一個人吃海底撈只要499元！平日揪不到人吃海底撈也沒關係，海底撈悄悄推出個人火鍋套餐，以撈派九宮格的形式呈現，再加上自助吧台上的小菜、水果和甜點吃到飽，還有極致貼心的服務，就算只有一個人來吃海底撈火鍋，也不怕孤單無聊。



▲海底撈推個人火鍋 自助吧吃到飽，圖為海底撈餐點資料圖 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



於海底撈粉絲團曝光的「撈派九宮格單人套餐」，於全台門市平日白天時段登場，是專為一人獨享設計的個人套餐，九宮格中有肉片、蝦滑、新鮮時蔬、響鈴卷、火鍋料等，通通都是人氣熱銷款，共推出兩款套餐選擇，分別是牛豬單人套餐$499，以及牛豬雙饗旗艦單人餐$599。



▲海底撈個人火鍋套餐/ 海底撈提供、WalkerLand窩客島整理

海底撈 撈派九宮格個人套餐

販售地點：海底撈全台門市

套餐內容：牛、豬單人套餐 $499；牛豬雙饗旗艦單人餐 $599(信義店售價$520/$620)

注意事項：

1、圖片僅供參考，實際內容以門店販售為主

2、本套餐不與其他優惠併用、不適用節日/假日

3、海底撈火鍋保有修改、變更及終止之權利



海底撈 撈派九宮格各店販售時間

信義微風南山店 週一至週五14:00-16:00

台北京站店 週一至週五14:00-17:00 (僅售$499套餐)

台北慶城店 週一至週四11:00-16:00(僅售$499套餐)

台北西門店 週一至週五14:00-17:00

板橋大遠百店 週一至週五14:00-16:00(僅售$499套餐)

新莊宏匯店 週一至週五14:00-16:00(僅售$499套餐)

桃園統領店 週一至週五14:00-16:00

桃園台茂店 週一至週五11:00-17:00、週日至週四22:00-03:00(僅售$499套餐)

新竹大遠百店 週一至週五14:00-17:00

台中中友店 週一至週五11:00-17:00

台中大遠百店 週一至週五14:00-17:00、週日至週四22:00-03:00

台中廣三SOGO店 週一至週五11:00-17:00

台南FOCUS店 週一至週五11:00-17:00

台南南紡店 週一至週五11:00-17:00、週日至週四22:00-03:00

高雄漢神巨蛋店 週一至週五13:00-16:00

高雄大遠百店 週一至週五11:00-17:00