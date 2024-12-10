今年年菜就訂橘色火鍋！春節過年和家人團聚一起圍爐出火鍋，是年年最重要的時刻，為了讓大家省事、省力，台北老字號高端火鍋名店「橘色火鍋」幫大家準備好年菜組合，特別空運活體日本鱈場蟹、澳洲龍蝦與南非鮑魚，搭配美國Prime牛小排、日本和牛等頂級食材，為年節圍爐增添奢華與溫暖。不論是門市外帶還是冷凍宅配，通通都能滿足。即日起開放訂購橘色火鍋年菜，手刀快下訂。
▲▼橘色火鍋年菜套餐預訂，可內用外帶和宅配 / 橘色火鍋提供、WalkerLand窩客島整理
橘色火鍋門市推出的尊爵海陸組以空運日本鱈場蟹為亮點，現拆蟹膏融入湯底化為黃金粥，寓意金玉滿堂，是年節餐桌上的壓軸之選。豪華海陸組則以澳洲龍蝦與南非鮑魚搭配美國Prime牛小排，呈現紅火吉祥的年味。針對小家庭的特饌海陸組，集合美國Prime牛肉、挪威鮭魚與松葉蟹鉗等食材，讓四人團圓同樣充滿儀式感。每組年菜更附招牌杏仁豆腐或焦糖布丁，為甜蜜的圍爐時光畫下圓滿句點。
▲▼橘色火鍋年菜空運日本鱈場蟹、澳洲龍蝦 / 橘色火鍋提供、WalkerLand窩客島整理
除了門市限定，橘色特別設計兩款適合小家庭的冷凍宅配年菜組，不用出門也能享受奢華年味。「奢華和牛海陸饗」選用日本黑毛和牛板腱，搭配松葉蟹鉗與干貝，象徵新春四海通達。「頂級豚雞海陸饗」則主打絲羽烏骨雞，搭配松阪豬與多國海鮮，充滿吉祥富足的寓意。宅配組均經急速冷凍保鮮，並附贈私房牛禮組與保冷袋，滿足味蕾之餘更帶來便利。
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▲▼橘色火鍋年菜宅配套餐 / 橘色火鍋提供、WalkerLand窩客島整理
橘色火鍋 門市限定年菜套餐
尊爵海陸組 $25,800(6人份)
豪華海陸組 $16,800(6人份)
特饌海陸組 $8,888(4人份)
凡訂購門市年菜組可品嚐到橘色招牌甜點杏仁豆腐或焦糖布丁。
橘色火鍋門市年菜外帶
訂購時間：即日起至2025/1/23止
自取時間：2025/1/24 -1/28，每日12:30 - 17:00
訂購專線／取貨地點：
1、橘色一館 (台北市大安區大安路一段135號B1)
02-2776-1658 / 02-2771-0181
2、橘色A9館 (台北市信義區松壽路9號7樓)
02-8789-6068
3、橘色台中館 (台中市西屯區臺灣大道三段301號4樓)
04-2258-5655
4、Extension 1 by橘色 (台北市內湖區瑞光路631號1樓)
02-2657-1237
橘色火鍋 冷凍年菜火鍋宅配組
奢華和牛海陸饗 $8,800(4-5人份)
頂級豚雞海陸饗 $6,800(4-5人份)
宅配年菜皆附贈象徵財富與吉祥的黑木耳桂花釀。
橘色火鍋 宅配預購網址
2025年菜官網：https://lihi2.com/WbXAq
2025年菜宅配：https://lihi2.com/rBId5
訂購時間：即日起至2025/1/20止
到貨時間：2025/1/8 - 1/23陸續配送(實際到貨日請以黑貓宅配為準)