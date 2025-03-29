說到頂級串燒、高級燒鳥、必吃割烹，現在不用分三間店吃，台北全新必吃美食「鳥力TORICHIKARA」，將「燒鳥」與「割烹」兩種截然不同的日本飲食文化融合為一，並以無菜單料理的方式。要讓喜歡品嚐日式料理、且追求極緻美味的老饕們，可以在鳥力找到屬於自己的必吃台北美食。



▲串燒 燒鳥 割烹 新名店「鳥力」！竹地雞串燒搭配日本時令海鮮，台北美食 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



料理長劉力瑋（Tom Liu）憑藉多年經驗與對料理的熱情，精心設計每一道菜色，希望讓老饕們，可以在一餐之間，領略兩種風格交錯之下的美好火花。當老饕們走進鳥力時，空間氛圍簡約溫潤，卻處處藏著細膩的心思。其實料理長Tom最初並非餐飲出身，原本身處家族事業的他，卻因一次赴日旅遊，深受日本職人精神所感動。自此決心投入餐飲行列，從壽司店、燒鳥店一路學習與精進。



最終在太太許芳瑜（Peggy Hsu）的陪伴下，創立鳥力，以自己名字中的「力」為名，象徵料理中貫徹始終的用心與堅持。特別的是，鳥力也設計了專屬家徽，靈感取自備長炭切面的對稱紋理，象徵日本文化中對細節與品質的重視，也傳遞對料理的責任感。



▲料理長劉力瑋（Tom Liu）憑藉多年經驗與對料理的熱情，精心設計每一道菜色，希望讓老饕們，可以在一餐之間，領略兩種風格交錯之下的美好火花 / 鳥力提供 WalkerLand窩客島整理

