台北宵夜居酒屋推薦！中山站串燒店「一起烤串」自動烤肉機超酷，菜單平價29元起，難怪成為近期聚會餐廳的新寵兒。來這邊想吃現烤的烤肉串不用動手，「一起烤串」是全台首間主打自動烤肉機的串燒居酒屋，在這裡可以體驗全自動360度旋轉烤爐，讓整個聚餐好玩又好吃。



▲台北宵夜居酒屋推薦！中山站串燒店「一起烤串」自動烤肉機超酷 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲中山站串燒店「一起烤串」位於捷運中山站周邊的熱鬧商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北平價居酒屋 中山站串燒 一起烤串

中山站串燒店「一起烤串」位於捷運中山站周邊的熱鬧商圈，位在林森北路條通商圈。店內裝潢以日式居酒屋風格為主，空間寬敞舒適，提供半開放式包廂與獨立座位區。最特別的是，雖然是串燒專門店，卻沒有一般燒烤店常見的油煙味，讓人可以大快朵頤，毫無負擔。▲中山站串燒店「一起烤串」店內裝潢以日式居酒屋風格為主，空間寬敞舒適 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲中山站串燒店「一起烤串」推薦菜單：醬燒雞肉 $79、鹽味雞松板 $79、醬燒雪花牛 $79、鹽味櫻桃鴨胸 $99 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內串燒選擇豐富，包含雞肉、牛肉、羊肉、海鮮與蔬菜等多種品項，並搭配四款不同調味粉，讓每一口都充滿變化。而菜單上都是以2串做標價，最低只要59元起就能開吃，等於一串不到30元，價錢相當平易近人。從經典的「鹽味雞松板」、「醬燒雪花牛」，一直到「烤白蝦」、「柳葉魚」等可都別錯過。​​​​​​​▲中山站串燒店「一起烤串」推薦菜單：醬燒雞肉 $79、鹽味雞松板 $79、醬燒雪花牛 $79、鹽味櫻桃鴨胸 $99 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲中山站串燒店「一起烤串」推薦菜單：醬燒雞肉丸 $79、櫛瓜 $59、香菇 $59 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「一起烤串」的自動烤肉機不僅讓燒烤變得簡單有趣，還貼心設計了保溫層，讓大家來這邊能夠悠閒聊天，不必擔心食物變冷。加上價格實惠、食材新鮮、環境舒適，難怪開幕不久便成為中山商圈的人氣餐廳。無論是想來場輕鬆的小酌，或是與好友大快朵頤，這家自動烤串店都值得一試。▲中山站串燒店「一起烤串」可以搭配四款不同調味粉，讓每一口都充滿變化 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲中山站串燒店「一起烤串」推薦菜單：明太子烤飯糰 $99 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台北市中山區中山北路一段121巷34之1號

營業時間：17:00–01:00

台北平價居酒屋 中山站串燒 一起烤串 推薦菜單

推薦菜單：明太子烤飯糰 $99、醬燒雞肉丸 $79、櫛瓜 $59、香菇 $59、醬燒雞肉 $79、鹽味雞松板 $79、醬燒雪花牛 $79、鹽味櫻桃鴨胸 $99、白蝦 $99、Orion 生啤酒 $99