你家年菜照跟別人不一樣！每年都帶給大家滿滿驚喜的老協珍，這次不僅再度攜手Hello Kitty推出全新聯名年菜，更首次和寶可夢合作推出皮卡丘造型甕，一出場就讓鐵粉秒下單。超巨萌的皮卡丘甕、Hello Kitty甕讓你家年菜變得超萌、超吸睛。



▲▼老協珍年菜寶可夢、Hello Kitty聯名佛跳牆/ WalkerLand窩客島整理提供。



老協珍 寶可夢聯名款年菜

口味：佛跳牆-寶可夢款、芋頭炊粉-寶可夢款

販售時間、通路：11/18起老協珍官網、門市開搶，11/27家樂福販售。



老協珍 Hello Kitty十週年款佛跳牆

款式：Hello Kitty新春蘋安佛跳牆，附陶瓷砂鍋限量2000組。

販售時間、通路：11/18起官網、門市開賣，2025/1/1於7-11上架。