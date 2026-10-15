金子半之助周年祭送買一送一券！爽嗑30公分穴子魚與軟殼蟹，日本橋海鮮丼つじ半滿額享66折

金子半之助周年感謝祭於10月15日重磅登場，點主餐升級套餐即贈主餐買一送一券！資深編輯李維唐表示：「秘傳醬汁搭配現炸工藝，加上超有感買一送一回饋，絕對是年末最強必吃饗宴。」

金子半之助天丼買一送一優惠來了！喜歡日式炸物的天丼控，這次可以把握周年感謝祭，揪朋友一起吃豪華海鮮天丼。日本天婦羅丼飯品牌「金子半之助」自10月15日至11月12日推出「2026周年感謝祭」，只要點購任一主餐，再加價119元升級套餐，就能獲得1張「主餐買一送一優惠券」，下次消費即可使用。從30公分長的巨無霸穴子魚、金黃酥脆的整隻軟殼蟹，到淋上秘傳醬汁的熱騰騰天丼，都讓人想趁著優惠好好吃一頓。同集團「日本橋海鮮丼つじ半」也同步推出滿1,299元送主餐第二件66折優惠券，喜歡日式海鮮料理的人，這波可以一起安排。

▲整碗炸物直接堆成小山！金子半之助招牌「江戶前天丼」最吸睛的就是長達30公分的巨無霸穴子魚，搭配鳳尾蝦、干貝等海鮮，金黃酥脆的麵衣淋上鹹甜秘傳醬汁，再配一口熱騰騰白飯，光看就讓天丼控食指大動。推薦價469元。圖／金子半之助提供；窩客島整理



金子半之助周年感謝祭開跑！加價119元升級套餐就送買一送一券

想吃金子半之助的招牌天丼，這次不妨直接升級套餐。品牌自10月15日起推出周年感謝祭，活動期間至指定門市點購任一主餐，只要再加價119元，就能升級包含特選小菜、飲品與海帶味噌湯的指定套餐，同時獲得1張「主餐買一送一優惠券」。原本單點的天丼，多了小菜、飲品與熱湯可以搭配，還能把優惠留到下次用餐，對喜歡日式炸物的饕客來說相當有吸引力。

不過，這次買一送一並非當次消費直接折抵，而是將優惠券留到下次使用。持券於11月30日前的適用平日，再點購2份符合條件的主餐，就能享有其中價格較低的1份免費。優惠券僅限週一至週五使用，例假日與國定假日不適用，天婦羅大巨蛋門市也不參與活動。想趁著優惠揪朋友吃飯，記得先確認使用日期與門市，才不會錯過折扣。



金子半之助江戶前天丼469元！30公分巨無霸穴子魚超有存在感

說到金子半之助，最讓天丼控印象深刻的，就是一碗裝滿炸物的豪華天丼。經典招牌「江戶前天丼」推薦價469元，最吸睛的主角是長達30公分的野生穴子魚，搭配鳳尾蝦、干貝等海鮮食材，讓整碗天丼從視覺上就充滿份量感。尤其長條狀的穴子魚搭配一旁層層堆疊的炸物，光看就能感受到日式天婦羅丼飯的豪邁。

金子半之助延續日本江戶時代的天婦羅醬汁與職人炸製工藝，將海鮮裹上麵衣後現點現炸，呈現金黃酥脆的外層，再淋上鹹甜交織的秘傳醬汁，搭配溫熱米飯享用。炸物的酥脆感、醬汁的鹹甜風味與米飯相互搭配，也正是這碗經典天丼的特色。喜歡海鮮炸物的人，還能留意店內另一款「鰻舞極大丼」，從穴子魚到鰻魚料理，都能找到不同的海味選擇。

金子半之助極盛軟殼蟹御膳登場！整隻軟殼蟹炸到金黃酥脆

除了招牌江戶前天丼，這次同樣值得注意的還有新品「極盛軟殼蟹御膳」，推薦價469元。相較於一般以炸蝦為主角的天婦羅料理，這款御膳直接將整隻軟殼蟹端上桌，搭配其他海鮮炸物，金黃色澤與層層堆疊的炸物外觀，讓整份餐點看起來格外豐盛。

軟殼蟹的特色在於能連同外殼一起享用，經過油炸後，外層呈現香酥口感，搭配金子半之助的秘傳醬汁，讓炸物多了鹹甜交錯的風味。喜歡吃蟹類料理，又偏愛日式天婦羅的人，可以把這款新品列入聚餐選項。搭配套餐附上的特選小菜、飲品與海帶味噌湯，也能讓整頓日式餐食更加完整。

