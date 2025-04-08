松江南京上班族午餐有新選擇了！人氣排隊火鍋名店「撈王」正式插旗，不同於其他門市，以全新風格呈現，並維持「粵式煲湯」與「川味麻辣」雙湯頭特色，帶給火鍋控不一樣的選擇。為了歡慶開幕，推出三大優惠活動，其中針對附近上班族只要憑發票並投入名片，就免費送一盤肉，上班小確幸就到撈王吃火鍋療癒一下。



▲松江南京火鍋新開店！撈王3大優惠送肉吃，宵夜場 甜點吃到飽亮點​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲撈王二號店開在松江南京捷運站旁邊 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

撈王 松江南京店

走進撈王松江南京店，映入眼簾的是以「中式木質暖調」打造的沉浸式空間，融合可視化廚房與細緻服務，讓用餐過程更加豐富有感。從桌邊開鍋儀式到茶水候位區，每一處細節皆呼應品牌匠心。主打菜色方面，撈王推出「胡椒豬肚雞煲一煲四味」，從喝湯、加菇、涮肉、煮菜的層層變化，構築儀式感十足的用餐體驗；「川味麻辣鍋」則以牛油香氣、麻辣滷味與蔬菜收尾，營造辣而不嗆的層次驚喜。▲撈王松江南京店開到凌晨一點 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲撈王松江南京店菜色、店內裝潢都全新升級 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝撈王三寶除了豬肚雞湯之外，還有帶有鍋巴的雙臘煲仔飯、清甜解膩的馬蹄竹蔗水也都是招牌之一。另外，「匠心十味」推薦必點菜也是人氣必吃，紐西蘭玫瑰牛舌、繡球豆腐、手打蝦丸，和特色新菜「茶香醃肉」帶有淡淡茶香的肉片，再沾上主廚特調的擂茶粉入口，顛覆大家的想像。▲撈王松江南京店菜色、店內裝潢都全新升級 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲撈王松江南京店特色新菜「茶香醃肉」帶有淡淡茶香的肉片，再沾上主廚特調的擂茶粉入口 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝飲料甜點也在這次撈王二號店中全面升級，飲料除了經典「馬蹄竹蔗水」，還特別推出特色鍋煮奶茶，用陶壺熬煮的奶茶有玫瑰複方、桂圓紅棗兩種口味選擇，吃鍋、喝飲料滿足加倍。甜點吃到飽「冰粉」部分則是以自助吧檯呈現，提供蜜紅豆、葡萄乾、黑糖蜜、花生脆粒等配料，DIY自製專屬的甜湯。▲撈王松江南京店有甜點「冰粉」自助吧​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲撈王松江南京店飲料推薦鍋煮奶茶 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝歡慶新店開幕，撈王推出「粵川湯戰 紅白對決」活動，三重好康讓人直呼超值。第一重，打卡美食照送限量迷你鴛鴦鍋鑰匙圈；第二重，加入會員參與每日投票累積點數，有機會抽中價值超過兩千元的雙人套餐；第三重，商務客憑發票投入名片，即可兌換板腱牛、蔬菜籃或大扇貝三選一好禮。即日起開跑，數量有限，快把握機會來撈王感受煲湯與麻辣的極致對決吧。▲撈王松江南京店開幕出商務客憑發票投入名片，即可兌換板腱牛、蔬菜籃或大扇貝三選一好禮 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲撈王松江南京店有推出各種特色新菜 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

地址：台北市中山區南京東路二段111號

電話：02-25080861

營業時間：11:00am-1:00am



撈王 松江南京店 開幕優惠

開幕打卡送禮： 打卡＋好評送迷你鴛鴦鍋鑰匙圈（送完為止）

會員投票累點抽獎： 最高30點、人人有獎，再抽雙人套餐

商圈專屬好康： 憑發票＋名片，兌換三選一開幕禮（板腱牛／蔬菜籃／大扇貝）





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