為主體，搭配檸檬油醋與彩椒絲，口感清新。「鴨肉青醬麵沙拉」以義大利螺旋麵、鴨胸肉與黑橄欖結合，拌入羅勒青醬，展現義式濃郁風味。「酸奶蒔蘿黃瓜沙拉」則選用清爽大黃瓜為基底，搭配酸奶油與蒔蘿，口感輕盈清新。▲「義式檸檬海鮮沙拉」酸香清爽，富有地中海風情 / 茹曦酒店Sunny Buffet提供、WalkerLand窩客島整理在主餐部分精選五道歐洲代表性料理，從法國、義大利延伸至德國，呈現多元文化融合下的料理樣貌。「勃根地紅酒燉牛肉」選用牛肋條先煎鎖汁，再以紅酒、牛高湯與番茄糊慢火燉煮，展現經典法式家常風格。「鄉村野菜燉豬肉」將梅花豬煎至上色後，與洋蔥、西芹、紅蘿蔔拌炒，再加入番茄與高湯慢燉，呈現食材原味交融的鄉村料理風貌。▲「勃根地紅酒燉牛肉」完美呈現道地法式料理的層次與深度 / 茹曦酒店Sunny Buffet提供、WalkerLand窩客島整理「松露奶油牛肝菌燉雞」以松露與牛肝菌營造濃郁香氣，雞肉細緻滑嫩，融合高級食材與家常手法。「焗烤番茄肉醬通心粉」為義式經典，以慢熬番茄肉醬搭配奶香白醬，經高溫焗烤後香氣四溢，外層起司金黃酥香，口感濃郁。「脆皮豬腳襯香腸」則為德式招牌，豬腳經特製香料滷製後高溫烘烤，外皮酥脆，肉質軟嫩，搭配德式香腸展現德國飲食文化的豪邁特色。▲「松露奶油牛肝菌燉雞」充滿松露與牛肝菌香氣，滑順濃郁，令人回味無窮 / 茹曦酒店Sunny Buffet提供、WalkerLand窩客島整理甜點區則規劃為歐洲五國精選款式，延續異國料理主題風格，從奧地利「沙哈蛋糕」、德國「黑森林蛋糕」、葡萄牙「葡式蛋撻」、法國「馬卡龍」，到義大利「提拉米蘇」，以濃郁甜點作為整體餐期結尾。「沙哈蛋糕」結合濃巧克力與杏桃果醬，層次分明。「黑森林蛋糕」則以黑櫻桃餡、香緹奶油與巧克力碎片組成，甜中帶酸，口感濕潤。「葡式蛋撻」外酥內嫩，餡料香醇。「馬卡龍」則以果泥與白巧克力為餡，呈現酸甜平衡。「提拉米蘇」則以濃厚馬斯卡彭乳酪、鮮奶油與手指餅乾堆疊，並吸附咖啡液，層層堆疊出義式甜點的經典印象。▲葡萄牙的代表甜點「葡式蛋撻」外酥內嫩，香氣四溢 / 茹曦酒店Sunny Buffet提供、WalkerLand窩客島整理

茹曦酒店Sunny Buffet歐洲美饌饗宴

活動期間：即日起，餐期全時段供應

活動地點：茹曦酒店 Sunny Buffet（台北市松山區敦化北路100號）

餐期與價格

平日午餐／晚餐：1,080元＋10%

假日下午茶：1,080元＋10%

假日午餐／晚餐：1,280元＋10%

茹曦酒店Sunny Buffet壽星吃到飽優惠

優惠內容：

當月壽星於平日午餐或晚餐用餐，享2人同行，1人享半價、或4人同行，1人免費

台股無情下殺，只能用吃到飽優惠壓壓失落的心情

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