▲整隻軟殼蟹直接炸到金黃上桌！金子半之助新品「極盛軟殼蟹御膳」把香酥軟殼蟹與海鮮天婦羅一次端上桌，搭配白飯、蔬菜絲與小菜，滿滿炸物看起來超有份量。喜歡軟殼蟹酥脆口感的人，這份推薦價469元的御膳可以收進必吃清單。圖／金子半之助提供；窩客島整理

日本橋海鮮丼つじ半同步優惠！消費滿1,299元送主餐第二件66折

喜歡生食海鮮、海鮮丼飯的人，這次也有另一個選擇。同集團旗下「日本橋海鮮丼つじ半」同步加入周年感謝祭，自10月15日至11月12日，於微風信義店單筆消費滿1,299元，就能獲得1張「主餐第二件66折優惠券」，下次消費點購2份符合條件的主餐，其中價格較低的1份可享66折優惠。

日本橋海鮮丼つじ半以「海鮮珠寶盒」概念受到關注，將不同海鮮食材層層堆疊，讓一碗海鮮丼呈現豐富的色彩與層次。品牌另一項特色是「留、拌、淋、湯」4步驟吃法，從品嚐海鮮原味、拌勻食材，到用餐後段加入鯛魚高湯，將海鮮丼轉換成溫潤的高湯漬飯。同一碗料理能吃出不同變化，對喜歡日式海鮮料理的人來說，也多了慢慢品嚐的樂趣。

日本橋海鮮丼つじ半山海和牛火鍋899元！和牛、紅甘與文蛤一次上桌

隨著天氣逐漸轉涼，想吃點熱騰騰的料理，日本橋海鮮丼つじ半也在10月8日重新推出「山海和牛火鍋」，推薦價899元。這款火鍋把和牛與海鮮放進同一道料理，選用油脂豐潤的和牛捲，搭配肉質細緻的紅甘與飽滿文蛤，讓喜歡肉類與海鮮的人不必在兩種食材之間做選擇。

和牛捲的油脂香氣、紅甘的細緻肉質，以及文蛤帶來的海味，隨著食材放入熱湯涮煮，交織出山珍與海鮮的不同風味。對平常習慣吃海鮮丼的饕客而言，這次也能換個方式品嚐日本橋海鮮丼つじ半的料理，從冷食海鮮延伸到暖胃火鍋，特別適合想在秋天安排日式聚餐的人。

▲天氣轉涼就想吃鍋！日本橋海鮮丼つじ半「山海和牛火鍋」一次端出油花漂亮的和牛、鮮甜紅甘與飽滿文蛤，搭配滿滿蔬菜一起涮煮，肉香與海味通通吃得到。推薦價899元，秋天想吃頓暖胃的日式料理，這鍋很值得列入清單。圖／日本橋海鮮丼つじ半提供；窩客島整理



金子半之助買一送一怎麼用？11月30日前平日兌換要注意

這次兩大品牌的周年優惠都採取「消費達指定條件贈送優惠券」的方式，並非當場直接享有買一送一或第二件66折。金子半之助需點購主餐並加價119元升級指定套餐，日本橋海鮮丼つじ半則是單筆消費滿1,299元才能領券，兩者的贈券條件並不相同。

兌換期限同樣至11月30日，但適用星期也有差別。金子半之助限週一至週五，日本橋海鮮丼つじ半則限週一至週四，例假日與國定假日皆不適用。兩品牌優惠券均為數量有限、送完為止，單筆消費限使用1張，也不得與其他優惠併用。想趁著周年祭安排聚餐，建議把領券與實際兌換的時間分開規劃，才能順利享有優惠。

金子半之助2026周年感謝祭優惠資訊

活動日期：2026年10月15日至11月12日。

優惠內容：點購任一主餐，加價119元升級指定套餐，即贈主餐買一送一優惠券1張。

套餐內容：特選小菜、飲品、海帶味噌湯。

優惠券期限：即日起至2026年11月30日。

使用日期：週一至週五，例假日及國定假日不適用。

適用門市：金子半之助門市，天婦羅大巨蛋門市不適用。

使用限制：下次消費點購2份符合條件的主餐，其中價格較低的1份免費。單筆限使用1張，不得與其他優惠併用，數量有限送完為止。

官方網站：https://tendon.kingoshou.com

日本橋海鮮丼つじ半2026周年祭優惠資訊

活動日期：2026年10月15日至11月12日。

優惠內容：單筆消費滿1,299元，即贈主餐第二件66折優惠券1張。

優惠券期限：即日起至2026年11月30日。

使用日期：週一至週四，例假日及國定假日不適用。

適用門市：日本橋海鮮丼つじ半微風信義店。

使用限制：下次消費點購2份符合條件的主餐，其中價格較低的1份享66折。單筆限使用1張，不得與其他優惠併用，數量有限送完為止。

官方網站：https://tsujihan.kingoshou.com

詳細活動規範與優惠券使用限制，依各品牌票券記載及門市公告為準。

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