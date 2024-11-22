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年菜就訂皮卡丘佛跳牆！皮卡丘 Hello Kitty甕衝老協珍和小七都能買到。

老協珍 寶可夢 Hello Kitty 年菜 more
2024-11-22 14:10:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

你家年菜照跟別人不一樣！每年都帶給大家滿滿驚喜的老協珍，這次不僅再度攜手Hello Kitty推出全新聯名年菜，更首次和寶可夢合作推出皮卡丘造型甕，一出場就讓鐵粉秒下單。超巨萌的皮卡丘甕、Hello Kitty甕讓你家年菜變得超萌、超吸睛。

▲▼老協珍年菜寶可夢、Hello Kitty聯名佛跳牆/ WalkerLand窩客島整理提供。



全新登場的老協珍Ｘ寶可夢聯名款，有佛跳牆和芋頭炊粉兩款口味，以皮卡丘造型甕包裝，立體浮雕設計充滿童趣。「佛跳牆」使用大甲芋頭、特選豬腳等高級食材，搭配熬製多時的高湯，香氣濃郁令人垂涎。「芋頭炊粉」則以綿密大甲芋頭與Q彈炊粉為主角，滿滿古早味的湯汁滋味融化人心。於老協珍搶先開賣，佛跳牆款瞬間被秒殺一空，之後將在11/27起於家樂福限量登場，還沒搶到的粉絲手刀準備好衝。

▲▼老協珍 寶可夢佛跳牆、寶可夢芋頭炊粉，買就送皮卡丘甕/ WalkerLand窩客島整理提供。


而Hello Kitty粉絲迎來十週年限量版「Hello Kitty新春蘋安佛跳牆」，附贈陶瓷砂鍋，直火加熱性能與夢幻外型兼具。砂鍋以紅蘋果與經典蝴蝶結點綴，傳遞「蘋蘋安安」的美好寓意。內含的佛跳牆加入黑玉烏參、南非鮑魚及北海道干貝等高級食材，濃郁湯頭與豐富層次，成為闔家團圓的不二選擇。此系列限量2000組已於官網與門市開搶，2025/1/1於7-11獨家販售，再次掀起年菜搶購熱潮。

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▲▼老協珍年菜Hello Kitty聯名佛跳牆/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

老協珍 寶可夢聯名款年菜

口味：佛跳牆-寶可夢款、芋頭炊粉-寶可夢款
販售時間、通路：11/18起老協珍官網、門市開搶，11/27家樂福販售。
 

老協珍 Hello Kitty十週年款佛跳牆

款式：Hello Kitty新春蘋安佛跳牆，附陶瓷砂鍋限量2000組。
販售時間、通路：11/18起官網、門市開賣，2025/1/1於7-11上架。

 

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 記者 蕭芷琳
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