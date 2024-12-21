台北火鍋控又有新開店了！藏在台北東區巷弄中，於近日開了一間「SHABU ZEN」火鍋新品牌，將日式用餐美學和西餐調味完美融合，其內外場成員有超過半數都有米其林餐廳的經驗，為大家打造台北高端火鍋的新選擇，從1,250元起至4,100元不等，在特別的紀念日、情人節等吃大餐的日子，不妨到台北東區SHABU ZEN吃火鍋。



▲▼台北東區火鍋推薦 SHABU ZEN日式火鍋 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



SHABU ZEN 店家資訊

以套餐形式呈現的SHABU ZEN，強調自製的個性化風味，從開胃菜到甜點呈現精緻西餐的層次感，就連食器也選用高質感的田燒KIHARA系列，展現日本職人的美。火鍋最重要的鍋底經過不斷的研發，最終以日式昆布、柴魚片為基底，再加入蟲草花、「東京藏人 澤乃井」的純米吟釀清酒堆疊出多層次香氣。▲▼台北東區火鍋 SHABU ZEN有多人共鍋，也有個人小火鍋/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝肉品部分也提供各部位不同口感、風味選擇，首推最夢幻肉品「日本A5等級宮崎和牛」，此外團隊也推出特色醃製嗽品，有稻草煙燻「東寶黑豬里肌」，吃紅玉紅茶飼養的紅玉雞肉則是經紹興酒、甘草與白醬油醃漬入味。並準備煙燻鹽、昆布鹽與胡椒鹽三種不同鹽，引出肉質的鮮甜。▲▼SHABU ZEN日式火鍋肉品推薦日本A5等級宮崎和牛 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝店內主打自製的獨特風味，從前菜有用鼠尾草提味的胡麻過貓拌；日式湯豆腐則是用自製醃燻橄欖油和柚子胡椒，清爽的豆腐拉到新高度；淋上花椒油提香的香麻拌黃瓜，更是涮嘴開胃。就連特製鮮蝦滑、雞軟骨手工丸與旗魚滑也都是手工製作，每一口都能感受到新鮮與用心。另外，特別推薦「和牛咖哩飯」用大量蔬菜和柴魚高湯熬煮，超下飯。▲▼SHABU ZEN火鍋餐點皆為自製 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝吃鍋最後一定要來一份雜炊，在濃郁的鍋底中加入山形輝映米、蛋液與海苔絲慢慢熬煮，完美收尾。就連甜點也是獨具一格，將自製風味油加入甜點中碰出新滋味，覆盆莓奶酪加入綠胡椒油；而芒果西米露則以咖啡粉與咖啡油點綴。推薦閱讀： 林口火鍋吃到飽599元！圍圍爐爐火鍋吃到飽「調酒 鹹酥雞」無限吃。 ▲▼SHABU ZEN日式火鍋雜炊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

電話：（02）2721-6336

地址：台北市大安區復興南路一段107巷14號

營業時間：週一、二公休；週三、四 17:30~22:30；週五～週日 12:00~14:00 / 17:30~22:30

套餐價錢：1,250元起至4,100元不等