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東區餐酒館推薦！吾居炭火餐酒9種醬料 9道新菜推薦，東區約會先訂位。

東區 餐酒館 約會 餐廳 more
2025-03-27 23:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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東區約會餐酒館先訂位！台北東區的餐酒館密度超高，也是許多人約會、聚餐的熱門地點之一。2025新開幕的「吾居炭火餐酒」除了主打炭火直烤餐點、私廚等級的料理、還有超嗨KTV包廂之外，這次更推出9種醬料全新吃法，挑戰東區約會餐廳新歡。

▲台北東區約會聚餐餐酒館推薦，吾居炭火餐酒新菜單、9種醬料超浮誇 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲東區餐酒館推薦，吾居炭火餐酒主打全新9種醬料超浮誇 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



吾居炭火餐酒提供多種炭火直烤肉品、海鮮、蔬菜，為了讓人有更奢華、更有儀式感的吃法，這次主廚團隊推出全新「9大醬料」以及新菜單同步登場，9種醬料能吃到不同質地、不同風味變化，從韓式泡菜沾醬、地中海風的應嘴豆醬、還有日系的金桔椪醋、西班牙羅曼斯克醬等通通都有。即日起只要點選任一款烤物，就能選擇2種醬料搭配。為了不讓粉絲們選擇障礙發作，店家也提供搭配推薦組合，讓人像是挑茶、挑香水一樣，挑選出最適合自己的沾醬。

▲東區餐酒館推薦，吾居炭火餐酒主打全新9種醬料超浮誇 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲東區餐酒館吾居炭火餐酒主打全新9種醬料，點烤物可以任選搭配醬料 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

吾居的烤物有多種肉肉可以選擇，牛肉就提供了「A5宮崎和牛貝身、嚴選美國沙朗、厚切牛舌」3種，還有豬肉、雞腿排等種類。推薦搭配肉類沾醬有酸爽微辣的「甜椒醬」、微嗆辣的「韓式芥末」，而牛排也有絕配的「紅酒醬」可以一起品嚐。

▲吾居炭火餐酒主打全新9種醬料，吃得到A5宮崎和牛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲吾居炭火餐酒主打全新9種醬料，吃肉品推薦搭配甜椒醬、韓式芥末、紅酒醬 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


此外，還有拷物系列必備的鯖魚、大蝦、透抽、干貝等海鮮，也呈現食材的原味，店家最推薦搭配沾醬有多層次、清爽系的「金桔椪醋」、跟蝦子最搭的「雞尾酒醬」、還有奶香微辣的「柚子剝皮辣椒蛋黃醬」，更能凸顯海鮮的鮮味。

▲吾居炭火餐酒烤物系列以組合擺盤呈現，增加用餐儀式感 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲吾居炭火餐酒主打全新9種醬料，吃海鮮推薦搭配金桔椪醋、雞尾酒醬、柚子剝皮辣椒蛋黃醬 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


蔬菜除了必點節瓜、綠青花之外，粉絲也一定要吃糯米椒、以及邪惡調味的甜玉米，讓人吃一口就忍不住整段嗑光。蔬菜類與各種沾醬都更百搭，其中更推薦沾取涮嘴的「泡菜美乃滋」、以及堅果香氣的「羅曼斯克醬」、地中海風的「胡麻鷹嘴豆醬」，不只讓人越吃越涮嘴，更能把食材的風味更升級。

▲吾居炭火餐酒蔬菜烤物必吃推薦糯米椒、綠青花、超厚節瓜與甜玉米 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲吾居炭火餐酒主打全新9種醬料，吃蔬菜推薦搭配泡菜美乃滋、羅曼斯克醬、胡麻鷹嘴豆醬 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


不只有烤物，吾居的冷菜與熱食更是造訪必吃，冷菜推薦「稻燻生青甘佐虎奶醬汁」搭配第十種隱藏版醬料，起司控必點「繽紛番茄起司芝麻葉沙拉」前菜就掃盤。還有超推熱菜「楓糖培根苞子甘藍」、湯品推薦「蛤蜊昆布大根原湯」看起來是乳白色濃湯，喝起來卻是清新的蘿蔔湯。本次吾居的新菜、新醬料搭配，都把炭火餐酒館的吃法更加升級，讓人下次約東區聚餐、約會，又有理由可以衝。

▲吾居炭火餐酒除了全新9種醬料，新菜單推薦必吃稻燻生青甘佐虎奶醬汁 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲吾居炭火餐酒主打全新9種醬料，新菜單冷菜推薦必吃繽紛番茄起司芝麻葉沙拉  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

吾居炭火餐酒

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷59號1樓
電話：02-27116757


 

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