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台北火鍋新開店！牛排教父火鍋WAGYU CLUB就在東區，1,480元吃整套。

WAGYU CLUB 台北火鍋 日式 火鍋 more
2024-12-16 12:05:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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牛排教父開火鍋店！寒流來襲就算是照三餐吃火鍋，對於火鍋控來說也只是剛剛好而已。這次就連牛排教父鄧有癸也跨足火鍋市場，在台北東區巷弄裡開設全新「WAGYU CLUB shabushabu和牛涮涮鍋」，以經典日式涮涮鍋為主打，全程由專人桌邊服務代煮，更主打現點現切的冷藏頂級牛肉拼盤，整套最便宜1480元，即日起試營運為台北火鍋控帶來全新享受。

▲▼台北火鍋推薦WAGYU CLUB和牛涮涮鍋，牛排教父新開火鍋店/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



鄧師傅特意至日本考察，將最正統的日式涮涮鍋結合西餐，推出兩個套餐。湯頭上以經典日式涮涮鍋為主打，嚴選北海道羅臼昆布、鰹節與小魚干等熬煮，淡淡鮮味的湯頭無論涮上蔬食和肉片都超適合。此外，更特製日本職人手工銅鍋，以獨特雙層構造均勻導熱，完美掌控涮肉溫度與時間，確保每片肉品在1至2秒內達到最佳熟度。

▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋共有兩款套餐選擇/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


每套火鍋套餐皆包含前菜、和牛拼盤、烏龍麵、什錦野菜盤與甜點，有基本款1,480元可以吃到澳洲M8和牛與美國Prime肋眼雙拼肉盤，喜愛肉感的肉控一定會愛。而升級版日本和牛三款拼盤則視為2,280元，近期選用高品質的神戶紅酒牛、宮崎牛、山形牛，入口欲化的口感讓肉肉控一生推。肉片厚度更經過反覆測試，以精準的1.8mm切片方式呈現，釋放出最優質的油脂與肉汁風味，細節的用心無一不令人驚嘆。

▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋肉片厚度1.8mm/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


為了讓饕客享受最極致的體驗，全程皆由專人桌邊服務，並根據食材的風味安排品嚐的順序，肉品部分更貼心準備了瀝湯汁的網架，將多餘的湯汁瀝出，讓人一口吃到滿滿的肉香。醬料部分提供日式涮涮鍋經典橙醋、胡麻醬與辣油，每一口都可依照個人喜好加以變化。
▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋提供三種沾醬/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


此外，前菜部分提供鮮美海鮮「鮑魚天婦羅」、燉製入味軟爛「和牛赤味噌土手燒」以及用新鮮蟹肉製成的「蟹肉山藥蒸蛋白」。甜點則是有「水蜜桃冷湯杏仁豆腐」、「利休抹茶紅豆最中餅」和冬季最新設計的「麻糬桂花紅豆湯」，為饗宴畫下完美句點。

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▲▼台北火鍋新開店WAGYU CLUB和牛涮涮鍋有前菜、甜點等/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

WAGYU CLUB shabushabu和牛涮涮鍋

營業時間：18:00～22:00（中午不營業）
電話：02-27112206
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄20號
座位：燒肉區48、鍋物區52位（包廂區可容納8-12位）
注意事項：試營運期間，僅開放部分座位數，視營運狀況隨時調整可接待座位數。

 

 

 

 

 

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