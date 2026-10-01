完成打卡直接領1,000元住宿折抵券！新北500萬加碼好禮大公開，百萬白色TOYOTA純電車與iPhone免費抽

新北國旅補助500萬元加碼好禮正式揭曉！民眾完成15條主題路線打卡即可領1,000元住宿券，還能抽百萬純電車。新北市政府觀光旅遊局表示，希望透過數位任務與消費獎勵，鼓勵旅客深入景點並延長停留時間。

出遊又能賺好康的機會來了，新北市政府觀光旅遊局推出115年上山下海E宿新北打卡趣國旅補助活動，正式公開總價值高達5,000,000元的豪華加碼抽獎名單。只要入住新北合作旅宿並完成指定任務，就有機會把價值突破100萬元的白色TOYOTA bZ4X純電車免費開回家，現場還有知名品牌按摩椅、10支最新型iPhone手機以及電動機車等夢幻大獎。想讓假期變得豐富又充滿驚喜，現在就準備好背包，展開一場兼具質感與好康的新北小旅行。

▲踏青兼拍照打卡好去處首推新北市美術館，線條俐落的美學建築在藍天綠地襯托下怎麼拍都好看，走一趟不僅能沉浸在藝術氣息裡，還能順便完成打卡任務賺好康。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理



拿1,000元住宿折抵券，走進山海風光與質感老街

打開我的新北市APP，這次特別規劃了15條主題打卡路線、串聯75個特色景點。無論是想踏上蔚藍海岸感受海風拂面，或是走進靜謐山林吸飽芬多精，甚至穿梭在古色古香的歷史老街與熱鬧商圈，都能隨心所欲自由安排。只要解鎖指定路線，就能直接領取1,000元新北幣住宿優惠券，結帳時輕鬆折抵旅宿費用，用超值價格住進溫馨質感的舒適房間，享受被暖陽照耀醒來的愜意時光。

豪華好禮重磅登場，百萬純電車與熱門3C一次打包

除了直接折抵住宿費，總價值高達5,000,000元的獎項細節更是令人眼睛一亮。頭獎直接送出線條俐落、充滿科技感的白色TOYOTA bZ4X純電車，讓你在未來的每一趟旅程都能享受安靜流暢的駕駛體驗。想在家放鬆的身心，也有知名品牌按摩椅能深層舒緩每一吋疲憊肌肉，隨手拿著最新型iPhone捕捉生活的美好瞬間，或是騎著輕快順暢的電動機車穿梭巷弄，各種提升生活質感的重磅好禮通通準備好了。

戶外裝備與溫泉票券全收錄，打包專屬旅行記憶

針對喜歡戶外活動的玩家，上山下海旅行獎準備了極具質感的登山車、能清晰記錄美麗風景的戶外相機、精準掌握運動數據的智慧手錶，以及觸感優良、耐用便利的露營裝備，讓每次出遊都充滿儀式感。想享受悠閒放鬆時刻，山海溫泉獎提供在地觀光旅遊票券，邀請得獎者再度走訪新北。探索新北獎更將溫潤手感的鶯歌燒青瓷旅行茶具組、重現礦業時光的手作感黃金博物館金礦台車造型擴香石，以及散發清新宜人茶香的坪林特色茶禮收入其中，搭配知名飯店餐券，讓人在舌尖與生活中細細品味新北的獨特魅力。

掌握抽獎關鍵攻略，輕鬆累積次數中大獎

想要順利把大獎帶回家，幾項關鍵步驟絕對不能忘記。民眾需要先成為我的新北市APP進階會員，並完成指定的打卡路線，活動期間使用APP錢包消費100元新北幣，或是使用本次活動住宿優惠券與其他市政活動優惠券，就能取得抽獎資格。每完成1條不同的打卡路線，就能額外增加1次抽獎機會，解鎖越多的景點路線，中獎機率就越高，每人最多可獲得1項獎項。需要注意的是，APP進階會員採實名制審查，上傳身分證件後的人工審核時間約需3至5個工作天，錢包開通也需要完成手機OTP驗證，建議大家提早下載APP並完成註冊程序，才能順利開啟這趟有吃有玩又能抽大獎的新北之旅。

▲這次新北國旅補助送禮完全不手軟，總價值高達5,000,000元的豪華陣容全公開，最大獎直接祭出超帥氣白色TOYOTA純電車，還有知名品牌按摩椅、最新款iPhone手機跟質感電動機車等大獎，通通準備好讓幸運兒帶回家。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

▲拿出手機打開APP，輕鬆踩點解鎖任務，看到畫面跳出打卡成功瞬間真的超級療癒，只要走完指定景點就能輕鬆累積1次抽獎機會，解鎖越多的不同路線，離夢幻大獎就更近一步。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理









115年上山下海 E宿新北打卡趣

活動內容與任務

指定打卡路線： 透過「我的新北市」APP，規劃 15 條主題路線，串聯 75 個特色景點（涵蓋山海風光、歷史老街、特色商圈等）。

1,000元住宿優惠券： 完成指定打卡路線即可領取 1,000 元新北幣住宿優惠券，可直接折抵合作旅宿費用。

抽獎資格條件： 成為「我的新北市」APP 進階會員並完成打卡路線。 活動期間需以「我的新北市」APP 錢包消費 100 元新北幣，或使用本次活動住宿優惠券／其他市政活動優惠券。

抽獎機制： 每完成 1 條不同的打卡路線，即可增加 1 次抽獎機會（累積越多次，中獎機率越高）。 每人最多可獲得 1 項獎項。



加碼抽獎好禮（總價值 500 萬元）

豪華大獎： 白色 TOYOTA bZ4X 純電車 1 台（價值破百萬元） 知名品牌按摩椅 1 台 iPhone 最新型手機 10 支 電動機車 1 台

上山下海旅行獎： 登山車、戶外相機、運動手錶、露營裝備等。

山海溫泉獎： 新北在地觀光旅遊票券。

探索新北獎： 鶯歌燒青瓷旅行茶具組 黃金博物館金礦台車造型擴香石 坪林特色茶禮 知名飯店餐券與觀光景點旅遊票券



關鍵注意事項

實名制審查： 「我的新北市」APP 進階會員註冊採實名制，須上傳身分證件，人工審查約需 3 至 5 個工作天。

錢包開通： 開通 APP 錢包須綁定手機完成 OTP 驗證，建議民眾提早辦理申請。

官方查詢管道：請至「115年上山下海 E宿新北打卡趣」活動頁面、「新北市觀光旅遊網」或下載「我的新北市」APP 查詢細節。

剛領完1,000元新北幣住宿優惠券，還想掌握全臺有哪些超劃算的飯店折抵與限時國旅省錢攻略嗎？

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