夫妻倆從顧客的角度出發，細細規劃空間中的每一處設計。烤爐的位置刻意採開放式設計，結合集煙功能，讓賓客可以清楚看見燒烤過程與料理長的專注神情，提升用餐互動感。吧台座位的桌面深度、椅面高度與支撐性，甚至腿部活動空間，皆由夫妻倆反覆試坐、微調，確保賓客在長時間用餐下依然舒適自在。選用溫潤的美國檜木作為空間主調，搭配簡約雅緻的圓形壁龕，壁龕內更時常能見Peggy親手設計的花藝作品，賦予空間自然又細膩的日式美感與溫度。▲吧台座位的桌面深度、椅面高度與支撐性，甚至腿部活動空間，皆由夫妻倆反覆試坐、微調，確保賓客在長時間用餐下依然舒適自在 / 鳥力提供 WalkerLand窩客島整理在食材的選擇上，鳥力堅持選用來自桃園、深受米其林主廚青睞的「竹地雞」。這種雞種風味濃郁，油脂豐富，與日本高坂雞相似，適合作為燒鳥的主角。Tom更進一步與農家合作，特別將竹地雞的肥育期由4週延長至8週，並僅選用未成熟的母雞，藉此追求油脂更為純淨、肉質更為緊實且風味濃郁的極致條件。每日新鮮分切後，搭配日本漁港直送的當季漁獲，再結合主廚對時令的敏銳度，無菜單的菜色能隨著節氣變化，保留最原始的季節風味與鮮度。▲在食材的選擇上，鳥力堅持選用來自桃園、深受米其林主廚青睞的「竹地雞」。這種雞種風味濃郁，油脂豐富，與日本高坂雞相似，適合作為燒鳥的主角 / 鳥力提供 WalkerLand窩客島整理延長肥育的雞隻肉質更為緊緻，經過主廚熟成三日後，以熟練刀工拆解成胸、腿、翅、小腿、軟骨等不同部位，進一步規劃於套餐之中。由於雞小腿與軟骨部位不適合直接燒烤，鳥力巧妙將其變化成雞肉丸、雞鬆、春捲、釜飯食材，實踐惜食精神，將全雞物盡其用，體現日本料理中「不浪費」的精神。▲延長肥育的雞隻肉質更為緊緻，經過主廚熟成三日後，以熟練刀工拆解成胸、腿、翅、小腿、軟骨等不同部位，進一步規劃於套餐之中 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝鳥力的燒鳥講究炭火技術，使用備長炭穩定供熱，高溫下將雞肉外層炙燒至微焦，保留內部的肉汁與油脂，形成外脆內嫩的完美口感。特別設計的烤爐排煙系統，也能延長炭香在食材表面停留的時間，賦予每一串燒鳥成熟又內斂的煙燻氣息，成就層次豐富的風味表現。▲鳥力的燒鳥講究炭火技術，使用備長炭穩定供熱，高溫下將雞肉外層炙燒至微焦，保留內部的肉汁與油脂，形成外脆內嫩的完美口感 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝鳥力的套餐以七成燒鳥、三成割烹的黃金比例構成，並巧妙安排起承轉合。開場以清爽的「水果小黃瓜拌雞肉味噌」，再逐步以「靜岡金目鯛」、「富山螢烏賊」等季節海鮮疊加鮮味，最終過渡至主角燒鳥。經典的「昆布漬雞胸佐北海道海膽」，運用壽司常見的昆布漬技法，將生雞胸肉提升細膩度，搭配海膽與現烤海苔，串起海與陸的交融風味，讓燒鳥與割烹的界線恰如其分地模糊開來。主餐燒鳥系列中，「雞里肌」以三到五分熟方式呈現，外層微炙，內部粉嫩，搭配靜岡山葵品嚐，簡單卻精準地詮釋火候與刀工的考驗。「雞心」則不過度調味，僅以胡麻油與蔥泥點綴，強調內臟食材的原始美味。鳥力更突破傳統，將「白肝」製成慕斯，與酸種麵包、法國清酒搭配，香氣中帶著滑順口感與淡雅酒香，讓不少饕客印象深刻。▲主餐燒鳥系列中，「雞里肌」以三到五分熟方式呈現，外層微炙，內部粉嫩，搭配靜岡山葵品嚐，簡單卻精準地詮釋火候與刀工的考驗 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝▲雞肩膀」、「雞頸肉」則以精湛分切與炭火技法呈現，肉質彈韌、帶有自然甘甜，炭香與肉汁在口中交織出層層餘韻，成為許多老饕指名必點的品項 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝「雞胸西京燒」採用西京味噌醃漬，再以炭火燒烤，讓味噌的甘甜與雞皮油脂交融，入口鹹香迷人。「雞肩膀」、「雞頸肉」則以精湛分切與炭火技法呈現，肉質彈韌、帶有自然甘甜，炭香與肉汁在口中交織出層層餘韻，成為許多老饕指名必點的品項。進入尾聲，鳥力的「牛蒡雞鬆釜飯」以山形艷姬米、柴魚高湯與牛蒡湯汁共煮，加入雞鬆、油揚、炸牛蒡絲等，營造豐富的米飯香氣與層次，並能將雞肉丸沾過的蛋液倒入釜飯中拌食，滋味濃郁。最後以「椪糖布丁」搭配「蜜香紅茶」作結，滑順甜點與溫潤茶香為整套料理劃下溫柔的句點。▲「二十道無菜單料理」完整呈現，包含燒鳥與割烹交織的多元風味 / 鳥力提供 WalkerLand窩客島整理

鳥力必吃亮點搶先看

1、「二十道無菜單料理」完整呈現，包含燒鳥與割烹交織的多元風味。

2、「試營運期間即廣受好評」，吸引眾多饕客接連回訪，累積大量支持與人氣，正式開幕後更成為台北日式料理圈矚目焦點。

3、「燒鳥與割烹相輔相成」，結合備長炭炭火直烤與日本割烹細膩手法，層層堆疊的季節感與火香，充分展現料理長對細節與風味的極致講究。

4、「誠摯邀請老饕親臨」，無論是燒鳥職人技術，或是割烹料理的溫潤細膩，皆是不可錯過的味覺盛宴，帶來專屬於台北的日式料理新體驗。

鳥力TORICHIKARA

地址：台北市中山區建國北路二段125號1樓

電話：02-2508-4577

營業時間：18:30－22:00（每週四公休）

套餐價格：NT$3800＋10％

座位席次：14席

訂位連結：https://lihi3.com/ZMHD2



台北美食首選朋友聚餐不能錯過人氣燒鳥、燒肉、串燒