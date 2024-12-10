今年年菜就訂橘色火鍋！春節過年和家人團聚一起圍爐出火鍋，是年年最重要的時刻，為了讓大家省事、省力，台北老字號高端火鍋名店「橘色火鍋」幫大家準備好年菜組合，特別空運活體日本鱈場蟹、澳洲龍蝦與南非鮑魚，搭配美國Prime牛小排、日本和牛等頂級食材，為年節圍爐增添奢華與溫暖。不論是門市外帶還是冷凍宅配，通通都能滿足。即日起開放訂購橘色火鍋年菜，手刀快下訂。



▲▼橘色火鍋年菜套餐預訂，可內用外帶和宅配 / 橘色火鍋提供、WalkerLand窩客島整理



橘色火鍋 門市限定年菜套餐

尊爵海陸組 $25,800(6人份)

豪華海陸組 $16,800(6人份)

特饌海陸組 $8,888(4人份)

凡訂購門市年菜組可品嚐到橘色招牌甜點杏仁豆腐或焦糖布丁。



橘色火鍋門市年菜外帶

訂購時間：即日起至2025/1/23止

自取時間：2025/1/24 -1/28，每日12:30 - 17:00

訂購專線／取貨地點：

1、橘色一館 (台北市大安區大安路一段135號B1)

02-2776-1658 / 02-2771-0181

2、橘色A9館 (台北市信義區松壽路9號7樓)

02-8789-6068

3、橘色台中館 (台中市西屯區臺灣大道三段301號4樓)

04-2258-5655

4、Extension 1 by橘色 (台北市內湖區瑞光路631號1樓)

02-2657-1237



橘色火鍋 冷凍年菜火鍋宅配組

奢華和牛海陸饗 $8,800(4-5人份)

頂級豚雞海陸饗 $6,800(4-5人份)

宅配年菜皆附贈象徵財富與吉祥的黑木耳桂花釀。



橘色火鍋 宅配預購網址

2025年菜官網：https://lihi2.com/WbXAq

2025年菜宅配：https://lihi2.com/rBId5

訂購時間：即日起至2025/1/20止

到貨時間：2025/1/8 - 1/23陸續配送(實際到貨日請以黑貓宅配為準)

