梵谷名畫藏在台北景點！20大台北梵谷打卡景點快閃到12月，打卡抽梵谷周邊

梵谷名畫藏進台北景點！即日起至12/1拍20大梵谷打卡點打卡抽好禮，編輯鄭亦庭表示：快來台北景點找梵谷名畫。
台北隱藏版梵谷打卡點！臺北文化小旅行即日起至12月1日推出梵谷篇活動，把梵谷的名畫藏在20處台北景點裡，包含臺北表演藝術中心、松山文創園區、臺北市中山堂、天主教聖家堂與臺北流行音樂中心等，讓大家跟著梵谷走訪台北，更推出拍照抽獎活動，有機會獲得拍立得、梵谷紀念方巾，幫你整理20大梵谷打卡點，即日起至12/1快來拍台北梵谷打卡景點。
隱藏版20大台北梵谷打卡點「臺北文化小旅行：梵谷篇」精選20處台北景點，結合景點歷史背景、建築特色貼上梵谷作品壁貼，像是蟾蜍山煥民新村以《向日葵》展現聚落生命力，臺灣新文化運動紀念館搭配《舊鞋》連結民主歷程，松山文創園區則透過《在亞爾的臥室》呼應轉型文創的歷史軌跡，另外也有北投中心新村、北投兒童樂園、西本願寺、寶藏巖、臺北流行音樂中心等台北景點，近期快安排進行程裡來找梵谷。
拍台北梵谷打卡點抽好禮活動臺北文化小旅行：梵谷篇活動期間即日起至12/1，只要在20大「梵谷名畫現蹤點」合影並上傳至文化局臉書指定貼文，還能抽拍立得、限量梵谷紀念方巾等好禮，另外，前往台北文化100點拍照上傳至活動網站，分享故事還能套用梵谷筆觸風格，製作專屬作品，也有機會抽中限量梵谷紀念方巾。
騎YouBike減碳找梵谷抽小燈箱這次台北梵谷打卡點活動還特別聯手YouBike、U-Sport臺北樂運動，帶大家用最划算的低碳方式玩台北，梵谷身影會驚喜出現在YouBike站點與單車上，陪著大家騎車穿梭街頭，YouBike官方更熱情加碼100組聯名LED磁吸小燈箱，臺北市政府體育局也提供U-Sport獎勵100U 幣，鼓勵大家以低碳騎行方式尋找梵谷，還能一邊運動。
臺北文化小旅行：梵谷篇 活動資訊活動時間：即日起－12/1
20大台北復古打卡景點清單漢聲雜誌社(漢聲巷)
臺北偶戲館(庫房)
花卉試驗中心
臺北表演藝術中心
臺北流行音樂中心
新芳春茶行
松山文創園區(松山菸廠廠歌石碑)
臺灣新文化運動紀念館(扇形拘留室及水牢)
南港茶葉製造示範場
嗔哩岸打石文化展示牆
西本願寺
寶藏巖
北投中心新村
北投兒童樂園
福德爺長慶廟(榕樹)
日善公園(防空洞)
天主教聖家堂
臺北市中山堂
蟾蜍山煥民新村
殷海光故居
梵轉臺北文化100點 抽獎活動資訊活動期間：即日起－12/1
前往指定的20處臺北文化小旅行點位，尋找現場的梵谷壁貼，拍下梵谷X臺北文化小旅行點位圖像，將照片上傳至官方活動貼文留言區，完成抽獎資格。
台北市民福利：11/1前持有U-Sport帳號的在籍臺北市民參加活動，通過審核還能獲得100 U幣。
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