聚餐想吃鍋看這篇！木桶魚、酸菜魚到飯店涮涮鍋，10間特色鍋物清單

聚餐想不到該吃什麼？吃火鍋最適合不過啦！豐富鍋物選擇能滿足每個人不同的喜好，不知道該聊什麼的I人，也可以專心煮食材不怕氣氛尷尬。【2026年優質鍋物嘉年華】選出30家優質鍋物品牌，從中精選出10間適合聚餐的特色鍋物，從特色番茄鯖魚鍋、精緻海鮮套餐到飯店麻辣風味湯都有，滿足不同的喜好，也創造聚餐的話題。



▲聚餐吃火鍋就對了！10間特色鍋物清單，讓老饕們一起享受吃鍋時光

如果不方便出門，也有適合在家聚餐的湯包可選擇！本次優質鍋物嘉年華增設「好品組」，將評選範圍擴大湯底與鍋物調理食品，不去火鍋店，一樣可以享受火鍋聚餐的美好。

漁品軒海鮮木桶魚餐廳｜海鮮木桶魚鍋－龍虎斑套餐

漁品軒位於基隆八斗子碧砂漁港旁，遵循家傳手藝，選用八斗子現撈直送海鮮、基隆山裡每日採摘野菜，將最新鮮的海味與山珍融入鍋物當中，打造出浪漫美味的海之饗宴。



▲漁品軒採用獨特木桶鍋加熱方式，呈現新鮮龍虎石斑的Q彈口感與魚骨高湯的鮮美

◆ 推薦好鍋：海鮮木桶魚鍋－龍虎斑套餐

全臺唯一「鵝卵石噴泉鍋」，將350°C高溫鵝卵石置於木桶，沖入大量魚骨與海鮮慢火熬煮高湯，濃厚乳白湯頭瞬間沸騰，加入產地直送的活帝王龍虎石斑烹煮，鮮香四溢。套餐集聚山珍海味，非常適合聚餐享用。

◆ 好康優惠：2026年底前到餐廳用餐出示優質鍋物嘉年華的活動優惠畫面，每桌招待黑糖海燕窩一瓶。





彭園｜譚府黃金酸菜魚

彭園由「湘菜之神」彭長貴於1983年創立，融匯譚府菜精髓，傳承國宴級功夫底蘊，完美融合傳統經典與新派中菜創意，成為國際饕客朝聖的中華料理地標。



▲彭園酸菜魚使用獨門高湯與秘製酸菜，滋味酸香帶勁，份量十分適合與親友共享

◆ 推薦好鍋：譚府黃金酸菜魚將重慶名菜融合臺灣靈魂，以獨門高湯搭配秘製酸菜，打造契合台灣人口味的「酸爽帶勁、微辛帶麻」層次感湯底。搭配鮮甜細緻烏鱧魚片，展現出創新獨特的家常風味膳食。◆ 好康優惠：2026年10月到店用餐，享譚府黃金酸菜魚九折優惠。

煙波大飯店 朝晴庭餐廳｜南方澳冷泉番茄鯖魚鍋

將蘇澳地區的寶藏－－世界唯二的珍稀冷泉水，經10道工法過濾、紫外線殺菌後熬製冷泉火鍋，搭配海港時令海鮮烹煮，在一鍋之中凝聚蘇澳獨有的山海風土滋味。



▲煙波大飯店坐擁蘇澳美景與珍稀冷泉，更有美味在地火鍋，適合全家出遊時前往。

◆ 推薦好鍋：南方澳冷泉番茄鯖魚鍋湯底選用宜蘭溫泉番茄慢火熬煮，並特別融入蘇澳冷泉水入湯，使湯體酸香飽滿、清甜滑順，尾韻帶有礦泉般細緻鮮感，能同時品嚐蘇澳海港風土與冷泉特色。◆ 好康優惠：2026年年底前，凡點選南方澳漁港番茄湯湯底，整筆單享 9 折折扣，此優惠至 2026 年底前適用。

匠極緻鍋物｜龍王七品雙人套餐

將匠心注入鍋物靈魂的匠極緻鍋物，堅持純粹原型食物，嚴選日本 A5 和牛與多樣活體海鮮，提供尊榮獨立包廂空間，讓人自在享受靜謐氛圍與豪華鍋物帶來的極致體驗饗宴。



▲龍王七品雙人套餐能一次享受到頂級食材交融的奢華滋味

◆ 推薦好鍋：龍王七品雙人套餐文火慢熬的濃郁花膠雞湯頭，搭配活體澳洲龍蝦、日本A5和牛、香煎南非活鮑等頂級海鮮食材，展現旬味甘美，「帝王蟹御炊」則將海陸精華鎖入米芯之中，口口享受。與喜歡的人一起享受火鍋的美味，用吃鍋加深彼此的感情吧！◆ 好康優惠：加入匠極緻鍋物官方LINE好友，免費升等花膠雞湯鴛鴦鍋（價值399元）。

