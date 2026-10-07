梵谷名畫藏在台北景點！20大台北梵谷打卡景點快閃到12月，打卡抽梵谷周邊

梵谷名畫藏進台北景點！即日起至12/1拍20大梵谷打卡點打卡抽好禮，編輯鄭亦庭表示：快來台北景點找梵谷名畫。

台北隱藏版梵谷打卡點！臺北文化小旅行即日起至12月1日推出梵谷篇活動，把梵谷的名畫藏在20處台北景點裡，包含臺北表演藝術中心、松山文創園區、臺北市中山堂、天主教聖家堂與臺北流行音樂中心等，讓大家跟著梵谷走訪台北，更推出拍照抽獎活動，有機會獲得拍立得、梵谷紀念方巾，幫你整理20大梵谷打卡點，即日起至12/1快來拍台北梵谷打卡景點。



▲隱藏版台北梵谷打卡點！臺北文化小旅行：梵谷篇將梵谷名畫融入松菸、中山堂、北流等20處台北景點。



▲20大台北梵谷打卡景點！花卉試驗中心、北流等台北景點現蹤梵谷畫作，即日起至12月1日限時開跑。





隱藏版20大台北梵谷打卡點

▲隱藏版20大台北梵谷打卡點！蟾蜍山煥民新村以《向日葵》展現聚落生命力。





拍台北梵谷打卡點抽好禮活動

▲隱藏版台北梵谷打卡點！台北流行音樂中心、寶藏巖、臺灣新文化運動紀念館等20處台北景點都有。





騎YouBike減碳找梵谷抽小燈箱

▲ 20大台北梵谷打卡景點，西本願寺結合梵谷名畫《野玫瑰》。



▲20大台北梵谷打卡點！漢聲雜誌社、天主教聖家堂梵谷打卡點。





「臺北文化小旅行：梵谷篇」精選20處台北景點，結合景點歷史背景、建築特色貼上梵谷作品壁貼，像是蟾蜍山煥民新村以《向日葵》展現聚落生命力，臺灣新文化運動紀念館搭配《舊鞋》連結民主歷程，松山文創園區則透過《在亞爾的臥室》呼應轉型文創的歷史軌跡，另外也有北投中心新村、北投兒童樂園、西本願寺、寶藏巖、臺北流行音樂中心等台北景點，近期快安排進行程裡來找梵谷。臺北文化小旅行：梵谷篇活動期間即日起至12/1，只要在20大「梵谷名畫現蹤點」合影並上傳至文化局臉書指定貼文，還能抽拍立得、限量梵谷紀念方巾等好禮，另外，前往台北文化100點拍照上傳至活動網站，分享故事還能套用梵谷筆觸風格，製作專屬作品，也有機會抽中限量梵谷紀念方巾。這次台北梵谷打卡點活動還特別聯手YouBike、U-Sport臺北樂運動，帶大家用最划算的低碳方式玩台北，梵谷身影會驚喜出現在YouBike站點與單車上，陪著大家騎車穿梭街頭，YouBike官方更熱情加碼100組聯名LED磁吸小燈箱，臺北市政府體育局也提供U-Sport獎勵100U 幣，鼓勵大家以低碳騎行方式尋找梵谷，還能一邊運動。

臺北文化小旅行：梵谷篇 活動資訊

20大台北復古打卡景點清單

梵轉臺北文化100點 抽獎活動資訊

活動時間：即日起－12/1漢聲雜誌社(漢聲巷)臺北偶戲館(庫房)花卉試驗中心臺北表演藝術中心臺北流行音樂中心新芳春茶行松山文創園區(松山菸廠廠歌石碑)臺灣新文化運動紀念館(扇形拘留室及水牢)南港茶葉製造示範場嗔哩岸打石文化展示牆西本願寺寶藏巖北投中心新村北投兒童樂園福德爺長慶廟(榕樹)日善公園(防空洞)天主教聖家堂臺北市中山堂蟾蜍山煥民新村殷海光故居活動期間：即日起－12/1前往指定的20處臺北文化小旅行點位，尋找現場的梵谷壁貼，拍下梵谷X臺北文化小旅行點位圖像，將照片上傳至官方活動貼文留言區，完成抽獎資格。台北市民福利：11/1前持有U-Sport帳號的在籍臺北市民參加活動，通過審核還能獲得100 U幣。​​

近期必逛台北展覽、台北市集活動

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更多 20大台北梵谷打卡景點 照片：

▲20大台北梵谷打卡點！台北市中山堂內結合《花開的梅園》玻璃窗必拍。



▲20大台北梵谷打卡點！福德爺長慶廟榕樹下《收割者》、松菸結合梵谷名畫《在亞爾的臥室》。

