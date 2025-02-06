280元吃壽喜燒！台北東區火鍋「しゃぶ信玄」小菜任你吃到飽，肉控還能直接不點菜盤，台北的朋友又有壽喜燒的新選擇了。店面地點靠近捷運忠孝復興站，交通位置相當方便，菜單主打個人式日式火鍋，最低只要190元就能開吃，包含壽喜燒、涮涮鍋等不同的選擇，現在就趕緊來看看。



▲▼台北東區平價壽喜燒「しゃぶ信玄」最低280元吃壽喜燒 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北東區火鍋 平價壽喜燒 しゃぶ信玄

位於大安路巷弄內，「しゃぶ信玄」距離捷運忠孝復興站約步行7分鐘即可抵達。店內裝潢以簡約日式風格為主，溫暖燈光搭配現代感設計，營造出舒適放鬆的用餐氛圍。特別規劃的吧台座位區，讓一人用餐的顧客也能自在享受壽喜燒的美味，而多人用餐則有四人座位可選擇，適合家庭、朋友或情侶約會。推薦閱讀： 339元吃到飽在這！狂涮日本和牛、韓國烤肉無限吃，5間「中山吃到飽餐廳」最高CP值是這一家。

▲▼位於大安路巷弄內，「しゃぶ信玄」距離捷運忠孝復興站約步行7分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「しゃぶ信玄」提供個人鍋物，湯底有壽喜燒、成吉思汗鍋及昆布鍋三種選擇。壽喜燒湯底以獨家秘製醬汁調製，呈現道地關東風味，鹹香濃郁且層次豐富。另可選擇加價40元升級為泡泡醬汁，質地更為細膩，提升壽喜燒的滑順口感。▲▼「しゃぶ信玄」提供個人鍋物，湯底有壽喜燒、成吉思汗鍋及昆布鍋三種選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝肉品方面，最低190元可享「旨香豬五花」、「冰鮮干貝」或「美國雪花牛」，也可加價購選擇「美國牛小排」或「和牛紐約客」等高級肉品。點選肉盤後，顧客可依喜好自由取用自助吧上的小菜，如醃漬蘿蔔、胡麻秋葵、菇類漬物等，增添風味與口感變化。▲▼顧客可依喜好自由取用自助吧上的小菜，如醃漬蘿蔔、胡麻秋葵、菇類漬物等，增添風味與口感變化。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此外，店家還提供多款日式經典副餐，如山藥泥飯、茶碗蒸、馬鈴薯燉肉，以及蟹肉豆腐等，讓整體餐點更具豐富性。不過要注意，這家的點餐方式以全部單點為主，包含菜盤、白飯都要額外單點；不過相較之下，愛吃肉的饕客也能直攻主餐，更可以只點肉、不選菜盤，享受最純粹的肉品風味。▲▼台北東區平價壽喜燒「しゃぶ信玄」推薦菜單：山藥泥白飯 $60、茶碗蒸 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝整體而言，「しゃぶ信玄」以高品質日式鍋物，讓大家能輕鬆享受美味壽喜燒與火鍋。特別是這裡提供了靈活的餐點搭配方式，可以根據個人口味選擇不同肉品，甚至不點菜盤，專心品味涮肉的極致口感。再加上小菜吃到飽、獨家泡泡醬汁，以及舒適的用餐環境等優點，無論是獨自用餐還是聚餐，都值得一試。▲▼台北東區平價壽喜燒「しゃぶ信玄」推薦菜單：單點肉品 $190（冰鮮干貝 +$0、日本A5紐約客 +$580） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大安區大安路一段51巷19號1樓

營業時間：12:00–21:00；週一二公休

台北東區火鍋 平價壽喜燒 しゃぶ信玄 推薦菜單

推薦菜單：成吉思汗湯底 $90、壽喜燒湯底（關西/關東）$90、昆布湯底 $0、單點肉品 $190（美國PRIME 牛小排 +$380、日本A5紐約客 +$580）、白飯 $10、山藥泥白飯 $60、季節蔬菜盤 $150、茶碗蒸 $60