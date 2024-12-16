牛排教父開火鍋店！寒流來襲就算是照三餐吃火鍋，對於火鍋控來說也只是剛剛好而已。這次就連牛排教父鄧有癸也跨足火鍋市場，在台北東區巷弄裡開設全新「WAGYU CLUB shabushabu和牛涮涮鍋」，以經典日式涮涮鍋為主打，全程由專人桌邊服務代煮，更主打現點現切的冷藏頂級牛肉拼盤，整套最便宜1480元，即日起試營運為台北火鍋控帶來全新享受。



▲▼台北火鍋推薦WAGYU CLUB和牛涮涮鍋，牛排教父新開火鍋店/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



WAGYU CLUB shabushabu和牛涮涮鍋

鄧師傅特意至日本考察，將最正統的日式涮涮鍋結合西餐，推出兩個套餐。湯頭上以經典日式涮涮鍋為主打，嚴選北海道羅臼昆布、鰹節與小魚干等熬煮，淡淡鮮味的湯頭無論涮上蔬食和肉片都超適合。此外，更特製日本職人手工銅鍋，以獨特雙層構造均勻導熱，完美掌控涮肉溫度與時間，確保每片肉品在1至2秒內達到最佳熟度。▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋共有兩款套餐選擇/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝每套火鍋套餐皆包含前菜、和牛拼盤、烏龍麵、什錦野菜盤與甜點，有基本款1,480元可以吃到澳洲M8和牛與美國Prime肋眼雙拼肉盤，喜愛肉感的肉控一定會愛。而升級版日本和牛三款拼盤則視為2,280元，近期選用高品質的神戶紅酒牛、宮崎牛、山形牛，入口欲化的口感讓肉肉控一生推。肉片厚度更經過反覆測試，以精準的1.8mm切片方式呈現，釋放出最優質的油脂與肉汁風味，細節的用心無一不令人驚嘆。▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋肉片厚度1.8mm/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為了讓饕客享受最極致的體驗，全程皆由專人桌邊服務，並根據食材的風味安排品嚐的順序，肉品部分更貼心準備了瀝湯汁的網架，將多餘的湯汁瀝出，讓人一口吃到滿滿的肉香。醬料部分提供日式涮涮鍋經典橙醋、胡麻醬與辣油，每一口都可依照個人喜好加以變化。▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋提供三種沾醬/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，前菜部分提供鮮美海鮮「鮑魚天婦羅」、燉製入味軟爛「和牛赤味噌土手燒」以及用新鮮蟹肉製成的「蟹肉山藥蒸蛋白」。甜點則是有「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」、「利休抹茶紅豆最中餅」和冬季最新設計的「麻糬桂花紅豆湯」，為饗宴畫下完美句點。推薦閱讀： 年菜外帶吃橘色火鍋！5大橘色火鍋年菜搶預訂，外帶 宅配都可。 ▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋有前菜、甜點等/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

營業時間：18:00～22:00（中午不營業）

電話：02-27112206

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號

座位：燒肉區48、鍋物區52位（包廂區可容納8-12位）

注意事項：試營運期間，僅開放部分座位數，視營運狀況隨時調整可接待座位數。