徐泰山汕頭火鍋｜砂鍋魚頭雙人套餐

掌握汕頭火鍋的靈魂，堅持古早味作法自熬湯頭，自製沙茶，將原始食材化為完美高湯與濃醇醬料，傳遞近半世紀始終如一的經典滋味。



▲秘方沙茶醬是砂鍋魚頭的靈魂調料，讓湯頭層次分明而醇厚

◆ 推薦好鍋：砂鍋魚頭雙人套餐湯底以豬骨慢火熬煮，結合品牌秘方沙茶醬與烏醋提鮮；魚頭選用特級大鰱魚頭，去腥裹粉後高溫酥炸鎖住鮮嫩口感，搭配新鮮食材燉煮出層次豐富、濃郁醇厚的經典臺式砂鍋風味。◆ 好康優惠：2026/12/31前，凡出示「2026優質鍋物嘉年華」專屬活動網頁及加入徐泰山 LINE 官方帳號，於門市內用消費達各店指定門檻後即免費贈送台南魚冊1份（興中總店：消費滿269元適用，漢神成功店、棧貳庫店：消費滿300元適用）

高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋)｜麻辣風味湯

位於高雄福華大飯店30樓，可三面環景欣賞高雄美麗高空日夜市景，主廚堅持湯底每日早晨熬煮，以三款柴魚、昆布、甘蔗、黑羽雞骨熬製鮮甜高湯，搭配頂級食材提供自然無負擔鍋物的體驗。



▲Smile One精緻涮涮鍋的麻辣湯底鮮香帶勁，適合與三五好友一同享用暢聊

◆ 推薦好鍋：麻辣風味湯「麻辣涮香湯頭」為主廚獨門配方，以十六款中藥及多種香料爆炒熬製，湯底醇厚帶勁，並能品嘗到烘烤甘蔗、黑羽雞骨、三種柴魚的鮮甜芳香。◆ 好康優惠：115/10/31前可享龍蝦雙人套餐優惠75折2,850元優惠（原價3,799元+105元，選擇麻辣風味湯湯底升等）（須加原價服務費)。

珍味餐廳｜砂鍋魚頭火鍋

珍味餐廳位於屏東縣麟洛鄉，是在地鄉里無人不知的家庭式小餐館，由手藝超群的母親掌廚並獨立養大三個孩子，在餐館內提供道地客家料理美味與濃濃人情味。



▲砂鍋魚頭鮮甜無土味，真材實料令人滿足

◆ 推薦好鍋：砂鍋魚頭火鍋堅持豬油自煉、放足扁魚提香，熬出濃郁醇厚的湯頭，搭配鮮甜無土味的大頭鰱與牛頭牌沙茶醬提味，每一口都是真材實料。◆ 好康優惠：凡4人（含）以上來店內用，點用「2026優質鍋物嘉年華」獲獎之砂鍋魚頭火鍋，並出示「2026優質鍋物嘉年華」活動網頁，即招待價值250元客家經典料理乙份：「客家小炒」或「薑絲炒大腸」二選一。

台東原生應用植物園｜汆燙鍋

台東地區自日治時期即是藥草重鎮，孕育超過千種珍貴藥用植物，台東原生應用植物園延續傳統藥草智慧，推展食草概念的養生汆燙鍋，以鍋料理完美融合在地風土與健康養生。



▲寬敞用餐環境與精選原生野菜食材，讓吃火鍋聚餐更加養生放鬆

◆ 推薦好鍋：汆燙鍋湯頭運用中草藥智慧，熬製出清爽無負擔的在地藥膳風味湯底，搭配臺東縱谷契作無毒原生野菜、園區獨家研發的草本養生醬料，將傳統「食療同源」文化與現代健康飲食完美融合。◆ 好康優惠：10/30-10/31入園打卡即贈萬聖節DIY材料包

老四川巴蜀麻辣燙｜麻辣鴨血獨享包

老四川主打道地巴蜀麻辣鍋，主打「三香三椒三料．七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙，並結合臺灣飲食文化，打造出辛香濃厚的麻辣鍋，吸引無數饕客。



▲聚餐不想出門？老四川麻辣鴨血獨享包在家就能輕鬆吃麻辣！獨享包份量作為小菜眾人分食剛剛好。

牛蕃茄小火鍋｜招牌蕃茄湯

深耕花蓮20年的牛蕃茄小火鍋，店主嚴選在地小農契作高山蔬菜與野菜，選用新鮮牛蕃茄熬煮湯頭，湯底酸甜迷人。對食材的堅持也讓牛蕃茄小火鍋榮獲「有機之心美食餐廳」認證。

