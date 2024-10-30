吉伊卡哇媽媽要尖叫！從日本爆紅的動漫IP「吉伊卡哇」，在台灣也掀起一波熱潮，可以說是少女們看到就會大尖叫的超萌角色。這次不用飛日本、不用求代購，7-ELEVEN門市就推出20款「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動，最低99元就能把吉伊卡哇帶回家。



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7-ELEVEN在10/30起登場的吉伊卡哇快閃系列，為粉絲們精選多達30款療癒周邊，讓日常增添溫馨氛圍。其中包含萌系小物「16/12吋絨毛玩偶」以經典角色吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇亮相，可愛裝扮的討伐和出遊造型讓人愛不釋手，還有療癒小物「520片盒裝拼圖」以及多功能「小餐盒」99元就能帶走。







除此之外，7-ELEVEN本次更特別推薦換季必備的「法蘭絨小毯」與「四季暖被」，跟吉伊卡哇一起窩在房間耍廢超療癒。上班族也推薦先買「萬用吊牌」和「斜紋證件套」等多功能小物，收納實用的「萬用包、方形多功能包、旅行衣物收納袋」，建議一次通通買齊，出國玩收行李最方便。





7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動

本次粉絲7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動，活動期間自即日起開始，只要到全台7-ELEVEN門市，會員消費不限金額，並且刷會員條碼或直接報電話，就可以加購「吉伊卡哇」療癒系周邊小物，讓粉絲隨時衝、隨時買爆。

活動日期： 2024年10月30日(三)15:00起至2024年12月31日(二)24：00止。

商品介紹：

16吋討伐棒款絨毛玩偶 399元/每款

12吋背包款絨毛玩偶 249元/每款

吉伊卡哇法蘭絨小毯 299元/每款

吉伊卡哇床包組 雙人款加價購599元/每款，加大款加價購699元/每款

吉伊卡哇四季暖被 699元/每款

多功能萬用吊牌 199元/每款

萬用包 149元/每款

方形多功能包 239元/每款

旅行衣物收納袋 249元/每款

PD快充伸縮線 439元/每款

PD快充充電器 Type-C&USB雙孔充電器 539元/每款

磁吸行動電源 1499元/每款

斜紋證件套 129元/每款

潛水布水壺袋 149元/每款

MEMO立牌 179元/每款

口壺馬克杯 299元/每款

520片盒裝拼圖 499元/每款

小餐盒 99元/每款

絨布大眼罩 149元/每款

沐浴巾組合包 149元/每款