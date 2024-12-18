林口火鍋控、吃到飽控準備開吃！在桃園中壢、台北信義區都有極高人氣的火鍋吃到飽「圍圍爐爐」，將於12/28正式插旗林口，最便宜799元就能享受火鍋吃到飽，若加入會員再加碼送200元抵用券，等於599元就能大吃特吃。同時，為了歡慶圍圍爐爐林口店開幕，推出姓名對中「林口圍爐」任一個字的發音，即可直接打85折，等於一個人679元就能開鍋吃到飽。



▲▼火鍋吃到飽新開店 圍圍爐爐林口店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



圍圍爐爐 林口店店家資訊

圍圍爐爐將於12/28正式進軍林口，最便宜方案為799元，但若是點升級方案899元就能享有和牛吃到飽以及現做特調飲料無限喝，只要多100元整體菜色選擇三級跳，為林口人獻上不一樣的鍋物體驗。鍋底部分有經典川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯、百蔬膠原雞豚湯和主廚季節鍋底等選擇，強調使用天然食材每日新鮮現煮，不添加任何化學調味料，只為了讓火鍋控吃得開心又安心。▲▼林口火鍋吃到飽推薦「圍圍爐爐林口店」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了有各種肉品、海鮮、生鮮時蔬無限吃到飽之外，在圍圍爐爐菜單中還特別推出廣島炸牡蠣佐塔塔醬、黃金海老炸蝦、松露薯條、韓式炸雞、椒麻鹹酥雞等炸物，通通都可以無限加點。自助吧提供大苑子芒果冰沙、HERSHEY'S太妃糖可可冰沙、自製特調水果茶、哈根達斯等，比起一般火鍋吃到飽自助飲料吧更加豐富。▲▼圍圍爐爐林口店有各種炸物、飲料、哈根達斯吃到飽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝同時，也規劃現點現做的熟食區和調飲罷台區，前者近日和鬍鬚張聯名推出獨家「XO鬍鬚張滷霸飯」，還有炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯任選。後者則是有多款調飲只要點夠899元和1,199元方案即可無限喝到飽，若再加價399元升級調酒放題。▲▼圍圍爐爐火鍋有現點現做熟食區和調飲區 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為了歡慶林口店開幕，12/28~12/30圍圍爐爐林口店開幕限時3天，名字有「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ」任一音，全桌享85折優惠。若是加入官方LINE註冊會員再送200元折價券，消費滿百累積1點，下次用餐還能折抵金額，開幕期間吃火鍋最划算。推薦閱讀： 海底撈個人火鍋！九宮格菜盤 自助吧吃到飽，499元火鍋控衝。 ▲▼圍圍爐爐林口店開幕推優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

開幕時間：2024/12/28(六)

地址：新北市林口區仁愛路二段526號1樓

電話：02-2602-8818

營業時間：11:00-24:00，最後收客至20:00



圍圍爐爐 林口店吃到飽價錢

基本放題 午餐 799元/人；晚餐、假日(例假日)全時段 899元/人。

海陸放題 午餐 899元/人；晚餐、假日(例假日)全時段 999元/人。（免費招待特調暢飲）

和牛放題 午餐 1,199元/人；晚餐、假日(例假日)全時段 1,299元/人。（免費招待特調暢飲）

399元調酒放題，和牛放題方案再升級KIRIN生啤喝到飽。



圍圍爐爐 林口店開幕優惠

優惠時間：2024/12/28-12/30

優惠內容：只要姓名中包含「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ」任一音，全桌即享85折優惠。