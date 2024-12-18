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林口火鍋吃到飽599元！圍圍爐爐火鍋吃到飽「調酒 鹹酥雞」無限吃。

林口美食 火鍋 吃到飽 圍圍爐爐 more
2024-12-18 11:15:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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林口火鍋控、吃到飽控準備開吃！在桃園中壢、台北信義區都有極高人氣的火鍋吃到飽「圍圍爐爐」，將於12/28正式插旗林口，最便宜799元就能享受火鍋吃到飽，若加入會員再加碼送200元抵用券，等於599元就能大吃特吃。同時，為了歡慶圍圍爐爐林口店開幕，推出姓名對中「林口圍爐」任一個字的發音，即可直接打85折，等於一個人679元就能開鍋吃到飽。

▲▼火鍋吃到飽新開店 圍圍爐爐林口店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



圍圍爐爐將於12/28正式進軍林口，最便宜方案為799元，但若是點升級方案899元就能享有和牛吃到飽以及現做特調飲料無限喝，只要多100元整體菜色選擇三級跳，為林口人獻上不一樣的鍋物體驗。鍋底部分有經典川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯、百蔬膠原雞豚湯和主廚季節鍋底等選擇，強調使用天然食材每日新鮮現煮，不添加任何化學調味料，只為了讓火鍋控吃得開心又安心。

▲▼林口火鍋吃到飽推薦「圍圍爐爐林口店」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


除了有各種肉品、海鮮、生鮮時蔬無限吃到飽之外，在圍圍爐爐菜單中還特別推出廣島炸牡蠣佐塔塔醬、黃金海老炸蝦、松露薯條、韓式炸雞、椒麻鹹酥雞等炸物，通通都可以無限加點。自助吧提供大苑子芒果冰沙、HERSHEY'S太妃糖可可冰沙、自製特調水果茶、哈根達斯等，比起一般火鍋吃到飽自助飲料吧更加豐富。

▲▼圍圍爐爐林口店有各種炸物、飲料、哈根達斯吃到飽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


同時，也規劃現點現做的熟食區和調飲罷台區，前者近日和鬍鬚張聯名推出獨家「XO鬍鬚張滷霸飯」，還有炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯任選。後者則是有多款調飲只要點夠899元和1,199元方案即可無限喝到飽，若再加價399元升級調酒放題。

▲▼圍圍爐爐火鍋有現點現做熟食區和調飲區 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


為了歡慶林口店開幕，12/28~12/30圍圍爐爐林口店開幕限時3天，名字有「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ」任一音，全桌享85折優惠。若是加入官方LINE註冊會員再送200元折價券，消費滿百累積1點，下次用餐還能折抵金額，開幕期間吃火鍋最划算。

推薦閱讀：海底撈個人火鍋！九宮格菜盤 自助吧吃到飽，499元火鍋控衝。

▲▼圍圍爐爐林口店開幕推優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



 

圍圍爐爐 林口店店家資訊

開幕時間：2024/12/28(六) 
地址：新北市林口區仁愛路二段526號1樓 
電話：02-2602-8818
營業時間：11:00-24:00，最後收客至20:00
 

圍圍爐爐 林口店吃到飽價錢

基本放題 午餐 799元/人；晚餐、假日(例假日)全時段 899元/人。
海陸放題 午餐 899元/人；晚餐、假日(例假日)全時段 999元/人。（免費招待特調暢飲）
和牛放題 午餐 1,199元/人；晚餐、假日(例假日)全時段 1,299元/人。（免費招待特調暢飲）
399元調酒放題，和牛放題方案再升級KIRIN生啤喝到飽。
 

圍圍爐爐 林口店開幕優惠

優惠時間：2024/12/28-12/30
優惠內容：只要姓名中包含「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ」任一音，全桌即享85折優惠。

 

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圍圍爐爐 林口店

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place新北市林口區仁愛路二段526號1樓
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