史努比控又要去康是美了！康是美全新加價購「SNOOPY生活藝術家」再推第三波新品，以以黑白灰為主色調，搭配幾何線條和SNOOPY經典LOGO推出清新日系包款，以及療癒居家浴室實用小物，讓日常生活中有滿滿史努比陪伴。更加碼推出50元抽抽樂，最大獎用銅板價就能將超大趴姿史努比玩偶抱回家。
▲▼康是美史努比加價購、50元抽抽樂 / WalkerLand窩客島整理提供。
此次康是美最新SNOOPY加購商品實用性滿分，提供各種不同功能的大小包款，後背包具備多口袋與防盜設計，背部還可套在行李箱拉桿上，適合通勤或旅行；票卡零錢包小巧輕便，方便日常使用；手機收納包是近期最流行的必備小包款，輕裝上陣更便利。
▲▼康是美史努比加價購質感系包款/ WalkerLand窩客島整理提供。
除了包款之外，也針對居家浴室推出可愛史努比造型周邊，有超細纖維材質的大浴巾；可快速乾髮的包頭巾有史努比和歐拉夫兩款造型都可愛；有掛繩設計的兩入一組擦手巾等，吸水親膚超實用，讓你的居家生活多一絲可愛感，其數量有限，要搶要快。
▲▼康是美史努比造型擦手巾、快乾包頭巾加價購/ WalkerLand窩客島整理提供。
除了加購好康，康是美也同步推出「SNOOPY抽抽樂」活動，讓粉絲小額投入就有機會獲得豐富獎品。只需50元即可參加抽獎，每盒60抽均有特典獎，包含長達110公分的超大趴姿SNOOPY玩偶、大容量保溫瓶、公仔泡麵碗等精美禮品。此外，數字油畫、壓克力鑰匙圈等小獎也充滿趣味性，讓每次抽獎都能帶回驚喜，快來門市試手氣。
推薦閱讀：吉伊卡哇X萊恩神聯名！吉伊萊恩玩偶領軍29款新品，台灣售價曝光。
▲康是美史努比50元抽抽樂，最大獎110cm趴睡史努比玩偶抱回家/ WalkerLand窩客島整理提供。
康是美史努比加價購 第三波
活動期間：2024/11/22至2024/12/26
加購條件：單筆消費滿388元，即可享加購優惠。
加購商品：
後背包 加購價699元
束口托特包 加購價349元
票卡零錢包 加購價199元
手機收納包 加購價399元
吸水大浴巾 加購價399元
包頭巾 加購價199元
擦手巾兩件組 加購價299元
康是美史努比抽抽樂
售價：每抽50元（數量有限 售完為止）
特典獎：超大趴姿玩偶、大容量保溫瓶、公仔泡麵碗
其他獎項：數字油畫、壓克力鑰匙圈、筆記本、L夾