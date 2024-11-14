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家樂福吉伊卡哇玩偶！家樂福現貨開賣，吉伊卡哇和烏薩奇都入手。

吉伊卡哇 家樂福 玩偶 周邊商品
2024-11-14 15:15:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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家樂福開賣吉伊卡哇玩偶系列！家樂福不只是媽媽們買菜、補貨的日常，近期更有超多可愛小物，讓大朋友、小朋友通通都買爆。這次家樂福特別引進「吉伊卡哇玩偶系列、吉伊卡哇玩具系列」採現貨限量開賣，不管是吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇，通通都一次入手。

推薦閱讀：吉伊卡哇99元入手！7-ELEVEN吉伊卡哇快閃購20款開箱，吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇直接在小七買。

▲吉伊卡哇娃娃、吉伊卡哇周邊商品，在家樂福限量開賣  / WalkerLand窩客島整理提供

▲家樂福新品吉伊卡哇娃娃、吉伊卡哇遊戲組，現貨售完為止  / WalkerLand窩客島整理提供

這次家樂福特別開賣「吉伊卡哇玩偶系列、吉伊卡哇玩具系列」限定周邊，其中包含超人氣吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇等角色，提供6吋、12吋、16吋共三款尺寸，吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇通通揹上可愛小背包，讓粉絲萌翻。

▲家樂福吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇娃娃共三款尺寸  / WalkerLand窩客島整理提供

▲家樂福新品周邊，吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇娃娃通通入手  / WalkerLand窩客島整理提供

除此之外，家樂福也針對不同粉絲年齡層，引進「吉伊卡哇」系列漫畫，還有適合小朋友的「吉伊卡哇遊戲組」等可愛小物。家樂福也提醒粉絲，因每款都是限量販售，目前庫存以檯面數量售完為止。如果想要收藏完整款式，推薦鎖定家樂福旗艦量販店（如內湖店），最有機會把想要吉伊卡哇寶寶們一次買齊。

▲吉伊卡哇系列漫畫，家樂福同步開賣  / WalkerLand窩客島整理提供

▲多款吉伊卡哇遊戲組，推薦在家樂福旗艦量販店備貨較充足  / WalkerLand窩客島整理提供
 

家樂福吉伊卡哇 周邊商品推薦

吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙1：221元
吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙2：221元
吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙3：221元
吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙4：221元
吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙5：221元
6吋吉伊卡哇-背包款（16cm)：199元
12吋吉伊卡哇-背包款（30cm)：399元
16吋吉伊卡哇-背包款（43cm)：599元
吉伊卡哇販賣機遊戲組：259元
吉伊卡哇滑道遊戲組：259元
吉伊卡哇醫療遊戲組：320元
吉伊卡哇錢幣遊戲組：259元
吉伊卡哇美髮遊戲組：339元

 

 

 

看更多家樂福吉伊卡哇周邊推薦：

▲家樂福吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇娃娃共三款尺寸  / WalkerLand窩客島整理提供

▲家樂福吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇娃娃共三款尺寸  / WalkerLand窩客島整理提供

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