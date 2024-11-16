吉伊卡哇、萊恩竟然聯名了！日本大爆紅的人氣IP吉伊卡哇，不管是推什麼周邊新品、快閃店、主題餐廳，都造成吉伊卡哇粉絲排隊朝聖、搶買的風潮。這次，跨國和韓國KAKAO FRIENDS聯名，推出29款獨家限定周邊，由萊恩、春植等角色變裝成吉伊卡哇、小八貓造型，超療癒聯名新品於今日正式曝光，無論是萊恩鐵粉、還是吉伊卡哇粉絲都直呼太可愛。目前台灣官方也透露預計將在12月初開賣，可以好好期待一下。



▲▼吉伊卡哇 X KAKAO FRIENDS聯名周邊台灣也會賣 / WalkerLand窩客島整理提供。





於韓國KAKAO FRIENDS門市搶先開賣的吉伊卡哇 X KAKAO FRIENDS聯名系列，共有29款限定周邊，目前曝光的首波商品中，分為兩大系列，其一為變裝的絨毛系列，可以看見萊恩和春植分別穿上吉伊卡哇和小八貓造型衣服，大臉玩偶抱枕、絨毛娃娃、絨毛收納袋、吊飾娃娃等，其中吊飾娃娃由春植套上吉伊卡哇、小八貓和烏薩奇兔兔外衣，可愛度加倍之外，手部還藏有磁鐵可以和其他玩偶手牽手，逼大家一次收三隻。



▲▼吉伊卡哇 X KAKAO FRIENDS絨毛玩偶 / WalkerLand窩客島整理提供。





另一系列為吃美食文具系列，有捲在飯捲中的春植，上頭坐著吉伊卡哇、小八貓和烏薩奇，從筆記本、貼紙、便利貼、自動筆等都有，可可愛愛的文具陪你一起辦公、上課。也有萊恩和吉伊卡哇角色一同遊玩首爾的療癒筆記本，超多選擇讓粉絲選擇障礙發作，只好通通都買回家收藏。



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▲▼吉伊卡哇 X KAKAO FRIENDS聯名文具周邊/ WalkerLand窩客島整理提供。







吉伊卡哇 X KAKAO FRIENDS 台灣販售時間

販售時間：預計2024年12月初

地點：目前已確認高雄義享店會販售



吉伊卡哇 X KAKAO FRIENDS 台灣售價

Chiikawa X Kakao Friends 玩偶吊飾_售價: 429

Chiikawa X Kakao Friends 大臉玩偶抱枕_售價: 699

Chiikawa X Kakao Friends 趴睡春植_售價: 869

ChiikawaX Kakao Friends 飯捲盲盒_售價: 459

ChiikawaX Kakao Friends 透明雨傘_售價: 439

ChiikawaX Kakao Friends 電子鐘_售價: 899

ChiikawaX Kakao Friends 原子筆_售價: 159

ChiikawaX Kakao Friends 貼紙_售價: 159

尚有部分聯名新品售價尚未公布。



Kakao Friends 高雄義享店

時間：平日：11:00-22:00 / 假日：10:30-22:00

地址：高雄巿鼓山區大順一路115號6樓，義享時尚廣場

電話：07-5506097